Торговля в Исламе

«Если продавец и покупатель пойдут на уступки друг другу, то Аллах введет их в Рай»

Шейх Юсуф Аль-Карадави

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Лучший вид прибыли - [прибыль] торговцев, которые не лгут при разговоре; не нарушают слова, когда что-то обещают; не подводят других, когда те им что-либо поручают; не льстят при продаже и не придираются при покупке; и коль кто-то им что-то должен, они не заставляют его платить, и коль они должны что-то другим, они не медлят с уплатой» (Аль-Асбахани и Аль-Байхаки).

Ислам приветствует торговлю как способ законного заработка. Коран призывает мусульманина к странствиям по земле «в поисках милости Аллаха» (Коран, 73:20).

Коран также говорит о торговцах:

«Нет на вас греха, если вы ищите милость от своего Господа» (Коран 2:198).

Этот аят был ниспослан во время хаджа, дабы научить мусульман, что разрешено покупать и продавать во время хаджа, поскольку до ниспослания этого аята мусульмане не хотели заниматься предпринимательством во время паломничества, опасаясь, что это поставит под сомнение искренность их намерений в поклонении.

Умар (да будет доволен им Аллах) также говорил:

«Нет иного места, где я хотел бы умереть после поля сражения (где я сражаюсь ради Аллаха), кроме рынка, где я покупаю и продаю ради своих детей».

Он заключил это из слов Аллаха, в которых упомянуты те, кто странствует с целью торговли вместе с теми, кто сражается на Его пути:

«Он ведает о том, что среди вас есть больные, что некоторые из вас странствуют по земле в поисках милостей Аллаха, а иные сражаются на пути Аллаха» (Коран 73:20).

Аллах также был благосклонен к племени курайш, облегчив им два торговых странствия – одно в Йемен зимой и второе в Сирию летом. Всевышний Аллах говорит об этом:

«Ради единения племени курайш, единения их во время зимней поездки [в Йемен] и летней поездки [в Сирию] , пусть они (т. е. курайшиты) поклоняются Господу этого храма , который накормил их при голоде и избавил от страха [перед эфиопами]» (Коран 106:1-4).

Кроме того, среди сподвижников Пророка были успешные праведные торговцы, подобные Абдуррахману ибн Авфу, который перебрался из Мекки в Медину без гроша в кармане. Но потом он стал заниматься торговлей и в итоге разбогател. Когда он прибыл в Медину, Пророк (мир ему и благословение) постановил братство между ним и Саадом ибн Ар-Раби. Саад сказал Абдуррахману: «Я самый богатый из всех ансаров – у меня есть две жены – и потому хочу поделить свою собственность (между нами). Выбери, какая тебе нравится больше, и я с ней разведусь, и когда закончится срок идда, женись на ней». Абдуррахман сказал: «Да благословит Аллах твою семью и собственность. Я всего лишь торговец, так что скажи мне, где у вас базар». Ему показали базар, он пошел туда, взяв немного сыра и масла на продажу. И так он продолжал заниматься торговлей, превзойдя в этом деле евреев и став одним из самых богатых людей. Когда он умер, его богатство было столь огромным, что доля одной из его жен, получившей лишь четверть его наследства, составляла восемьдесят тысяч динаров.

Абдуррахман ибн Авф был одним из десяти сподвижников, которым Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сообщил радостную весть о том, что они войдут в рай. Но если бы торговля была порицаемой, он бы ею не занимался. Следовательно, торговля не является чем-то порицаемым или запрещенным в Исламе.

Однако торговцы должны быть осмотрительными, поскольку торговля таит в себе много такого, что запрещено Аллахом и может ввести человека в пламя ада. Именно поэтому Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Торговцы будут вознесены грешниками в Судный День, кроме тех, кто боится Всемогущего Аллаха, благодетелен и правдив»(Ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан, и Аль-Хаким).

Следовательно, боязнь Аллаха, благодетельность и правдивость спасут торговцев от адского пламени в Судный День.

Есть и другой хадис, где упомянуты три человека, на которых Всевышний Аллах не посмотрит в Судный День. Среди них, по словам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), «человек, который ложно клянется, что ему предлагали за его товар намного больше, нежели ему дают» (Муслим).

Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Продавцы лгут и лживо клянутся (дабы продать свои товары), тем самым впадая в грех» (Ахмад и Аль-Хаким).

Он также сказал:

«Торговцы делают Аллаха своим товаром, ибо они продают, поклявшись Его именем, и точно так же покупают» (Ат-Табарани).

Вышеупомянутый хадис указывает, что торговцы, которые ложно клянутся именем Аллаха, дабы продать свой товар, совершают великий грех.

Чтобы торговля была угодна Аллаху, торговцы должны придерживаться таких правил:

1. Торговать можно только разрешенными вещами. Мусульманам нельзя торговать запретным, например, спиртным и свининой, даже продавая их немусульманам. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) проклял десятерых, которые имеют дело со спиртным. Среди них – тот, кто давит плоды или зерно, из которых его делают, тот, кто его переносит, тот, к кому его несут, тот, кто его подает, и тот, кто им торгует.

2. Не должно быть мошенничества или обмана. В хадисе Пророка (мир ему и благословение) сказано:

«Тот, кто обманывает, – не от нас»(Муслим).

Также передано от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), что пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Купля-продажа должна быть только по обоюдному согласию сторон».

3. Нельзя припрятывать товар. Это касается припрятывания всех необходимых мусульманам товаров, будь то пищевые продукты или что-то иное. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Тот, кто припрятывает товар, пока он не подорожает, грешит» (Муслим и Абу Дауд).

4. Нельзя продавать товары, прибегая к ложным клятвам. Продавцам вообще лучше не клясться, даже говоря правду. Пророк (мир ему и благословение) назвал лживую клятву «гамус», т.е. такой, которая вводит человека в грех в этой жизни и адское пламя в будущей жизни. Кроме того, лживая клятва накликает гнев Аллаха в Судный День на того, кто ее дает, и губит его семью. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил:

«Избегайте многочисленности в клятвах, во время торговли, так как это хоть и увеличивает продаваемость, но вместе с тем лишает торговлю баракята».

5. Торговцы не должны наживаться на потребностях людей, поднимая цены на товары настолько, что получаемая ими норма прибыли превышает ту, которую устанавливает правительство. Повышение цен таким способом считается преступлением, поскольку это сильно бьет по малообеспеченным людям.

По поводу этого известна одна история, когда Макаль ибн Яссар, пребывая на смертном одре, сказал окружавшим его людям: «Помогите мне сесть, дабы я поговорил с вами о Пророке (да благословит его Аллах и приветствует)». Затем он сказал: «Я слышал изречение Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): "Аллах поклялся, что в Судный День бросит в адский огонь тех, кто слишком поднимает цены за счет мусульман"». Люди сказали Макалю: «Ты и впрямь слышал это от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)?» Он ответил: «Не единожды и не дважды» (Ахмад, Ат-Табарани и Аль-Хаким).

Пророк (мир ему и благословение) хотел таким образом убедить торговцев в важности стремления к честному заработку. Зачем им поднимать цены из жадности? Ведь лучше будет, если они получат свою прибыль, понизив цены, но увеличив оборот, чем повысив цены, но уменьшив оборот. Ислам призывает к правде всегда и во всем. И если людям разрешают самим назначать цены [на свои товары], они должны следовать духу справедливости.

6. Торговцы должны очищать свое состояние, платя с него закят. Они должны заплатить 2,5% от общей стоимости своего состояния [оцениваемого] в наличных деньгах, акциях и товарах. Закят выплачивают только из наличных денег или из реализуемых товаров [т.е. в последнем случае из оборотных средств]. То же самое касается и неуплаченных торговцам долгов [т.е. дебиторской задолженности торговцам]. Что же касается долгов, которые торговцы должны заплатить другим субъектам [т.е. кредиторской задолженности торговцев], то торговцы сначала должны выплатить их, а потом заплатить закят с остатка. Богатые люди не должны считать закят слишком высокой платой, ибо иначе они отдают себя во власть сатаны, побуждающего их не платить закят. Они должны помнить слова Аллаха:

«Шайтан сулит вам бедность и велит быть скаредными. Аллах обещает вам прощение и милость. Аллах - всеобъемлющий, всезнающий» (Коран, 2:268);

«Скажи [, Мухаммад]: "Воистину, мой Господь увеличивает или уменьшает долю тому из Своих рабов, кому пожелает. То, что вы пожертвуете [на подаяние], Он возместит вам, и Он - самый щедрый из тех, кто дарует пропитание"» (Коран, 34:39).

7. Мусульманские торговцы не должны слишком увлекаться предпринимательством в ущерб религиозным обязанностям. Торговцы должны хорошо уяснить себе это правило, поскольку большинство из них крутится в водовороте бизнеса и думает о только своей прибыли. Именно поэтому Пророк (мир ему и благословение) говорил:

«Честный и достойный доверия торговец будет с пророками, праведниками и мучениками» (Ат-Тирмизи).

К таким торговцам относятся и слова Всемогущего Аллаха:

«…мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закат, и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза, чтобы Аллах воздал за лучшее, что они вершили, и чтобы Он умножил им от Своих щедрот. Ведь Аллах воздает без счета тому, кому захочет» (Коран 24:37-8).

Кроме того, в торговле следует проявлять снисходительность. Передается от Османа ибн Аффана (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Если продавец и покупатель пойдут на уступки друг другу, то Аллах введет их в Рай».

Такими качествами должен обладать каждый мусульманин, работающий в сфере торговли.