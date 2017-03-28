10 правил приема пищи и питья, согласно сунне Пророка

Нужно всегда произносить перед едой Имя Аллаха

Мы едим несколько раз в день. Если делать это, соблюдая сунну Посланника Аллаха (мир ему и благословение), то этот ежедневный процесс принесет нам максимальное вознаграждение.

Итак, какие же правила Пророка следует соблюдать, чтобы прием пищи был богоугодным делом?

1. Мыть руки перед едой и после нее (Сунан Абу Дауд, 3755).

2. Есть, сидя на полу (Сахих Бухари, 5386)

3. Сидеть в одной из трех поз:

- В положении, как во время чтения ташаххуда во время намаза (Фатх аль-бари, 5399).

- В положении, как во время чтения ташаххуда с согнутой правой ногой (коленом вверх) (там же; Тахридж аль-ихья, 1304).

- Сидя на корточках (Сахих Муслим, 5299).

4. Есть щепотью из трех пальцев (среднего, указательного и большого) (Сахих Муслим, 5265; Маджмауз Заваид).

5. Произнести перед едой Имя Аллаха (Сахих Бухари, 5376).

6. Есть правой рукой (Сахих Бухари, 5376).

7. Брать пищу, лежащую с краю, а не из середины блюда (Сахих Бухари, 5376).

8. По-возможности, есть со всеми из одного блюда (Ибн Касир, сура 24, аят 61; Сунан Ибн Маджа, 3287).

9. Тщательно очищать посуду после еды и облизывать пальцы перед мытьем (Сахих Муслим, 5268).

10. Читать после еды маснун-дуа. Одно из них: «Аль-хамду лилляхи-ллязи атамана ва сакана ва джааляна миналь-муслимина» (Вся хвала Аллаху, Который дал нам пищу и питье и сделал нас мусульманами) (Сунан Абу Дауд).

Сунна, касающаяся питья:

1. Пить сидя (Сахих Бухари, 6452; Сахих Муслим, 5242б 5247.) Это не касается воды из источника Замзам и остатков воды, использовавшейся для омовения.

2. Пить, держа посуду правой рукой (Сахих Бухари, 5380; Сахих Муслим, 5233).

3. Пить в три глотка (или больше, чтобы число глотков было нечетным) (Сухих Бухари, 5631; Сахих Муслим, 5255).

4. Произносить перед питьем «Бисмиллях» (Сахих Бухари, аль-Азхар, Фатх аль-бари, т.10, стр. 117).

5. Произносить после питья «Альхамдулиллях» (Ибн ас-Сунни, 472; Маджмауз Заваид, т. 5, стр. 81; Сунан Тирмизи, 1885; Фатх аль-бари, т. 10, стр. 117, 5631).

6. Если из одной посуды пьют несколько человек, то передавать ее следует тому, кто справа (Сахих Бухари, 5612; Сахих Муслим, 5257).

7. Тот, кто предлагает воду (или пищу), сам пьет последним (Сунан Тирмизи, 1894).

8. После питья следует произнести следующее дуа: «Аль-хамду лилляхи-ллязи атама ва сакаб ва саввагаху ва джааля лаху махраджа» (Сунан Абу Дауд, 3847). Это же дуа можно читать после еды (Там же).

9. Также можно читать: «Аль-хамду лилляхи-ллязи сакани азбан фуратан би рахматихи валам йаджальху мильхан уджаджан би зунуби» (Ибн ас-Сунни, Табарани).

10. Выпив молоко, читать «Аллахума барик лана фихи ва зидна минху» (Сунан Абу Дауд, 3723; Сунан Тирмизи, 3455; Ибн ас-Сунни, 474).

Пища и питье – это благо от Аллаха. Выполняя сунну и не излишествуя, мы физически выражаем свою благодарность (шукр) Аллаху.

Источник: Muslim Village