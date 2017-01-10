Пустопорожние разговоры – опасность для вечной жизни

В наше время проще жить без зрения, слуха и даже вообще не показываться на глаза, но держать язык за зубами – это абсолютно невозможно! Людям всегда есть, что сказать – даже о том, что их совершенно не касается.

Большинство с удовольствием поучаствует в любом случайном разговоре на автостоянке или на улице, лишь бы вставить свои «пять копеек». Но когда речь идет о вещах, о которых следовало бы высказаться, о вопросах духовной жизни и делах уммы, все теряются, никому неохота затрагивать темы религиозных убеждений, политических событий в мусульманском мире, говорить об изучении Корана и сунны и о том, как они готовятся к встрече с Создателем после смерти.

Помимо устной речи, мы тратим не меньше времени на SMS, переписку в соцсетях, всевозможных месседжерах: ведь необходимо менять статус в Twitter или Facebook каждые десять минут, иначе мир не узнает, что у нас происходит и о чем мы думаем!

Между тем лишние и ненужные разговоры тянутся за нами и в вечную жизнь. Если считать, что человек произносит в среднем 20000 слов в день, то за 50 лет жизни он «наговаривает» 3,65 триллиона слов, за которые ему придется отчитываться в Судный день. Учитывая, что один день загробной жизни равен 50000 годам, каждый из нас в этот бесконечно долгий день будет стоять под палящим солнцем и отвечать, о чем он говорил, что ел, о чем думал, что делал – словом, давать тотальный отчет о всей своей жизни. И не будет ни стула, чтобы присесть, ни кафе, где можно попить, ни тени, чтобы хотя бы на минуту укрыться от невыносимого зноя – только если кому-то не будет даровано место под сенью Трона Всемогущего.

Невозможно будет подкупить ангелов или оспорить Книгу деяний. На самом деле, даже если кто-то и хотел бы ее оспорить, он не смог бы, так как его губы будут запечатаны. Зато все конечности получат возможность говорить, сама земля обретет язык, чтобы свидетельствовать о наших деяниях, ангелы-писцы, записывающие наши деяния – их зовут Кираман катибин – засвидетельствуют то, что они видели, и люди, видевшие наши деяния, тоже будут призваны подтвердить все, что мы сказали и сделали. Это будет открытый суд, где каждый сможет принести свое свидетельство нам на радость или на беду. Вы к этому готовы?

«Техника слежения»

Несмотря на быстрое развитие технологий, до сегодняшнего дня камеры наблюдения имеют ограниченный объем памяти, не дают трехмерного изображения, а их пиксели не сопоставимы с человеческим глазом. Но «камеры наблюдения» Всемогущего Аллаха не требуют батареек или электричества, у них неограниченный объем памяти, их трехмерное рентгеновское зрение так же совершенно, как и внешняя фокусировка. Их информация хранится не на хрупком микрочипе с ограниченной памятью. Это непревзойденное невидимое устройство, с которым не сравнится ни одно изобретение человека.

Им управляют два ангела-писца, которых Коран называет (50:16-18) «недремлющими стражами». Главный из них сидит на правом плече и записывает все благодеяния. Второй сидит на левом плече и записывает все прегрешения. Этих ангелов не услышать и не увидеть, но в момент смерти они предстают перед человеком, ликуя или негодуя: они радуются, если стали свидетелями нашей добродетели, и гневаются, если им пришлось наблюдать больше нечестие и скверну. Их эмоции в этот критический момент практически безошибочно позволяют судить о том, где нам предстоит провести вечность: в раю или в аду.

Подробнейший отчет о каждом мгновении нашей жизни – всего, что делали наше тело, сердце и душа с момента наступления взрослого возраста и до смерти – это почти то же, что пережить вторую смерть. Поэтому Всемогущий по Своему бесконечному милосердию пошел на некоторые уступки Своим беспечным рабам. Если человек хотел сделать что-то хорошее, но не сделал, ему записывается награда, а если сделал – его награда увеличивается десятикратно и еще больше, вплоть до бесконечности в зависимости от искренности его намерения и сложности задачи. Если человек лишь намеревался сделать плохое, то грех ему не записывается, но если он совершил греховный поступок, то ему и засчитывается этот греховный поступок. Таким образом, каждый из нас автоматически получил возможность иметь больше благих деяний, чем грехов.

На этом снисхождение Всевышнего на заканчивается. Человеку пять раз дается возможность стереть свой грех. Первый раз – в момент, когда грех записывается. Прежде чем запись будет сделана, грешнику дается возможность покаяться (Сахих аль-Джами). Если за это время человек покается, то ангел так и не записывает его грех. Второй шанс человек получает каждый четверг, когда запись его деяний показывают Всемогущему. В Коране (13:39) сказано, что Всемогущий Сам отменяет или утверждает то, что Он хочет оставить в этой записи. Проверяются нейтральные деяния, не связанные с грехом или вознаграждением, а также действия, скрытый смысл которых знает только Аллах. Третья возможность заключается в том, что человек может покаяться в любой момент жизни и умереть беспорочной смертью. И, наконец, четвертый шанс человека состоит в том, что даже после его смерти его дети, родственники и другие могут просить за него прощения. И уже в загробной жизни он получает пятый шанс, когда за него может заступиться милость миров Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), его собственные дела, его дети, умершие в раннем возрасте, а также хафизы, праведники и мученики, при условии, что он умер с иманом и имеет право на их заступничество.

Но не стоит обольщаться мыслью о легком прощении. На самом деле, когда человек умирает, то его деяния вешают ему на шею (Коран, 17:13-14), и они остаются с ним после его смерти, а в День воскресения ему показывают гигантскую развернутую книгу его деяний. Человек в ужасе посмотрит на эти записи и скажет: «Нет ни одного большого или малого совершенного мной деяния, которое бы не содержалось в этой книге». Это будет страшный момент. Поэтому нам сказано постоянно молить Аллаха о легком исходе этого подведения итогов:

«Аллахумма хасибни хисабан йасиран» (О Аллах, облегчи мой расчет).

Поистине, язык мал, но от него зависит наша судьба.

Начиная с этого момента, давайте сто раз думать, прежде чем говорить. Имам Хасан аль-Басри сказал:

«Поистине, язык верующего находится за его сердцем, и если он что-то хочет сказать, то сначала осмысливает, а потом – говорит. Язык же лицемера находится перед его сердцем, и если он намеревается что-то сказать, то говорит, не обдумывая».

Имам Малик ибн Анас (да будет доволен им Аллах) сказал своему избранному ученику Яхье ибн Яхье:

«Дам тебе три совета, в которых соединено все знание ученых, праведников и лекарей:

1) все знание ученых состоит в том, чтобы на вопрос о чем-то тебе неизвестном говорить: «Я не знаю»;

2) все знание праведников состоит в том, чтобы как можно меньше говорить на собрании. Если то, о чем говорят, правильно, то ты будешь в числе правых, а если они ошибаются, ты убережешься;

3) все знание лекарей заключается в том, чтобы есть, только когда голоден, и прекращать есть до того, как наелся досыта».

Молчание больше не золото. Молчание – платина.

Источник: Muslim Village