Лицемерие — разрушение изнутри

Лицемерие — это хроническое заболевание и опасное нравственное отклонение личности, общины или нации.

Опасность лицемерия хорошо заметна, когда его деструктивные последствия сказываются на всей умме, так как лицемер разрушает умму изнутри, а сам остается незамеченным. От него не ждут коварства и злого умысла, так как считают его мусульманином — именем, внешностью, речью он не отличается от любого другого мусульманина.

Пристально вглядевшись в суть лицемерия, можно обнаружить в ней сатанинскую смесь лжи, страшного малодушия, жадности до мирских удовольствий и отрицания правды. Вообразите отвратительные последствия такой комбинации!

В словарях слово «лицемерие» определяется как притворство, лукавство, демонстрация добродетели и сокрытие порока.

Виды лицемерия

Ученые делят лицемерие на два типа:

1. Лицемерие в вере. Его еще называют «большим лицемерием». Аль-Хафиз ибн Раджаб (да смилуется над ним Аллах) объяснял лицемерие следующим образом:

«Большое лицемерие, когда человек проявляет веру в Аллаха, ангелов, Писание, пророков и Судный день, а внутри отрицает все это или же часть этого… Это — то лицемерие, которое было во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, относительно которого ниспосылались аяты и подобные люди считались неверными, которые будут в самом нижнем слое Ада».

Всемогущий Аллах говорит:

«Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня, и ты не найдешь для них помощника» (Коран, 4:145).

2. Лицемерие в делах, или «малое лицемерие». Оно заключается в том, что человек ведет себя как лицемер, например, обманывает и ленится при совершении намаза, но все же он верит в Аллаха, Его Посланника (мир ему и благословение) и Судный день. Об этом говорится в хадисе Пророка:

«Есть три признака лицемера: когда говорит, он произносит ложь, когда дает обещание, не держит данного слова, когда ему что-то доверяют, он предает доверившегося».

В другом хадисе передается, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Самой трудной молитвой для лицемеров, являются иша и фаджр молитвы. Если бы только они знали, что они теряют, они скорее пришли бы на них, даже если пришлось бы ползти на коленях».

Основные качества лицемеров

Лицемеру присущи определенные качества (мы остановимся на них лишь вкратце, так как описание каждого из них потребует отдельной статьи):

1. На языке у них не то, что в сердце. Всемогущий Аллах (хвала Ему) сказал:

«Среди людей есть такие, которые говорят: "Мы уверовали в Аллаха и в Последний день". Однако они суть неверующие» (Коран, 2:8).

2. Они обманывают верующих. Всемогущий Аллах сказал:

«Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого» (Коран, 2:9).

3. Своими словами и поступками они несут моральное разложение. Об этом Всемогущий Аллах сказал:

«Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого» (Коран, 2:12).

4. Они насмехаются над верующими. Всемогущий Аллах сказал:

«Когда они встречают верующих, то говорят: "Мы уверовали". Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: "Воистину, мы — с вами. Мы лишь издеваемся". Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую» (Коран, 2:14-15).

5. Они дают ложные клятвы, чтобы скрыть свои преступления. Всемогущий Аллах сказал:

«Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Воистину, скверно то, что они совершают!» (Коран, 63:2).

6. Лицемеры выражают приверженность неверным и поддерживают их против верующих. Всемогущий Аллах сказал:

«Обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров, которые берут своими помощниками и друзьями неверующих вместо верующих. Неужели они хотят обрести могущество с ними, если могущество целиком присуще Аллаху? Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне» (Коран, 4:138-140).

«Разве ты не видишь, что лицемеры говорят своим неверующим братьям из числа людей Писания: "Если вас изгонят, то мы уйдем вместе с вами и никогда никому не подчинимся против вас. А если с вами сразятся, то мы обязательно поможем вам". Аллах свидетельствует о том, что они являются лжецами. Если они будут изгнаны, то те не уйдут вместе с ними. Если с ними сразятся, то они не помогут им. А если даже они помогут им, то повернут вспять, после чего уже никто не поможет им» (Коран, 59:11-12).

7. Лицемеры пытаются посеять среди верующих уныние и разочарование. Всемогущий Аллах сказал об этом:

«Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом: "Обещания Аллаха и Его Посланника были всего лишь обольщением". Вот некоторые из них сказали: "О жители Ясриба (Медины), вы не сможете выстоять! Вернитесь!" А некоторые из них попросили разрешения у Пророка и сказали: "Наши дома остались беззащитны". Они не были беззащитны - они лишь хотели сбежать. Если бы они (союзники) вторглись в него со всех сторон и потребовали бы от них искушения (отказаться от веры), то они пошли бы на это и не стали бы медлить с этим, разве что немного. А ведь прежде они заключили завет с Аллахом о том, что не обратятся вспять. О завете с Аллахом они будут спрошены. Скажи: "Бегство не принесет вам пользы, если вы пытаетесь сбежать от смерти или гибели. В этом случае вы будете пользоваться благами лишь недолго". Скажи: "Кто защитит вас от Аллаха, если Он пожелает вам зла? А если Он пожелает оказать вам милость?" Они не найдут для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника. Аллах знает тех из вас, которые отвращают людей от участия в войне, и тех, которые говорят своим братьям: "Идите к нам!" Они принимают в войне ничтожное участие» (Коран, 33:12-18).

8. Они замышляют зло против верующих или участвуют в таких заговорах. В книгах по истории немало примеров того, как они строили козни против уммы, это доказывает и нынешнее положение дел. Из-за заговоров лицемеров попали в плен врагам ислама многие муджахиды в Палестине, Чечне и в других местах.

9. Признают иные законы, кроме законов Аллаха и Его Посланника (мир ему и благословение). Всемогущий Аллах говорит:

«Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Сатана желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят: "Придите к тому, что ниспослал Аллах, и к Посланнику", - ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя. А что будет, когда беда постигнет их за то, что приготовили их руки, после чего они придут к тебе и будут клясться Аллахом: "Мы хотели только добра и примирения"? Аллах знает, что у них в сердцах. Посему отвернись от них, но увещевай их и говори им наедине (или говори им о них) убедительные слова» (Коран, 4:60-63).

Таково состояние лицемеров, когда они отвергают суд Аллаха и Его Посланника (мир ему и благословение) и выказывают свое лицемерие. Когда это происходит, они измышляют ложь, ищут оправдания, дают ложные клятвы лишь бы себя оправдать. Они говорят: «Мы не собирались оспаривать суждение Посланника Аллаха, хвала Ему, мы только хотели примирить две стороны и быть хорошими и для тех, и для других». Если суд выносит решение в их пользу, они соглашаются, а если нет – отворачиваются. Всемогущий Аллах сообщил нам об этом:

«Они (лицемеры) говорят: "Мы уверовали в Аллаха и Посланника и повинуемся". Но после этого часть их отворачивается, и они не являются верующими. Когда их зовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. Будь они правы, они покорно явились бы к нему. Неужели их сердца поражены недугом? Или же они сомневаются? Или же они опасаются того, что Аллах и Его Посланник несправедливо осудят их? О нет! Они сами поступают несправедливо!» (Коран, 24:47-50).

10. Они порочат верующих, ставят под сомнение намерение покорных рабов Аллаха – это еще одно из их порочных качеств. Всемогущий Аллах говорит:

«Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания» (Коран, 9:79).

Им неведома искренность, их сердца не знают истинного смысла поклонения Всемогущему Аллаху. Они думают, что верующие не отличаются от лицемеров, и что их благочестие – только ради земных целей.

И, наконец, следует отметить, что эти характеристики лицемеров – далеко не все из присущих им черт, этот список можно было бы продолжить.

Да упасет нас Аллах от лицемерия и защитит умму от зла, причиняемого лицемерами!

Источник: AlMujtamaa Magazine