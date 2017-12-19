Использовать социальные СМИ для обретения благодати

Многих из нас уже давно будят не первые лучи солнца, а привычный сигнал телефона. Сначала социальные СМИ вторглись в нашу жизнь, а теперь посягают на нашу духовность. Мы часами рыскаем в Instagram или Facebook, бесцельно просматривая один видеоролик за другим. И давно пора честно себе признаться, что это далеко не первое утро, потраченное на совершенно ненужные вещи.

Кто-то ради духовной гигиены выбирает полный отказ от социальных СМИ, тогда как другие размышляют, как дозировать свое участие в соцсетях так, чтобы уменьшить их возможный вред и увеличить благодать (баракят)?

Если вы принадлежите к числу последних, то мы готовы поделиться несколькими способами того, как использовать соцсети для стимуляции духовной продуктивности.

Поиск знаний и полезные приложения

Священное знание всегда приобреталось с большим трудом. Ради него люди преодолевали тысячи километров, не жалели ни денег, ни сил. Но теперь бесценные знания лежат прямо перед нами – только руку протяни. В каком-то смысле нам повезло иметь неисчерпаемый источник информации, чтобы учиться и стремиться приблизиться к Аллаху. Так пользуйтесь же этим богатством! Вместо того чтобы бессмысленно листать страницы в телефоне, все больше увязая в суетности земной жизни, сделайте его связующим звеном между вами и Аллахом!

Разработано множество образовательных приложений для мусульман, например, Muslim Pro, Quran Pro, MyQuran и другие.

Большинство из нас уже пользуются такими приложения, как Youtube, Spotify или различными подкастами, так почему бы не пользоваться ими в наилучших целях? Если вам удается выкроить десять минут, чтобы посмотреть на Youtube урок макияжа, вы можете найти время и для интересной и полезной лекции. Кроме того, на Youtube есть множество совсем коротких информационных роликов. Пусть это будет всего 5 минут, зато действительно полезных. Если вы находите время на просмотр 40-минутного эпизода сериала, то вы, конечно, можете посвятить вдвое больше времени Аллаху, ради исцеления своей души. Замените прослушивание музыки на Коран. Загрузите себе несколько лекций и питайте свой иман по дороге на работу или учебу.

Круг общения и отсекание негативного влияния

Очень важно обращать внимание на то, какого типа посты наполняют вашу ленту новостей. То, что мы смотрим, читаем и слушаем, имеет на нас огромное влияние. Просмотрите список людей, чьи страницы вы регулярно просматриваете, задайте себе вопросы:

что это за люди?

что они пытаются сообщить?

какие страницы я регулярно просматриваю?

к каким постоянно возвращаюсь?

будет ли доволен мной Аллах за то, что я поддерживаю их идеи?

не повлияет ли этот контент на меня негативно?

Проявите решительность и настойчивость и перестаньте посещать страницы, вредные для вашего сердца, или «дружить» с теми, кто плохо на вас влияет. В этой области тоже нужно поддерживать порядок! Помните, что постоянное чтение чьих-то материалов легко приводит к тому, что мы теряем чувство критичности и начинаем восхищаться этим человеком, приписывать ему безупречность. Будьте осторожны, чтобы не дойти до почитания человека больше, чем Аллаха.

Старайтесь читать людей твердых знаний, авторитетных исламских ученых. В интернете великое множество исключительно образовательных страниц. Делитесь тем, что узнали, пусть это будет саадака джария – непрерывная милостыня в виде полезных знаний.

Передается, что праведные сподвижники будут в джанне вместе, поэтому вам с друзьями тоже полезно создавать соответствующие группы для того, чтобы делиться достоверными и благотворными знаниями, обсуждать исламские темы и поддерживать друг друга.

Блокировка уведомлений, чтобы не отвлекаться от реальной жизни

Постоянное получение уведомлений, требующих, как нам кажется, моментального ответа, резко снижает наше внимание к реальной жизни, присутствие среди реальных людей, а также качество нашего поклонения (ибадат).

Даже если мы физически не держим телефон в руках, умом и сердцем мы с ним. Между тем, во время намаза, чтения священного Корана или во время любого другого акта поклонения, необходимо полностью сосредоточиться на величии Аллаха. Вас не должно ничего касаться.

Раздается сигнал уведомления – и наш ум моментально начинает блуждать в догадках о его содержании. Вы прекрасно понимаете, что только Аллах заслуживает нашего полного внимания. И негоже отвлекаться, пребывая с Ним наедине во время молитвы или зикра.

Поэтому перед намазом отключите уведомления всех приложений и поставьте телефон в режим «не беспокоить». Вам не будет хуже от того, что вы узнаете, кто вам пишет, на 15 минут позже. Но эти минуты могут быть бесценными для того, чтобы еще на шаг приблизиться к вечной благости и показать Аллаху, что Он для вас важнее всего на свете.

Контроль времени

Аллах (хвала Ему) говорит:

«Клянусь вечерним временем, что люди понесут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение» (Коран, сура 103)

Аллах клянется временем, а мы все теряем время, кроме тех, о ком Он сказал. Необходимо расходовать время так, как повелел Аллах. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваше время уходило на укрепление вашей веры, добрые дела, призыв людей к Истине и терпению в отстаивании Истины.

Иногда мы так погружаемся в мирскую жизнь, что забываем о жизни вечной. Между тем продуктивность мусульманина значит равновесие между религией (дин) и этим миром (дунья). Это значит, что нужно искать способы приобретения благодати (баракят) через любые мирские занятия. Никто не знает день своей неизбежной смерти, поэтому необходимо неустанно готовиться к нему и не позволять себе тратить время понапрасну.

Каждое деяние записывается, за каждое спросится, даже за моменты, когда мы просматривали статусы и комментарии в соцсетях. Если всегда об этом помнить, легче быть бдительным к тому, что мы смотрим и потребляем.

Мало кто может, не засекая время, с точностью сказать, сколько времени тратит на то или иное дело. Поверьте, мы проводим с телефоном гораздо больше времени, чем кажется. Попробуйте посчитать, сколько раз в час мы разблокируем телефон или сколько часов в день проводим в каком-нибудь приложении – результат будет для вас открытием.

Есть множество платных и бесплатных приложений, например, Quality Time, с помощью которых можно точно отследить, что вы делаете в телефоне и сколько времени тратите на каждый вид деятельности. Воспользуйтесь ими, и вы увеличите благодать от пребывания в соцсетях.

Кроме того, как правило, пользуясь любыми устройствами, не только телефоном, мы тяготеем к тому, чтобы открывать в браузерах лишние вкладки, которые только отвлекают от задачи. Убедитесь, что у вас открыты только вкладки, нужные для работы или учебы – остальное можно оставить на потом.

Различать фальшь

Попадаются посты, наводящие на мысли, что все вокруг ведут правильную гармоничную жизнь. Очень важно всегда помнить, что все, что вы видите в соцсетях, фильтруется. Каждая картинка, каждое слово подбираются и обрабатываются так, чтобы создать у вас иллюзию безупречности. Большинство людей предпочитает не показывать в интернете унылые стороны своей жизни – они не хотят, чтобы их критиковали.

Соцсети проникают в ум и сердце, у них есть возможность заставить нас безрассудно увлечься жизнью других людей. Любой человек, независимо от силы воли и психической устойчивости, подвержен влиянию того, что видит. Есть много исследований, показывающих, что соцсети имеют связь с депрессией: оказывается, когда пользователи наблюдают достижения своих интернет-друзей, у них часто появляются симптомы этого расстройства.

Сравнивая себя с персоналиями из интернета, мы теряем свой уникальный потенциал, сбиваемся с пути стяжания довольства Аллаха, не говоря уже о том, что сравнение себя с другими часто оказывается не в нашу пользу и ведет к унынию. А это чувство открывает дверь для неблагодарности. Помните, что ибадат (поклонение) начинается с шукра (благодарности). В открывающей суре Корана мы каждый день читаем:

«Вся хвала Аллаху, Господу миров».

Однако, думая об искусственном счастье или совершенстве других, мы недооцениваем собственное положение и теряем чувство благодарности, которое привносит благодать в нашу жизнь.

Всевышний говорит:

«Вот ваш Господь возвестил: "Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим…"» (Коран, 14:7).

Поэтому важно вовремя остановиться и взять под контроль свое пребывание в соцсетях, чтобы они не лишили нашу жизнь баракята.

Источник: Productive Muslim