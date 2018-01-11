Почему ислам запрещает употребление спиртного

Даже в свете вопиющих свидетельств против алкоголя, его потребление во всем мире не падает

Целостный подход ислама к здоровью и самочувствию человека подразумевает запрет всего, что вредно или преимущественно вредно. То есть, ислам занимает бескомпромиссную позицию в отношении алкоголя и запрещает его употребление в любых количествах.

Вред употребления спиртного и его пагубное влияние на организм и психику очевидны: алкоголь дурманит разум, вызывает заболевания, требует материальных расходов, разрушает личность, семью и общину.

Ученые доказали прочную связь между употреблением спиртного и азартной игрой. Выпивка уменьшает способность к критическому мышлению, снимает нравственные запреты, повышает склонность к риску, а значит, способствует участию в игре и опасных видах деятельности.

Аллах называет опьяняющие вещества и азартные игры (Коран, 5:90) «скверной из деяний сатаны» и повелевает их сторониться.

В Австралии – стране с 20-миллионным населением – ежегодно от алкогольной зависимости умирают около 3000 человек и 65000 попадают в больницу.

Исследователи неоднократно указывали, что тяжелая алкогольная зависимость может вести к поражениям головного мозга. Каждый год от поражения головного мозга, связанного с алкоголем, лечатся 2500 австралийцев.

По подсчетам британских ученых, 6% смертей от рака связаны со злоупотреблением алкоголем. По данным Центра профилактики рака при Гарвардском университете, злоупотребление спиртным существенно повышает риск раковых заболеваний.

В частности, являясь сильнейшим канцерогеном, спиртное увеличивает рак ротовой полости, глотки, гортани, пищевода, печени и молочных желез. Употребление спиртного во время беременности может вызвать алкогольный синдром плода, для которого характерны маленькие размеры новорожденного, определенный набор дефектов лица, маленькие глазные щели, укороченные или отсутствующие пальцы на руках или ногах, патологии органов, низкие умственные способности, замедление умственного развития и т.д.

Кроме того, по подсчетам австралийских исследователей, 47% людей, совершающих преступления с применением насилия, и 43% жертв этих преступлений на момент преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

Употребление спиртного является причиной 44% случаев ожогов, 34% падений и утоплений, 30% автомобильных аварий, 16% случаев жестокого обращения с детьми, 7% несчастных случаев на производстве.

Несмотря на всю очевидность того, что алкоголь является злом, во многих обществах его употребление официально разрешено и даже поощряется. В мусульманских странах, где употребление спиртного запрещено, многим все равно сложно удержаться от соблазна и не стать жертвой такого заболевания, как алкоголизм.

Поразительно, но даже в свете стольких вопиющих свидетельств против алкоголя, потребление алкоголя во всем мире не только не падает, но даже растет. Почему?

Дело в том, что это один из инструментов, с помощью которых сатана отвлекает человека от поклонения Аллаху. Аллах прямо говорит о том, что сатана – явный враг рода человеческого, но, выпивая, человек сам приглашает этого врага в свою жизнь и облегчает ему возможность отвлечь себя от реальной цели жизни – поклонения Всевышнему.

«Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени» (Коран, 35:6).

Спиртное туманит рассудок, в этом тумане греховное и пагубное поведение обретает привлекательные очертания. Алкогольное опьянение провоцирует вражду и ненависть среди людей, мешает им поминать Господа, отвлекает от молитвы, влечет к недозволенным сексуальным отношениям, ведет к постыдным и недостойным поступкам, за которые потом приходится жалеть.

Употребление алкоголя срывает покровы с тайного и обнажает ошибки и пороки.

«Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (Коран, 5:91).

В доисламской Аравии употребление алкоголя было широко распространено. Чтобы искоренить это зло, Аллах по Своей Милости вводил запрет поэтапно. Сначала Он сообщил, что вред алкоголя превышает его пользу. Затем Он сказал мусульманам не приближаться к намазу в состоянии опьянения и, наконец, Он явил аят, полностью запрещающий пить спиртные напитки.

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, - быть может, вы преуспеете» (Коран, 5:90)

После ниспослания этого запрета мусульмане Медины тут же начали уничтожать запасы алкоголя, выливая емкости прямо на улицу. Те, кто в тот момент как раз предавался слабости, наслаждаясь кубком вина, с отвращением выплюнули его. Говорят, что в тот день по улицам Медины текли реки вина.

Но почему это зло живо еще и теперь, в XXI веке?

Современные верующие должны полностью доверять Аллаху, точно так же, как доверяли первые мусульмане, понимая, что Он их Единственный Защитник и Податель благ.

Вся сила – от Аллаха, и такие пороки как алкоголь могут быть искоренены только путем обращения к Аллаху с полной покорностью.

Коран – это книга, дающая руководство всему человечеству. Это набор наставлений, посланный Творцом Своему творению. Исполняя эти наставления, человек делает свою жизнь легкой и спокойной, даже перед лицом бед и несчастий.

Как видим, Аллах перечисляет «опьяняющие напитки» в одном ряду с азартными играми и идолопоклонством, называя их одинаковым злом и мерзостью. Однако Он милостив и щедр к верующим и признает силу зависимости.

Ислам содействует тем, кто хочет покаяться и избавиться от пагубной привычки. Аллах приемлет покаяния от тех, кто действительно сожалеет о своих поступках и твердо намерен сторониться греха.

Мусульманские общины не чураются того, кто совершал ошибки, но раскаялся: они не изгоняют его из лона ислама и призывают стремиться к близости к Аллаху, которая позволит им оставить вредную привычку.

Семья, друзья, соседи не могут оставаться равнодушными, когда на их глазах человек губит себя или свою семью.

Ислам – это соборная религия, она не признает эгоистов, занимающихся, чем им угодно в ущерб другим. А употребление алкоголя вредит не только алкоголику, но и его семье, и всей общине. Таким образом, в запрете алкоголя – великая мудрость.

Источник: About Islam