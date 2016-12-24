Прославление Марии в Коране

«…"Господи! Я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты — Слышащий, Знающий"».

Женщина думала, что у нее будет мальчик, и хотела посвятить его служению Господу, чтобы он стал священником в Иерусалимском храме. Но у Господа были другие планы, потому что ребенок – подумать только! – оказался девочкой:

«Когда она родила ее, то сказала: "Господи! Я родила девочку, — но Аллаху было лучше знать, кого она родила. — А ведь мальчик не подобен девочке. Я назвала ее Марьям (Марией) и прошу Тебя защитить ее и ее потомство от сатаны изгнанного и побиваемого"».

В те времена женщины не могли быть священниками. Но это не помешало девочке стать одной из величайших женщин в истории человечества.

«Господь принял ее прекрасным образом, вырастил ее достойным образом и поручил ее Закарийи (Захарие). Каждый раз, когда Закарийа (Захария) входил к ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал: "О Марьям (Мария)! Откуда у тебя это?" Она ответила: "Это — от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание безо всякого счета, кому пожелает"».

Обо всем этом повествуют 35-38 аяты третьей суры Корана. Как видим, в них рассказывается об удивительном появлении на свет Девы Марии. Ее рождение стало одним из величайших событий в духовной истории человечества.

В другом месте Корана сказано:

«Вот сказали ангелы: "О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. О Марьям (Мария)! Будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется"» (3:42-43).

Более того, Коран превозносит мать Исы (Иисуса, мир ему) Марьям как пример верующего человека:

«Аллах привел в качестве примера о верующих жену Фараона… А также Марьям (Марию), дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и Мы вдохнули через него (через вырез на ее одежде) посредством Нашего Духа (Джибриля). Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных» (66:11-12).

На самом деле, у нас, мусульман, всегда был Иисус – и его мать. К тому же, Мария – единственная женщина, имя которой упоминается в Коране, более того, в ее честь названа целая сура – 19-я.

Обратите внимание на то, что в 36-м аяте 3-й суры речь матери Марии прерывается замечанием:

«Аллаху было лучше знать, кого она родила. — А ведь мальчик не подобен девочке».

Это значит, что ни один ребенок мужского пола не сравнится с этой девочкой – Марией. Если бы вместо нее родился мальчик, как думала мать, ему не суждено было бы стать столь удивительным, выдающимся и внушающим благоговение человеком, каким стала эта девочка.

Я, как мусульманин, свидетельствую перед всеми и каждым мою любовь к Марии. И позвольте мне перед всеми и каждым выразить восхищение силой этой удивительной женщины и матери.

И позвольте мне, как мусульманину, протянуть свою руку и считать братьями всех и каждого, близких и далеких, кто испытывает в своем сердце такую же любовь к матери Иисуса.

Источник: Beliefnet