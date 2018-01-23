Деревья – молчаливое чудо

Я родился и вырос в городе, где было очень мало деревьев, а те, что и были, находились в тени небоскребов.

Я посвящаю эту статью жене и детям. Вместе с ними мы решились на одно важное начинание, перевернувшее нашу жизнь, и теперь живем в окружении прекрасных деревьев, таких высоких, что не видно вершин. И я задумался о том, почему деревья так важны, и что ислам говорит о деревьях в позитивном ключе. А также о том, что в раю будет прекрасная природа и невообразимой красоты деревья.

Эти великаны не только часть окружающего нас мира – Аллах (хвала Ему) отвел им особое место в Коране. В суре «аль-Хадж» Аллах говорит:

«Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди...» (Коран, 22:18).

Таким образом, Он поставил деревья на один уровень с благородными созданиями. Человек часто не замечает деревья и растения в целом, потому что они, казалось бы, не делают ничего, что могло бы привлечь наше внимание и тем более вызвать чувство благодарности.

Есть такая пословица: «Если веришь в завтра, сажаешь растение сегодня». Деревья – это важный элемент живой природы, выделяя кислород, они поддерживают жизнь на этой прекрасной планете. Они подобны легким Земли. К сожалению, точно так же как легким вредит курение, загрязнение воздуха вредит деревьям. Добавим к этому постоянную вырубку, и окажется, что наши леса уменьшаются с каждой минутой.

Защита деревьев и природы в целом – одна из прекрасных концепций ислама. Тем не менее, ею часто пренебрегают. Хотелось бы, чтобы эта статья изменила отношение верующих к миру растений.

Земля – это творение Аллаха, и наш долг – беречь ее, этому учит Коран и сунна Пророка (мир ему и благословение).

«Он — Тот, Кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину, Он — Прощающий, Милосердный» (Коран, 6:165)

Также Коран рассказывает о первом человеке и запретном дереве. Аллах (хвала Ему) разрешил Адаму (мир ему) и его жене подходить к каждому дереву и вкушать его плоды, за исключением этого дерева. Аллах огласил Свой запрет перед тем, как поселил их в Раю, Он сказал:

«Мы сказали: "О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников» (Коран, 2:35).

Однако они поддались на уговоры шайтана. Первый обман человека шайтаном связан с деревом. Субханаллах, дерево действительно играет заметную роль в нашей истории.

Аллах не только упоминает различные виды деревьев от пальмы до оливы, но использует образ дерева для описания благих речей. Он говорит:

«Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу» (Коран, 14:24).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) прибегнул к похожей метафоре, характеризуя верующих и неверующих.

Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Верующий подобен растению, которое не перестают трепать ветра и верующего не перестают постигать испытания. Лицемер же подобен кедру, который не колеблется до тех пор, пока не созреет (для рубки)"» (Муслим).

В Коране Аллах также советует извлекать пользу из того, что могут дать человеку деревья. В суре «Аль-Муминун» Аллах говорит:

«Мы вырастили дерево, которое растет на горе Синай и дает масло и приправу для вкушающих» (Коран, 23:20)

Ему вторит Посланник Аллаха (мир ему и благословение).

Передает Абу Асид Ас-Саади, что Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Употребляйте в пищу оливковое масло и наносите его на себя (на кожу и волосы), ибо оно выводится из благословенного дерева» (Ибн Маджа).

В исламе дерево ассоциируется со всем благим и полезным, что есть в этом мире и вечной жизни. В раю огромное дерево даже дает одежду для тех, кто сподобился туда попасть. Пророк, мир ему, сказал:

«Туба — это дерево в Раю, оно простирается на сто лет пути, а из его чашечек выходят одеяния для обитателей Рая» (Ибн Хиббан).

Аналогично, нашу одежду традиционно всегда изготавливали из волокон растений: льна, хлопка и пр.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) всегда имел особое отношение к природе, в том числе, к деревьям. В Коране Аллах упоминает о дереве, под которым Пророк принимал от сподвижников клятву о верности до смерти. Это произошло в Худайбие, когда Посланник Аллаха узнал о предательстве мушриков:

«Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой» (Коран, 48:18)

Также есть хадис о дереве, которое привыкло слушать проповеди Пророка.

Джабир ибн Абдуллах (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сначала становился для произнесения хутбы на пальмовый пень, но затем ему изготовили минбар, и когда в следующую пятницу он сел на минбаре, то пальма «закричала подобно ребёнку, а пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спустился вниз, взялся за неё и прижался к ней, после чего эта пальма принялась стонать, как ребёнок, которого стараются успокоить, и стонала, пока не затихла, после чего пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Она плакала, тоскуя по словам поминания Аллаха, которые слышала прежде"» (Бухари).

Деревья – наш ключ от рая. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Если какой-нибудь мусульманин посадит дерево или посеет что-нибудь, а затем птица, человек или животное съест что-то из посеянного или посаженного им, это непременно зачтется ему как садака» (Бухари, Муслим).

Пророк завещал нам сеять, а мы, наоборот, уничтожаем. Какие же мы после этого последователи Пророка? Во времена, когда многие вещи превращаются в нечто абстрактное и неопределенное, мы имеем четкие указания Пророка о том, как относиться к окружающей природе. Одно из них:

«Не рубите пальмы, не сжигайте, не губите плодоносящие деревья!» (Аль-Муватта).

Соблюдая это ясное наставление, мы получаем шанс на то, чтобы изменить состояние природы в лучшую сторону.

Деревья даже являются средством вознаграждения в раю, об этом тоже говорил Пророк (мир ему и благословение). Передается от Джабира (да будет доволен им Аллах) о том, что Посланник Аллаха сказал:

«Для того, кто скажет: "Свят Аллах и хвала Ему"/Субхана-Ллахиль-‘Азыми ва би-хамдихи/, будет посажена пальма в раю"» (Тирмизи).

Разве вы не хотите внести свою лепту в райскую красоту?

Ученые тоже доказали, что деревья приносят человеку огромную пользу. Поэтому стоит хотя бы раз в год сажать дерево, а лучше регулярно принимать участие в подобных акциях всей семьей. Деревья являются частью многих экосистем и играют жизненно важную роль в обеспечении их стабильности. Образ дерева и его корней используется во многих пословицах и крылатых выражениях как символ силы. И дерево, действительно, не только дает тень и пропитание множеству живых существ, но своими корнями обеспечивает укрепление грунта.

Как родитель, я стараюсь обращать внимание детей на полезные свойства и красоту деревьев, чтобы они выросли людьми, уважающими живую природу и, в частности, растения.

Что каждый из нас может сделать в семье и общине:

1. Устроить мероприятие по посадке деревьев, столь нужных в городских кварталах.

2. Регулярно высаживать зеленые насаждения в парках своего города.

3. Рассказывать о вреде уничтожения лесов.

4. Отправиться вместе с семьей за город, чтобы насладиться красотой и богатством растительного мира.

5. Организовать просветительские мероприятия соответствующей тематики в мечети.

Источник: Muslim Matters