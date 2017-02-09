Дуа и этикет отхода ко сну

Дуа и принципы исламского этикета, связанные с отходом ко сну, мусульмане черпают из сунны Пророка (мир ему и благословение).

В этом плане нам предписано следующее:

1. Состояние чистоты

«Когда ты соберешься отойти ко сну, соверши малое омовение как для намаза» (Бухари).

2. Спать на правом боку

«…а затем ложись на свой правый бок» (Бухари).

3. Класть правую руку под правую щеку

«Когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение, отправлялся спать, то подкладывал свою правую руку под правую щеку» (Бухари).

4. Встряхивать постель

«Когда кто-нибудь из вас захочет лечь в постель, пусть отряхнет ее внутренней стороной своего изара, ибо он не знает, что могло оказаться (на его постели) после того, (как он встал)» (Бухари).

5. Прочесть суру «Неверующие» (№109)

Сообщается, что Науфаль аль-Ашджа’и (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: "Читай: «О неверующие!» [имеется в виду сура "Неверующие"], и засыпай (только) после этого, ибо, поистине, (эта сура) избавляет от многобожия"» (Абу Дауд и другие)

Зикр перед сном

Хузейфа (да будет доволен им Аллах) передал, что когда посланник Аллаха (мир ему и благословение) ложился в постель, то читал следующее дуа:

«Аллахумма бисми-кя амуту ва ахйа» (О Аллах, с именем Твоим я умру и с ним оживу).

Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Любому, кто прочитал ночью два последних аята из суры Аль-Бакара, этого будет достаточно» (Бухари, Муслим).

Ибн аль-Кайим (да смилуется над ним Аллах) сказал:

«Достаточно от любого зла, которое может ему навредить» (аль-Вабиль ас-саййиб).

Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Про человека, который не прочитал последние три аята суры Аль-Бакара перед сном, я не могу сказать, что он умный» (Аль-Азкар).

Аиша (да будет доволен ею Аллах) передает:

«Когда посланник Аллаха (мир ему и благословение) ложился спать, то соединял перед собой ладони, читал суры Ихлас, Фаляк и Нас. После чего дул на ладони и протирал ими все тело» (Бухари).

О сне в состоянии чистоты

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Кто ложится чистым (в состоянии омовения), то с ним ночует и ангел в его одежде, и всякий раз, когда он просыпается ночью, ангел повторяет: "О Аллах, прости Твоего раба, поистине он лёг спать в чистоте (омовении)"» (Аль-Албани, Сильсилятуль-ахадис ас-сахиха).

Источник: Muslim Village