Скромность – часть ислама

От Абу Масуда аль-Бадри передается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь» (Бухари).

Высказывание «если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь» стоит в повелительном наклонении, и его можно рассматривать под двумя углами зрения, при этом каждый передает свой смысл:

(1) Первый аспект состоит в том, что это форма угрозы и вызова тем, кто склонен к неблаговидному поведению. У таких людей нет стыда перед Аллахом, а значит, что бы они ни делали, на самом деле нет никакой разницы. В этом случае хадис как бы говорит: «если ты не испытываешь никакого стыда, совершая запретное, тогда делай, что хочешь…». Скромность – это качество, защищающее от аморального поведения, ее отсутствие ведет ко все большему удалению от Аллаха и неразборчивости в убеждениях и поступках.

(2) Второе значение этого хадиса относится к допустимым деяниям. То есть, если поступок не относится к категории запретных, и его не придется стыдиться перед Аллахом и людьми, то человек волен его совершить. Однако, если ему стыдно, то от его совершения следует воздержаться. Этот хадис дает нам мерило оценки поступков, видимых или не видимых окружающим.

Таким образом, в первом толковании идет речь об отсутствии сознательности перед Аллахом, а во втором – наоборот, о сознательности перед Аллахом, страхе перед Ним за то, что Он видит человека и его поступки.

Первое толкование относится к необузданному нафсу (низменным побуждениям и инстинктам, низшему «я»), тогда как второе подразумевает надлежащую сдержанность нафса, не позволяющую ему толкать человека на разрушительный путь.

Скромность бывает двух типов: естественная и приобретенная. Естественная скромность означает наличие этого качества от природы, когда для ее проявлений не требуется никаких усилий. Приобретенная скромность достигается постоянной памятью об Аллахе, сознанием Его Величия, Близости и Его Неусыпного Взгляда над всеми нашими деяниями.

О скромности:

1. Скромность – одно из самых благородных качеств и неизменная добродетель, о которой говорится во всех законах, ниспосланных с каждым пророком.

2. Это одно из самых совершенных и желательных качеств человека и одно из самых прекрасных его состояний.

3. Скромность приносит человеку исключительно благо и является показателем веры.

4. Скромность и стыдливость – это качества, прямо противоположные непристойности и бесстыдству.

5. Скромность – это элемент веры, тогда как непристойность несовместима с верой.

6. Скромность украшает природу человека и его личность, указывает на высокую религиозную культуру и утонченность.

7. Непристойное поведение, напротив, показывает недостаток добродетельности, свидетельствует о грубости, бесчестии и некультурности.

8. Мы обязаны сторониться непристойности и некультурности, как их понимает ислам.

9. Наша обязанность – никогда не путать стыдливость и скромность с трусостью, ислам не считает их синонимами.

10. Скромность – это одна из ключевых добродетелей. Один из плодов скромности – целомудрие.

11. Не существует стыдливости, когда речь идет о поиске истины или обучению законам ислама.

Источник: AlMujtamaa Magazine