Краткое руководство пользователя соцсетей: адаб в интернете

Ислам – это совершенная и целостная религия, в Коране и сунне можно найти руководство буквально по каждой интересующей теме. Аллах (хвала Ему) говорит:

«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман» (Коран, 16:89).

Таким образом, ислам содержит ответы на все вопросы: религиозные и мирские, классические и современные.

Например, в Коране изложены наставления относительно того, как следует вести себя с людьми и что говорить. Аллах предупреждает:

«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель» (Коран, 50:16-18).

Из этих аятов понятно, что каждое наше слово фиксируется, чтобы потом быть представленным нам в Судный день. Биляль ибн аль-Харис сообщает, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Поистине, иногда человек говорит слова столь угодные Всемогущему и Великому Аллаху, что не может даже и представить, каких пределов достигают его речи, за которые Всемогущий и Великий Аллах записывает (его как одного из тех, к кому), Он будет бла­говолить до самого Дня воскресения! И, поистине, (иногда) человек говорит слова, (вызывающие столь сильный) гнев Его, что не может даже и представить себе, каких пределов дости­гают его слова, за которые Всемогущий и Великий Аллах запи­сывает (его как одного из тех, на кого) Он будет гневаться до самого Дня воскресения!» (Сахих аль-Джами).

В современном контексте эти аяты и хадис значат, что правила этикета относятся не только к произнесенному, но и к написанному слову. Необходимо понимать, что в наше время письменная речь – в виде электронных писем, чатов, SMS, блогов и т.п. – занимает в нашей жизни не меньшее место, чем устная. Популярна и визуальная коммуникация, например, в форме Инстаграма. Но проблема в том, что хоть мы и знаем, что нельзя врать, пустословить, клеветать, сквернословить и т.п., мы забываем об этом, когда общаемся в сети, пишем посты и т.п. Тем не менее, правила этикета, применимые в устной речи, сохраняются и в мире социальных СМИ.

Благо соцсетей

Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что социальные СМИ сами по себе не являются злом. Это просто средство, такое же, как и все остальные, например, деньги или технологии, и его можно использовать во благо или во зло. То есть, именно в руках пользователя оно превращается в оружие, которым можно нанести вред, оскорбить и т.п.

Социальные СМИ могут быть полезными: с их помощью можно поддерживать связь с семьей, родственниками, общаться с друзьями, укреплять сердечную привязанность, напоминать об Аллахе и пользоваться ими с максимальной выгодой для этой и будущей жизни.

Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Тот, кто указывает путь к благому, подобен тому [в размере вознаграждения], кто совершает благое» (Джами аль-Тирмизи).

В другом хадисе Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Самый любимый из людей для Аллаха – самый полезный из них» (Ас-Сильсиля ас-сахиха).

Реальность

Одна из главных особенностей социальных СМИ – это возможность моментальной связи с людьми, причем массового порядка. Но иногда мы неправильно понимаем их задачу и пользуемся ими не по назначению. Соцсети это не место для обучения исламу и тем более не место, где приобретают богословские знания. Это не место для глубокой дискуссии или дебатов на сложные религиозные темы, подход к которым требует многолетней учебы и знания разных дисциплин.

Те, кто собирает больше всего «лайков» и «друзей», не обязательно самые знающие, мудрые и зрелые ученые. Наличие собственного блога не подтверждает наличие квалификации или благочестия. Количество просмотров в YouTube само по себе не значит, что данная лекция самая достоверная, а ее автор – самый авторитетный специалист по предмету.

Казалось бы, мы сейчас говорим очевидные вещи, но порой многие из нас действительно теряют адекватность, находясь в соцсетях. Тогда как к ним нужно относиться осознанно, отдавая себе отчет во всех «за» и «против».

Разрушительная сила соцсетей

Мы живем во время липовых новостей и информационных вбросов, липовых фатв и экстравагантных точек зрения. На наших глазах с помощью соцсетей можно опорочить чью-то репутацию, например, ученых, имамов, проповедников. Очень плохо, что приходится с этим сталкиваться, но значительно хуже, что мы сами этому способствуем нашей привычкой «делиться», из-за чего сплетни распространяются по миру со скоростью лесного пожара.

Мы ответственны не только за то, что говорим и пишем, но и за то, чью сторону принимаем. Решаясь участвовать в распространении какой-то информации, нужно учесть, что она может быть ошибочной или недостоверной. Не покупайтесь на строку: «Если любишь Аллаха/ислам/Пророка, поделись этим с другими». Возможно, вы способствуете фальсификации, и за это тоже придется ответить.

Пророк (мир ему и благословение) предостерегал от подобных вещей в хадисе, переданном Самурой (да будет доволен им Аллах):

«А я этой ночью видел во сне двух человек, которые пришли ко мне, взяли меня за руки и доставили на святую землю. Там я увидел сидящего человека, другой же стоял (рядом с ним) с железным крюком в руке, который он вонзал в угол рта (сидящего), раздирая (ему щеку) до самого затылка. Потом он делал то же самое с другим углом рта, а тем временем разорванная щека срасталась, после чего он снова возвращался к ней и делал то же самое. Я спросил: “Что это?” − а они сказали: … "Что касается того, которому на твоих глазах разрывали рот, то он − лжец, произносивший лживые слова, которые распространялись от него повсюду, а теперь с ним будут делать это до самого Дня воскресения..."» (Сахих аль-Бухари).

Общие правила этикета

Тот факт, что пользуясь соцсетями, мы находимся по другую сторону экрана и не называем своего настоящего имени, не дает права писать все, что вздумается. Наоборот, Аллах видит, слышит и знает все, что мы делаем, а ангелы записывают это. Поэтому:

1. Никогда не забывайте о благонравии. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Нет ничего, что в день воскресения окажется на весах верующего тяжелее превосходного нрава» (Джами аль-Тирмизи).

2. Уважайте других. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Настоящий мусульманин — тот, от чьего языка и рук не страдают другие люди» (Сахих аль-Джами).

3. Не посягайте на честь других. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Воистину, наихудшая форма ростовщичества — это покуситься на честь мусульманина» (Сунан Абу Дауд).

Писать – все равно что говорить

Даже если человек, которому или о котором вы пишете, и не находится перед вами, вы должны вести себя так, будто смотрите ему в глаза. То, что запрещено в речи, запрещено и на письме.

1. Никого не унижайте. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе…» (Сахих Муслим).

2. Не лгите. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал [, рассказывая свое сновидение, в котором ангелы показывали ему грешников и объясняли их грехи]:

«А тот, кого ты видел, как его рот, нос и глаза разрывали до затылка, был тем, кто утром выходил из дома и лгал. И его ложь доходила до горизонта» (Сахих аль-Бухари).

3. Не сквернословьте и не проклинайте. Пророк (мир ему и благословение) никогда не сквернословил, не проклинал и не говорил понапрасну (Сахих аль-Бухари).

4. Не сплетничайте. Аллах (хвала Ему) говорит:

«О те, которые уверовали! … Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга» (Коран, 49:12).

5. Будьте внимательными, вежливыми и терпеливыми. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Силен не тот, кто побеждает в борьбе, а тот, кто управляет собою (умеет совладать с собою) в гневе» (Сахих аль-Бухари).

Скромность в сети

Социальные сети представляют угрозу еще по одной причине: на них смотрят как на место, где можно продемонстрировать всем то, что обычно держат в секрете. В сети у человека возникает ложное чувство безопасности, он считает, что, будучи в режиме анонимности, он делится частной информацией только с теми, с кем хочет. В реальности это далеко не так. Если речь идет о действительно личных вещах, держите их при себе и уважайте приватность других. Сохраняйте скромность и не кичитесь своими пороками.

1. Уважайте приватность других. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Из красоты Ислама человека является оставление им того, что его не касается, не приносит ему пользы» (Джами аль-Тирмизи).

В другом хадисе Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире ином» (Сахих аль-Бухари).

2. Берегите свою чистоту. Аллах (хвала Ему) сказал:

«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры… Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры…» (Коран, 24:30-31).

3. Не пользуйтесь соцсетями для недозволенного общения с противоположным полом. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Пусть не уединяется мужчина с женщиной без махрама» (Сахих аль-Бухари).

4. Не распространяйтесь о своих грехах в сети. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Всей моей общине будет прощено, кроме тех, кто грешил открыто. К открытости относится случай, когда Аллах скрывает грехи раба, а на следующее утро он выдает себя такими словами: “О такой-то! Я совершил в такой-то день такие-то и такие-то дела”. Таким образом, он порочит самого себя, тогда как Господь всю ночь прикрывал его» (Сахих аль-Бухари).

Это лишь основные правила поведения в мире социальных СМИ. Важнее всего – иметь страх перед Аллахом и всем сердцем осознавать Его присутствие, помня, что когда-нибудь придется ответить за все свои поступки, слова и написанные строки. И тогда, вне всякого сомнения, мы дважды подумаем, прежде чем нарушать заповеди Аллаха и обижать людей – близких или далеких.

Да научит нас Аллах делать то, что Ему угодно, и защитит от зла, и убережет от того, чтобы словом или делом причинить вред другим.

Источник: Muslim Matters