Материальное vs духовное?

Теймур Атаев

Карл Маркс о материальном и духовном измерениях в обществе

Мы живем в земном мире, а потому поглощены мыслями материального характера. Особенно это стало проявляться в последние годы, когда практически все планетарное пространство окутал (или опутал?) финансово-экономический кризис. Как заработать, как не потерять «остатки роскоши», как достичь новых материальных вершин? Эти и схожие вопросы преследуют почти всех. На фоне чего, признаем, все меньше места остается для размышлений о духовности, а тем более ее проявлений.

Но не становится ли в таком случае актуальным взгляд Карла Маркса на взаимоотношения бытия и сознания? Еще в середине XIX века он писал, что «способ производства материальной жизни» «обусловливает», наряду с социально-политическим, и «духовный» процесс жизни. По его словам, «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие (базис — прим. Авт.) определяет их сознание (т. н. надстройку)». С изменением же «экономической основы» происходит «переворот во всей громадной надстройке» [1/А].

Иными словами, пусть и в социальном аспекте, но К. Маркс уверенно ставил вопрос о том, что материальный формат первичен, а сознание человека, в которое он включал и духовную парадигму — вторично, т. к. оно определяется первым фоном. Естественно, в аспекте «материальной жизни» (терминология К. Маркса) речь идет не напрямую о финансовых условиях как таковых. Ведь, насколько усматривается, в глобальном смысле К. Маркс говорит об общем уровне жизни индивидуума — т. е. об условиях жизни, влияющих (воздействующих) на сознание человека, его отношение к действительности, к окружающему миру и т. д.

Следовательно, по Марксу, хочет кто-либо это признавать или нет, духовный мир людей оказывается «во-вторых» (на вторых ролях) вследствие зависимости от жизненных условий. Это просматривается и из приведенного выше утверждения К. Маркса об обязательно происходящем в сознании человека перевороте при смене общественно-экономической формации. В основе чего однозначная убежденность К. Маркса в функционировании в индивидууме духовной парадигмы исключительно в привязке к складывающейся в обществе «экономической основе» (терминология К. Маркса). Тем самым К. Маркс, по сути, изначально не рассматривает духовность человека в качестве самостоятельного звена внутри личности, определяя ей роль ведомой категории.

Хорошо, скажет читатель, тогда по какой причине автору нужно было затронуть эти детали? Но разве мы не начали нашу статью с констатации того факта, что потрясший до основания многие социумы финансово-экономический кризис как-то затмил для немалого количества людей аспект духовности? Не усматривается ли тут реальность того, что материальный формат, пусть и на «вынужденной» основе, для немалого количества людей все же оказался (как минимум, на переживаемом этапе) на первом месте, «отодвинув» духовную стезю? Или это не так?

Рискнем подойти к столь сложному вопросу, хотя бы пунктирно, если, конечно, это окажется нам под силу.

Что первично?

В целом, немало лиц убеждены в первичности физического мира по отношению к духовному. При этом опираются они на библейскую и кораническую информацию.

По Библии, «создал Господь Бог человека из праха земного», вдунув «в лице его дыхание жизни», и «стал человек душею живою» (Библия, Быт. 2:7). В свою очередь, согласно Корану, сотворив «человека из глины», Аллах «придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа» (Коран, 32:7,9).

Многие, отталкиваясь от этих констатаций, уверенно говорят о преимуществе материального (земного) фона в человеке перед духовным.

Однако насколько истинно считать духовную составляющую человека вторичной, ежели благодаря ей мы ощущаем (чувствуем) связь со Всевышним? Да и, кроме того, разве земля (материальное поле) не произведение Аллаха? Но тогда материальный и духовный измерения в человеке идентичны по значимости, т. е. совершенно одинаково представлены внутри творения Господа. Ибо оба они — суть Божественного происхождения.

А отсюда однозначно высвечивается, что две данные стези стыкуются внутри создания Всемилостивого. И лишь в обрамлении их тандема (единение разумно-чувственных ипостасей) человек, как носитель этих обоих миров, может двигаться вперед и развиваться, приближаясь к Прямому пути или продвигаясь по нему к Божественному свету. Благо, находящиеся в нас Материя и Дух — неотъемлемые константы индивидуумов — сопровождают человека в повседневности. Без сомнений, они могут бороться друг с другом (да и борются, еще как), но живут в нас взаимосвязано. Во взаимодействии [2].

Заём и вознаграждение

С другой стороны, во «взаимоотношениях» материального и духовного в человеке значительное количество людей усматривает помехи (если не сказать враждебность) первого измерения для развития второго.

Известный русский философ XIX-XX вв. Николай Бердяев отношения «между человеком и Богом» оценивал как «активно-творческие», в чем и «заключается духовность», которая «есть прорыв свободы». Выводя отсюда, что «творчество принадлежит духовности». Параллельно же он называл деньги силой и властью мира, «отделенного от духа, т. е. от свободы, от смысла, от творчества, от любви». Мыслитель считал, что «деньги разделяют дух и мир, дух и хлеб, дух и труд», т. к. они «направлены прежде всего против целостной духовности, охватывающей всю жизнь человека». А «мир, отрезанный от духа, стоит под символом денег». Лишь духовность «действительно противостоит буржуазному царству денег, царству князя мира сего» [3].

Возможно, в своих выводах Н. Бердяев исходил из Евангелия, корнем «всех зол» называющего «сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». В отличие от чего, «человек Божий», избегая сего, должен преуспевать «в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (Библия, 1 Тим. 6:10).

Обратим внимание: в этом библейском отрывке основа зла усматривается не в деньгах как таковых, а в любви к ним. Другое дело, что преуспевание в правде, вере и благочестии фактически противопоставляется сребролюбию.

Но разве материальное обогащение в обязательной форме подразумевает бездуховность? Не может ли духовность «совмещаться» с наличием значительной денежной суммы? Например, одним из важнейших лейтмотивов Корана является предписание трудиться:

«Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие» (Коран, 9:105).

А не ведет ли труд к получению материальных выгод? Вопрос риторический. Другое дело, что Всевышний призывает распоряжаться зарабатываемым следующим образом:

«Веруйте в Аллаха и Его Посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая награда» (Коран, 57:7).

Попробуем прислушаться внимательно. Расходование материальных средств на прямом пути фактически является одним из пунктов веры! Причем Создатель обещает значительную награду прислушивающимся к этому призыву! А «кто выполняет свои обещания лучше Аллаха?» (Коран, 9:111).

Ракурс расходования (во имя Бога) настолько важен для Творца, что Он неоднократно в различных вариациях доводит эту мысль до людей (с подтверждением факта вознаграждения для следующих повелению Господа):

«Воистину, для мужчин и женщин, которые раздавали милостыню и одолжили Аллаху прекрасный заем, он будет увеличен. Им уготована щедрая награда» (Коран, 57:18);

«Он возместит все, что бы вы ни израсходовали» (Коран, 34:39);

«Если вы одолжите Аллаху прекрасный заем, то Он приумножит его для вас и простит вас» (Коран, 64:17);

«Читайте же из [Корана] то, что необременительно для вас, совершайте намаз, раздавайте закят и одолжите Аллаху прекрасный заем. Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдете его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения» (Коран, 73:20);

«Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно. Аллах удерживает и щедро одаряет, и к Нему вы будете возвращены» (Коран, 2:245);

«Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает» (Коран, 2:261).

Уникально, не правда ли? Насколько же широко поле наших возможных материальных вложений! Какая отдача! К тому же, с констатацией приравнивания расходования материальных средств (милостыня, закят, благотворительность) к совершению намаза и чтению Корана! Представляете, каков уровень материальных вложений на пути Аллаха? Плюс фиксация их равноценности осуществлению добрых дел, обещания Всевышнего за которые — особенные.

Потому Аллах озвучивает увеличение Своих щедрот расходующим. Правда, внимание(!), с констатацией реализации данного обещания лишь тем, кому пожелает. Это — важнейшая ремарка для всех нас. Не обязательно наш заём может быть принят, ибо все зависит от движения души. Внутреннего позыва. Цели предпринимаемых шагов. Помните описанную Кораном историю «о двух сыновьях Адама» — Каине и Авеле — принесших жертву Господу?

«Она была принята от одного из них и была не принята от другого» (Коран, 5:27).

Здесь же можно провести параллель и с кораническим аятом:

«Тот ли, кто заложил основание своего строения на страхе перед Аллахом и стремлении к Его довольству, лучше или же тот, кто заложил его на самом краю обрыва, готового обвалиться, так что он обвалился вместе с ним в огонь Геенны?» (Коран, 9:109).

В свете обсуждаемого, своего рода аналогия просматривается с эпизодом из фильма «Глухарь», когда один из героев картины вполне искренне возжелал пожертвовать церкви приличную денежную сумму, доставшуюся ему неправедным путем (в целях ее последующей передачи нуждающимся). Понимая щепетильность ситуации, герой обрисовал ситуацию с происхождением денег священнику, который сказал, что для нуждающегося их путь может не играть главной роли. Но при этом добавил:

«Очень часто деньги дают не потому, что хотят сделать что-то хорошее. Потому, что таким образом хотят купить себе прощение» [4].

Материальный мир и духовность в паритете?

Согласимся, что в свете вышеотмеченного, наш заём Аллаху воспринимается в качестве вложения не столь материального, сколь душевного капитала. То есть, души. Сердца. Искреннего намерения. Во имя исполнения слов Господа! Так не проявляется ли в данном раскладе все то же материально-духовное единство? В особенности, ежели наш подход к исполнению предписанного реализуется на творческой основе, на базе свободного, а не принудительного фона. Исключительно во имя Всевышнего — и не потому, что «так надо», а по причине внутренней потребности!

Весьма симптоматично, что и Н. Бердяев все-таки подходит к этому знаменателю, подчеркивая совершенную ложность построения духовной жизни на противопоставлении «духа» и «плоти».

«Бог нуждается не в истязаниях людей, не в страхе и приниженности людей, — пишет он, — а в их возвышении, в их экстатическом выходе из своей ограниченности».

В связи с тем, что духовность, прежде всего, опыт «творческой активности и творческого вдохновения», прекращается «символизация, связанная с приниженностью и подавленностью человека». Задачей «духовной жизни» высвечивается «выход из собственной ограниченности и самопоглощенности, преодоление эгоцентризма», что «реализует личность». Ну а вследствие того, что «духовность не может быть исключительным направлением энергии человека на самого себя», она направляет ее «на других людей, на общество и мир» [3].

А ведь действительно, именно духовность является нашей энергией, хотя если пролистать страницы интернета, освещающие актуальность «денежных» вопросов, непосредственно деньги очень часто представляют энергетической силой.

Безусловно, деньги — это возможности. Значительные. Мы ищем их. Тратим. Одалживаем. Отдаем. Экономим. Вкладываем. Вновь ищем. Все время происходит этот или похожий на него круговорот. Но, все же, разве не в нас фокусируется энергия? В конце концов, непосредственно мы сами определяем, что и как предпринять с поиском материальных средств или их возможной тратой. И вот здесь проявляется самое, наверное, важное. Если наши денежные вложения — эквивалент собственных духовных помыслов на основе соблюдения Божественных постулатов, то мы вполне можем рассчитывать на помощь Создателя. Вплоть до Его прощения.

К слову, в контексте наших размышлений, довольно интересен взгляд пользующегося огромной популярностью Сергея Лазарева, чаще всего представляемого парапсихологом. Хотя не в меньшей степени его можно назвать и философом.

«Счастье, — говорит он, — в отдаче энергии, когда есть цель и движение к ней. Излучение энергии без любви не может происходить, значит, чем больше мы выделяем энергии, тем больше любви будет в нашей душе» [5].

С другой стороны, вполне очевидно, что Господь может создать материальные условия для человека по своему желанию. Как и лишить его их: Аллах «увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает. Он знает о всякой вещи» (Коран, 42:12). А вот почему происходит так, а не иначе, мы можем не понимать и даже не догадываться.

Меркантильность или следование постулатам?

Таким образом, в рассматриваемом движении нашей энергии главенствующим штрихом хотелось бы видеть не меркантильную линию, как то описано у К. Маркса в преломление к накоплению финансового капитала. В своих знаменитых формулах «товар-деньги-товар» (Т-Д-Т) и «деньги-товар-деньги» (Д-Т-Д) он справедливо фиксировал, что если в первом случае «конечной целью обращения» является товар, то во втором — деньги. Причем «на практике» операция Д-Т-Д означает «не просто» покупку для последующей продажи, а приобретение за дешевизну — в целях реализации «дороже» [1/B].

Признаем, однако, что если рассматривать формулу Д-Т-Д в преломление к следованию законам Всевышнего, ее направленность сразу же корректируется. Элементарно, с точки зрения вложения денег в проект, пусть даже небольшой, но основанный на внутреннем желании оказать содействие кому-либо, помочь в тяжелой ситуации. Не является ли это тем самым вложением, которое вновь приносит нам деньги?

А если не принесет, даже несмотря на обещание Аллаха, подумает кто-то? Допустим, напрямую эквивалент вложения (в материальном исчислении) может и не вернуться, во всяком случае, моментально. Но если оценить складывающуюся ситуацию через призму духовности? Весов? Баланса? Призывов к совершению добра? Не становится ли это нашим прямым заработком (доходом)?

Правда, у читателя может возникнуть мнение, что автор пытается поместить светлые деяния на материальной основе в рамки марксистской формулы Д-Т-Д, где под «товаром» понимается векторность предпринимаемых действий (или даже духовность). Однако если отойти от эмоций и рассмотреть те же самые деяния, опять-таки, как результат следования призыву Аллаха? Нельзя ведь пройти мимо следующего аята:

«Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на Рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обещание и обязательство в Таурате (Торе), Инджиле (Евангелии) и Коране. Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили. Это и есть великое преуспеяние» (Коран, 9:111).

Нужны ли тут дополнительные комментарии?

Потому вполне возможно резюмировать, что вложение денег в добрые поступки — это вложение «в себя», в свое настоящее и будущее. Если, конечно, мы вкладываем не конкретную сумму, а наши помыслы, внутренний позыв или желание, чистые намерения, искренность в помыслах. К тому же это — своего рода самозащита. Наша защита от возможных неурядиц и проблем. Но, повторимся, лишь в том случае, если наши деяния основаны на богобоязненности, на любви ко Всевышнему.

Теперь позволим себе вернуться к тому, с чего мы начали. А именно, к озвученной проблеме: отодвигание духовности на задний план в связи с налетевшими на нас в одночасье материальными сложностями. Уместно ли безоглядно осуждать тех, кто, внезапно столкнувшись с финансовыми трудностями, начал упускать духовную составляющую? Вернее, даже не упускать ее, а уделять основное внимание материальному фактору — поиску путей к реанимации ситуации.

Как нам уже удалось уловить, помещенная в нас Создателем материальная и духовная ипостаси составляют идентичные по значимости звенья. Да, к сожалению, из-за серьезнейших финансовых потрясений мы можем оказаться в плену мыслей, что-де на сегодня и сейчас наиважнейшим для нас пунктом является решение экономического вопроса. Т. к. вне его восстановления мы не можем позволить себе действовать на духовной стезе в привычном для нас направлении (милостыня, благотворительность, финансовая помощь нуждающимся и т. д.).

Мало того, мы не застрахованы и от попадания в наш мозг или сердце мысли, что вне материального благополучия духовная парадигма не может занимать значительного места в нашей жизни. Вернее, оставаясь внутри нас на таком же уровне восприятия, она будто ожидает своего времени и часа, находя выход в значительно меньших проявлениях, нежели до наступления момента финансово-экономического кризиса.

Но, по всей видимости, мы должны напомнить самим себе, что делиться (остановимся на этом термине) предписано обладающим как значительными средствами, так и минимальным доходом:

«Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку. А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение» (Коран, 65:7).

Вот спрашивается, не является ли этот аят проявлением поддержки со стороны Всевышнего в трудный момент нашей жизни? Да, нам сложно. Иногда невмоготу. Но Господь милостив. Он поддерживает, направляет, обещает. При этом Создатель так отчетливо дает нам понять, что понимает все наши тяготы. И если мы прислушаемся к Нему, то обязательно последует облегчение для нас.

Данный важнейший нюанс безошибочно просматривается и в призыве Аллаха не убивать «своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами» (Коран, 17:31). Представляете? Господь через такую сильнейшую призму предоставляет нам надежду, что поможет пройти сложнейший период, обеспечив всем важным и необходимым для поддержания нашей жизни. И это — ценнейше! Хотя, возможно, иногда мы позволяем себе думать, что даже не заслуживаем такого отношения к себе. Но Всевышний говорит:

«Ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путем» (Коран, 2:186).

Давайте вчитаемся еще раз, пропустим через себя и постараемся оценить эти уникальнейшие слова Творца, обращенные непосредственно к нам! К Его созданиям, которых Он сотворил из глины и позволил ощущать Дух Божий! Прислушаемся и постараемся воспринять, продолжая активно трудиться в жизни, искать и находить пути продвижения вперед, благо, Аллах нам помогает.

Блестящий американский баскетболист из «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант сразу по окончании 5-го матча с «Кливленд Кавальерс» (2017 г.), принесшего его команде победу в чемпионате NBA, а ему — приз самого ценного игрока (MVP) плей-офф, сказал:

«Снаружи может происходить многое, но внутри меня живёт вера, уважение и любовь к игре. Поэтому я знал, что однажды добьюсь своего. Нужно лишь оставаться верным своим принципам и трудиться. Больше нечего сказать» [6].

Применима ли позиция К. Дюранта к нашему состоянию в настоящий период (ежели она соответствует описанному в данной статье) в плане нахождения путей к выходу из нее? Без сомнений, т. к. речь опять о труде и верности принципам. Потому, наверное, несмотря ни на какие тернии и препоны в нашей жизни, мы лишь должны продолжать поддерживать баланс между материальным и духовным (внутри нас), что позволит ощущать внутреннюю гармонию, переходящую во внешнюю: помыслы, настрой, действия. То есть, наше отношение к жизни, действительности. В основе чего — намерение жить в соответствии с постулатами, а не наобум, по велению недоброкачественных идей, периодически формирующихся в нас.

От этого и зависит наше настоящее и будущее — насколько та самая внутренняя гармония, базирующаяся на стыковке материально-духовного, преломится в жизненный реализм. Когда не гонка за исключительно материальным или меркантильное желание проявления духовного движет нами, а настоящее и искреннее сочетание внутри нас (мыслях, душе, сердце) обоих полюсов, вложенных в нас Всевышним!

Тогда, вкупе с материальным оттенком, особыми красками заговорит и наша духовность, по определению Н. Бердяева, «побеждающая время» [3]. Будем считать, что побеждающая время сложностей и трудностей!

1. Карл Маркс. К критике политической экономии А, В

2. О последних нюансах см. подр.: Теймур Атаев. Единство и борьба противоположностей – как проявление нашей внутренней борьбы со страстями

3. Николай Бердяев. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности

4. Цитаты из фильма «Глухарь»

5. Цитаты из книг С. Н. Лазарева

6. Дюрант: говорят, что пробил мой звёздный час, но это общий успех