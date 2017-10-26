Когда мечеть — источник энергии, духовной и… электрической!

Деревня Тадмамет находится всего в часе езды к югу от шумного Мараккеша. Но кажется, что в другом мире.

Она ютится на склонах Высокого Атласа. До ближайшего населенного пункта 40 км. И ее население ведет простой крестьянский образ жизни. Для большинства – всего в деревне живет 400 человек – основным источником дохода является выращивание сельскохозяйственных культур: ячменя, картофеля, яблок. Редко у кого есть машина, тем более, смартфоны и доступ к интернету. Даже электроснабжение проблематично, особенно в суровую зиму. Но видимо теперь они получили возможность решить, по крайней мере, эту задачу, причем весьма неожиданным путем: с помощью местной мечети.

В прошлом году деревня Тадмамет даже попала в новости: здесь построили первую в стране мечеть, питающуюся от солнечной энергии. Более того, установленные на крыше солнечные панели производят такое количество энергии, что ее хватает не только мечети и дому имама, расположенному по соседству, но и значительной части деревни.

«Это первая в стране мечеть с позитивным балансом энергии», — говорит Ян-Кристоф Кунтце (Jan-Christoph Kuntze), представитель Немецкой корпорации международного сотрудничества (GIZ) – государственного агентства Германии, оказывавшего поддержку проекту.

Новая мечеть в деревне Тадмамет уникальна тем, что показывает пример другим. Она является частью проекта «зеленая мечеть», объявленного правительством Марокко три года назад и направленного на снижение энергопотребления зданий общественного назначения, в том числе мечетей, которых в стране 51 тысяча.

Солнечные технологии, примененные в мечети Кутубия в Марракеше, помогают снизить выбросы углекислого газа

Большая часть энергозатрат любой мечети приходится на освещение, на втором месте – ежедневные энергоемкие операции: работа звуковой аппаратуры, используемой для азана, и пылесосов.

«Мечеть имеет не такую сложную систему энергопотребления как другие здания, поэтому это самое подходящее место для старта», — говорит Кунтце.

Марокко – мусульманская страна, и мечети играют здесь центральную роль в жизни общества. В деревне Тадмамет мечеть одновременно является общественным центром и школой, так как крошечное здание местной школы в аварийном состоянии.

«В мечети дети могут учиться в любое время, потому что всегда есть свет, а в школе света нет», — говорит местный общественник Брахим Идбдслаам (Brahim Idbdslaam).

Таули Кебира (Taouli Kebira) – еще одна жительница деревни, ее семья пожертвовала под строительство новой мечети земельный участок. Женщина еще помнит время, когда молились при свечах.

«А если свеча гасла от ветра, мы заканчивали в темноте», — рассказывает она.

Уличное освещение тоже обеспечивает мечеть. Раньше после захода солнца деревня погружалась в темноту. Теперь есть планы по организации подачи излишков электроэнергии на водяные насосы для поливов, которыми сейчас занимаются вручную.

Мечеть оборудована и солнечным водонагревателем, компактно разместившимся в углу крыши. Он дает горячую воду для омовений перед намазами. Внутри везде стоят энергосберегающие светодиодные лампы.

«В домах у людей нет горячей воды. А в мечети они могут принять горячий душ», — говорит Кунтце.

Электричество – дорогое удовольствие, и жители деревни с удовольствием пользовались бы своими гелиосистемами. Но хотя цены на солнечные панели и водонагреватели падают, для районов с низкими доходами населения, таких как Тадмамет, индивидуальные солнечные батареи все равно непозволительная роскошь.

Тем не менее, проект помогает познакомить людей с альтернативными источниками энергии и показать их удобство. Во всяком случае, многие готовы сделать покупку уже сейчас. Тем более, что в долговременной перспективе ценовые преимущества использования солнечной энергии более очевидны.

«Раньше счета за электроэнергию, потребляемую мечетью, мы делили на всю деревню, а теперь мы ничего не платим», — говорит Идбдслаам.

Таули Кебира и ее семья пожертвовали под строительство новой мечети земельный участок

За всем этим – поистине масштабная цель: к 2030 году уменьшить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду на 34%, согласно обязательствам Марокко по парижскому климатическому соглашению. В прошлом году в рамках пилотного проекта по экологизации мечетей в королевстве было переоборудовано 100 мечетей, в том числе две крупнейших в Марракеше.

Сейчас свои энергетические нужды Марокко удовлетворяет за счет ископаемого топлива. Но за последние десять лет наблюдается увеличение спроса на электроэнергию вдвое – в основном за счет новых инфраструктурных проектов. И это при том, что почти 97% требующихся для них нефти, газа и угля импортируются.

Тем не менее, с учетом более 3000 часов естественного освещения в год и идеальных условий для развития ветро- и гидроэнергетики в большинстве регионов Марокко, королевство нацелено к 2030 году довести производство энергии из возобновляемых источников до 52% всего потребляемого объема.

Одна из задач проекта экологизации мечетей – информирование населения о преимуществах энергосберегающих технологий. Программа предусматривает семинары и радиопередачи, в которых объясняются принципы использования энергии из экологически чистых источников. Имамы рассказывают о том, что энергоэффективность и экотехнологии идут рука об руку с такими исламскими ценностями, как ответственность, уважение, воздержанность и умеренность.

«Важно, чтобы люди знали о технологиях применения возобновляемых источников энергии и привыкали пользоваться ими у себя дома», — поясняет Кунтце.

Распространение «зеленых» технологий также способствует созданию новых рабочих мест. Людей, занятых в проекте «зеленая мечеть», учат энергоаудиту, установке и обеспечению работы соответствующего оборудования.

Новая энергоэффективная мечеть дала работу местным жителям и учит их ставить светодиодные лампочки у себя дома

Жители деревни Тадмамет тоже многому научились с тех пор, как у них новая мечеть. План постройки существовал уже давно, и было решено реализовать его как экспериментальный. Большинство домов в деревне – из камня и бетона. Но, чтобы здание мечети лучше переносило палящий летний зной и морозные зимы, его сложили из глинобитного кирпича, предназначенного для удержания оптимальной температуры круглый год, обратившись к традиционным технологиям строительства.

Местный строитель по имени Уауфди, слышал о таких технологиях, но у него не было возможности их применить. Несмотря на богатый опыт работы на стройках, обычно он строил, скорее, интуитивно. После участия в строительстве мечети он овладел многими профессиональными навыками, такими как управление проектом и обеспечение безопасности.

«К строительству привлекли много молодых людей, и теперь у них есть сертификаты, которые помогут им при дальнейшем трудоустройстве. Мы очень гордимся нашей мечетью. Наша мечта сбылась», — говорит он.

Источник: BBC