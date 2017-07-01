Кто такие бехаиты, и являются ли они мусульманами?

Секта бехаитов – это религиозное движение, названное в честь одного из его лидеров, Хусейна Али Нури (Бахауллы). Оно возникло изначально из шиитской секты, возглавляемой бабидами, полностью отошедшими от Ислама. У ее истоков стоял Ахмад ибн Зейн ад-Дин аль-Ахсаи, который родился в Бахрейне в шиитской семье и умер в 20-х гг. XIX. Он проповедовал идею о «посреднике» — бабе — между имамом Махди и мусульманами, который был бы необходим им для руководства. Его идею развили Казым Ар-Рашти, а после его смерти в 1843 году — Сейид Али Мухаммад (Баб), который жил и проповедовал в Ширазе (Иран). Он назвал себя имамом Махди и объявил законы Ислама несостоятельными. После многих размолвок между иранским правительством и сектой бехаитов в 1850-х годах Сейид Али был казнен и похоронен в городе Хайфа.

Пришедший после Аль-Баба Хусейн Али Нури (Бахаулла) очень активно распространял бехаитское учение. Он написал несколько книг, главной из которых является «Аль-китаб аль-акдас» («Наисвятейшая книга»). Он умер в Акке в 1892 году и был похоронен у подножия горы Кармель. Его старший сын, Аббас Эффенди, стал его приемником и возглавил секту, взяв себе имя Абдул-Баха. Он умер в 20-е годы ХХ века, после чего его преемником стал его внук Шоги Эффенди, который работал над распространением идей бехаизма и переводом книг Бахауллы на английский язык до самой своей смерти в 1957 году. С тех пор секта разделилась на части, которыми руководит не единый лидер из потомков основателей, а один из центров, основанных ими же самими.

Вот некоторые религиозные каноны и принципы бехаитов:

1. Инкарнация. По утверждению Аль-Баба, Аллах персонифицировался в нем, а сам он после оглашения о своем пророчестве является богом. То же самое заявлял Аббас Эффенди.

2. Неотделимость Аллаха от мира, как об этом говорили некоторые античные философы (пантеизм).

3. Отрицание Судного Дня. Они рассматривают рай как духовную жизнь и ад – как духовную смерть.

4. Отрицание чудес Пророка и истолкование их как нематериальных явлений, хотя они и признают возможность пророчества. Это указывает на противоречия в их идеях и верованиях.

5. Претензия на получение откровения от Бога и на авторство книг, превосходящих Священный Коран.

6. Отрицание пророка Мухаммада как последнего из пророков, истолкование понятия «печать» [применительно к пророчеству Мухаммада] как «лучший».

7. Самопроизвольное толкование Корана и использование его для пропаганды своих религиозных постулатов и «нововведений». Очень много таких извращенных и одиозных интерпретаций Корана содержится в книге одного из адептов этой секты Абу Аль-Фадль Аль-Гарфадкани под названием «Ад-дурар Аль-Бахаия». Среди нововведений следует отметить совершение только трех ежедневных обязательных молитв, соблюдение поста в течение 19 дней со 2 по 20 марта, причем в течение поста нет ограничений на половые отношения между супругами, отмена любых ограничений на состав пищи и т.д.

8. Обожествление числа 19, т.е. заимствование иудейских канонов. По их мнению, год состоит из 19 месяцев, а месяц – из 19 дней. Наконец, попытка интерпретировать в свете «божественного» числа Священный Коран. По их мнению, молитва состоит из 9 ракятов. Далее, их кибла (т.е. направление в молитве) находится там, где [могила] Аль-Баха. Они считают, что необходимо отвергнуть хадж и постараться разрушить Священный Дом.

Бахауллах провозгласил 12 этических постулатов бехаизма:

1. Все человечество – единое целое.

2. Все люди должны самостоятельно приобретать знания.

3. Все религии имеют одну общую основу.

4. Религия должна приводить к единству и пониманию между людьми.

5. Религия не должна противоречить здравому смыслу и науке.

6. У женщин и мужчин – одинаковые права.

7. Необходимо избавляться от всех предрассудков (в первую очередь, религиозных, национальных и расовых).

8. Необходимо стремиться к миру во всем мире.

9. Мужчины и женщины должны получать равное и всестороннее образование и воспитание.

10. Следует решить социальный вопрос (т.е. устранить крайние формы бедности и богатства) и сделать глобализацию справедливой для всех.

11. Следует ввести единый язык и письменность для всего мира (фактически, для бехаитов это английский язык).

12. Необходимо назначить всемирный суд для разрешения любых возникающих конфликтов.

На основании вышесказанного можно заключить, что бехаизм – это смесь разных религий, сект и философий. Его сущность является смутной и не имеет ничего общего с реформаторством. Он схож с масонством в том, что оба являются антирелигиями, которые используют такие обманчивые лозунги, как служба человечеству и достижение всеобщего равенства и братства.

Аббас провозгласил, что он хочет объединить мусульман, христиан и иудеев на основах Моисеева Закона, в который они все верят (По материалам книги «Абд аль-баха валь бахаия»).

Комитет по фатвам университета Аль-Азхар издал фатву, согласно которой тот, кто обращается из Ислама в бехаизм, становится вероотступником; брак с последователем бехаизма считается недействительным.