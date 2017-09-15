Обесценивают ли хадж новые технологии?

Благодаря новым технологиям — прямые трансляции, всевозможные мобильные приложения, — хадж становится ближе к мусульманам всего мира.

По сути, технологии всегда играли существенную роль в развитии практики хаджа. Впервые путевки на хадж начали предлагать британцы в 1880-х годах, когда британские турагенты стали официальными организаторами хаджа для паломников с полуострова Индостан. В 1908 году османская империя построила Хиджазскую железную дорогу от Дамаска до Медины, что избавляло паломников от опасного 40-дневного перехода.

Технологии транспортных перевозок и материально-технического обеспечения, принесенные индустриальным обществом, сделали хадж доступным для большего количества людей. Эта тенденция продолжилась благодаря распространению авиационного сообщения между разными точками земного шара. Таким образом, если в 1950 году количество хаджи составило 100 тыс. человек, то в 2017 году оно достигло 2,3 млн.

Технологии не только позволяют совершить хадж, но и обеспечивают безопасность паломников и их связь с родными. Электронные браслеты, выпущенные саудовским правительством, содержат информацию о владельце, которая может оказаться бесценной, если он отстанет от группы, заболеет или с ним произойдет несчастный случай, как это было во время давки в Мине в 2015 году.

Хадж этого года был относительно беспроблемным, но понятно, что друзья и семьи паломников в любом случае хотят иметь информацию о местонахождении своих близких. Например, если в течение нескольких дней он остается на месте, или если его нет в Муздалифе, когда он должен быть там, родные понимают, что что-то не в порядке и могут обратиться за помощью, при этом будет точно известно местонахождение человека. Это особенно важно для пожилых людей.

Мобильные приложения, такие как Hajj App от Arab News предназначены и для паломников, и для тех, кто ждет их дома. Помимо сведений о местонахождении, приложение сообщает паломникам последние новости о ходе хаджа, дабы обеспечить их безопасность и информированность. Это большой шаг по сравнению с прошлым, когда тем, кто оставался дома, приходилось ждать редких телефонных звонков в неудобное время (которые, к тому же, и обходились недешево), чтобы узнать новости о своем путешественнике.

Социальные СМИ могут быть очень важным средством исламского призыва, показывая немусульманам, которых не пускают в Мекку, красоту и гармонию хаджа. Прямые трансляции из Мекки на канале Mecca_Live через мессенджер Snapchat производят большое впечатление на немусульман. Все, что для этого потребовалось – это ряд коротких сюжетов с участием верующих, которые рассказывали о себе и о том, почему они совершают хадж.

Помимо социальных СМИ, устроители хаджа задействуют и другие цифровые платформы. Они создали порталы для обмена информацией до выезда паломников в Мекку. Так, на порталах SaudiWelcomesTheWorld.org и Hajj2017.org будущие паломники могут узнать, что их ждет в Мекке: совершить виртуальный тур по священным местам и ознакомиться с этапами хаджа.

Но, несмотря на все эти плюсы, связь хаджа с технологиями сопряжена и с определенными проблемами. Несомненно, видеозвонки и селфи снижают духовную ценность хаджа. Я совершил хадж в 2005 году, когда смартфоны еще не заполонили мир, и был бы рад повторить этот опыт в ближайшем будущем. Но я опасаюсь, что, в окружении айфонов наизготовку, это будет уже не то.

Кроме того, многие с трудом вспоминают, что, несмотря на роскошные перелеты, блестящие отели и медиа-зрелища, хадж – это, в первую очередь, духовная дисциплина. Он основан на глубоком религиозном символизме и преданности Аллаху, которые трудно сохранить, участвуя во всем этом медиа-безумстве.

Стержневой опыт хаджа зависит от того, насколько паломник свободен от материальных вещей, которые могут отвлекать его от главного: отношений со Всевышним. Постоянные разговоры по телефону рядом с Каабой, нескончаемые звонки и звуковые сигналы, мешают другим хаджи и негативно влияют на духовный настрой в целом.

Между тем, паломники могут пользоваться технологиями так, чтобы ярче переживать опыт хаджа, (а не во вред своему духовному настрою и духу паломничества вообще), т.е. применение технологий должно быть контролируемым и уместным. Технологии, полезные для информирования и безопасности хаджи и обеспечения их связи с родными, безусловно, должны поощряться. А вот к технологиям, которые посягают на святость хаджа, нужно присмотреться внимательнее, так как ничто не должно мешать переживанию истинного духа хаджа.

Источник: The Islamic Monthly