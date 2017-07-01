Кто такие бехаиты, и являются ли они мусульманами?
Секта бехаитов – это религиозное движение, названное в честь одного из его лидеров, Хусейна Али Нури (Бахауллы). Оно возникло изначально из шиитской секты, возглавляемой бабидами, полностью отошедшими от Ислама. У ее истоков стоял Ахмад ибн Зейн ад-Дин аль-Ахсаи, который родился в Бахрейне в шиитской семье и умер в 20-х гг. XIX. Он проповедовал идею о «посреднике» — бабе — между имамом Махди и мусульманами, который был бы необходим им для руководства. Его идею развили Казым Ар-Рашти, а после его смерти в 1843 году — Сейид Али Мухаммад (Баб), который жил и проповедовал в Ширазе (Иран). Он назвал себя имамом Махди и объявил законы Ислама несостоятельными. После многих размолвок между иранским правительством и сектой бехаитов в 1850-х годах Сейид Али был казнен и похоронен в городе Хайфа.
Пришедший после Аль-Баба Хусейн Али Нури (Бахаулла) очень активно распространял бехаитское учение. Он написал несколько книг, главной из которых является «Аль-китаб аль-акдас» («Наисвятейшая книга»). Он умер в Акке в 1892 году и был похоронен у подножия горы Кармель. Его старший сын, Аббас Эффенди, стал его приемником и возглавил секту, взяв себе имя Абдул-Баха. Он умер в 20-е годы ХХ века, после чего его преемником стал его внук Шоги Эффенди, который работал над распространением идей бехаизма и переводом книг Бахауллы на английский язык до самой своей смерти в 1957 году. С тех пор секта разделилась на части, которыми руководит не единый лидер из потомков основателей, а один из центров, основанных ими же самими.
Вот некоторые религиозные каноны и принципы бехаитов:
- 1. Инкарнация. По утверждению Аль-Баба, Аллах персонифицировался в нем, а сам он после оглашения о своем пророчестве является богом. То же самое заявлял Аббас Эффенди.
- 2. Неотделимость Аллаха от мира, как об этом говорили некоторые античные философы (пантеизм).
- 3. Отрицание Судного Дня. Они рассматривают рай как духовную жизнь и ад – как духовную смерть.
- 4. Отрицание чудес Пророка и истолкование их как нематериальных явлений, хотя они и признают возможность пророчества. Это указывает на противоречия в их идеях и верованиях.
- 5. Претензия на получение откровения от Бога и на авторство книг, превосходящих Священный Коран.
- 6. Отрицание пророка Мухаммада как последнего из пророков, истолкование понятия «печать» [применительно к пророчеству Мухаммада] как «лучший».
- 7. Самопроизвольное толкование Корана и использование его для пропаганды своих религиозных постулатов и «нововведений». Очень много таких извращенных и одиозных интерпретаций Корана содержится в книге одного из адептов этой секты Абу Аль-Фадль Аль-Гарфадкани под названием «Ад-дурар Аль-Бахаия». Среди нововведений следует отметить совершение только трех ежедневных обязательных молитв, соблюдение поста в течение 19 дней со 2 по 20 марта, причем в течение поста нет ограничений на половые отношения между супругами, отмена любых ограничений на состав пищи и т.д.
- 8. Обожествление числа 19, т.е. заимствование иудейских канонов. По их мнению, год состоит из 19 месяцев, а месяц – из 19 дней. Наконец, попытка интерпретировать в свете «божественного» числа Священный Коран. По их мнению, молитва состоит из 9 ракятов. Далее, их кибла (т.е. направление в молитве) находится там, где [могила] Аль-Баха. Они считают, что необходимо отвергнуть хадж и постараться разрушить Священный Дом.
Бахауллах провозгласил 12 этических постулатов бехаизма:
- 1. Все человечество – единое целое.
- 2. Все люди должны самостоятельно приобретать знания.
- 3. Все религии имеют одну общую основу.
- 4. Религия должна приводить к единству и пониманию между людьми.
- 5. Религия не должна противоречить здравому смыслу и науке.
- 6. У женщин и мужчин – одинаковые права.
- 7. Необходимо избавляться от всех предрассудков (в первую очередь, религиозных, национальных и расовых).
- 8. Необходимо стремиться к миру во всем мире.
- 9. Мужчины и женщины должны получать равное и всестороннее образование и воспитание.
- 10. Следует решить социальный вопрос (т.е. устранить крайние формы бедности и богатства) и сделать глобализацию справедливой для всех.
- 11. Следует ввести единый язык и письменность для всего мира (фактически, для бехаитов это английский язык).
- 12. Необходимо назначить всемирный суд для разрешения любых возникающих конфликтов.
На основании вышесказанного можно заключить, что бехаизм – это смесь разных религий, сект и философий. Его сущность является смутной и не имеет ничего общего с реформаторством. Он схож с масонством в том, что оба являются антирелигиями, которые используют такие обманчивые лозунги, как служба человечеству и достижение всеобщего равенства и братства.
Аббас провозгласил, что он хочет объединить мусульман, христиан и иудеев на основах Моисеева Закона, в который они все верят (По материалам книги «Абд аль-баха валь бахаия»).
Комитет по фатвам университета Аль-Азхар издал фатву, согласно которой тот, кто обращается из Ислама в бехаизм, становится вероотступником; брак с последователем бехаизма считается недействительным.