Потрясение: Первый крестовый поход и завоевание Иерусалима

С завоеванием Иерусалима Первый крестовый поход достиг своей цели

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Предпосылки «священных войн», первый крестовый поход и завоевание Иерусалима – священного города иудеев, христиан и мусульман.

Крестовые походы стали символом «священной войны», тем не менее, причины этого 200-летнего конфликта коренятся не только в религии, но и в экономическом положении средневековой Европы.

«Накануне крестовых походов Европа пережила несколько лет засухи, и люди уже ни во что не верили», — говорит профессор истории Ливанского университета Антуан Домит (Antoine Domit).

Шла борьба между Церковью и государством: кто будет править Европой, папа или король?

После столетий европейского господства, преимущественно благодаря военной силе Римской империи, в Средиземноморье прочно обосновались мусульмане. Они взяли Европу в кольцо, простиравшееся от Испании на Западе до Восточного Средиземноморья на востоке.

«В представлении европейцев Восток действительно был сказочной страной "Тысячи и одной ночи", здесь было богатство, красивые одежды, молодые наложницы, общественное процветание, песни, культура в целом», — говорит профессор истории Ливанского университета Элиас аль-Каттар (Elias al-Kattar).

В то время как мусульманский Восток благоденствовал, Европа скатывалась к конфликту и относительной бедности.

«Средневековое западное общество было феодальным, это значит, что огромным количеством людей, не имевших земельной собственности, правила землевладельческая аристократия», — говорит Ян Вендебери (Jan Vendeburie) из Школы истории при Кентском университете.

По словам профессора истории в Университете Айн-Шамс Исхаака Абайда (Ishaaq Abaid), «сельскохозяйственные угодья находились в собственности всего 1% людей, имевших титулы "граф", "герцог" или "барон". 99% европейского населения считались крепостными и обрабатывали эти земли».

В XI веке большинство европейцев жили в бедности и боролись за выживание, а войны и конфликты между рыцарями были повседневной реальностью.

Папа Григорий VII и идея священной войны

По другую сторону Средиземного моря простирался благополучный и богатый во всех отношениях мусульманский мир, хотя за блестящим фасадом скрывались глубокие политические и религиозные противоречия. С середины IX века халифат Аббасидов постепенно перешел под контроль других династий. Халифы, которые в исламесчитались универсальными лидерами, стали не более чем марионетками в руках визирей, военачальников и даже слуг.

«Крестоносцы не превышали мусульман численностью, военной силой или умением, но они оказались победителями из-за демографических и политических разногласий между мусульманами», — говорит Кассем Абду Кассем, глава исторического факультета Университета Заказика.

Началось всестороннее расширение империи турок-сельджуков. Наиболее серьезные их завоевания лежали в Малой Азии, где они теснили христианскую Византию. После битвы при Манцикерте в 1071 году сельджуки подошли к великой столице Византийской империи Константинополю. Они взяли в заложники императора Романа IV Диогена, и его преемник император Алексей Комнин обратился за помощью к Западной Европе.

«Папа Григорий VII счел это идеальной возможностью осуществить свою мечту о том, чтобы взять под свой контроль Храм Гроба Господня и собрать все армии под руководством папы во главе кампании, которую он назвал "замыслом Господа"», — говорит Кассем Абду Кассем.

Зубейда Атта, профессор истории из Университета в Хелуане говорит:

«Замысел священной войны принадлежал папе Григорию. Это он предложил предпринять военный поход на юг, чтобы отбить Гроб Господень у мусульман, которые, как он считал, захватили его силой».

Папа Григорий умер в 1085 году, так и не воплотив свой план, однако эту идею подхватил его преемник папа Урбан II.

«Он был фанатиком и глубоко верил в распространение католичества и необходимость милитаризации христианства», — говорит профессор истории из Университета в Шардже Мухаммад Авад (Muhammad Moenes Awad).

Первый крестовый поход: «Так хочет Бог»

Первый крестовый поход папа Урбан II созвал во время церковного собора во французском городе Клермоне в ноябре 1095 года. Сугубо теологическое собрание приняло драматический оборот после проповеди папы, которую можно назвать отправной точкой двухсот лет кровопролитных войн.

Папа обратился к духовным запросам простых людей и обещал отпустить грехи тем, кто примет участие в священной войне.

«Борьба – это ваш долг, вы должны продолжать бороться, чтобы защитить свое имущество, свои земли. Ваше имущество принадлежит вам. Мы должны сразиться с неверными и вернуть себе священную землю. На то Божья воля! Так хочет Бог!»

Папа Урбан II разработал план первого похода, который должен был начаться летом 1096 года. Но некоторые пренебрегли его командованием и нашли себе предводителя, который был готов немедленно вести их на Восток: это был старый монах по имени Петр Пустынник.

Полные энтузиазма, но не знавшие дисциплины массы христиан выступили в Иерусалим, однако, не достигнув Малой Азии, были разгромлены турками-сельджуками.

Однако летом 1096 года собралось настоящее войско, превышавшее прежнее по численности, силе и дисциплине. Эта армия осуществила Первый крестовый поход, который возглавили представители европейской знати.

«Армии выступили из Западной Европы и направились в Священную землю. Некоторые пошли, защищая свою честь, другие стремились приобрести новые земли и построить империю», — говорит Абду Кассем.

К концу 1096 года европейские армии начали подтягиваться к Константинополю.

Крестоносцы присягнули на верность византийскому императору Алексею Комнину и обещали вернуть земли, захваченные сельджуками. Эта сделка была им необходима, чтобы получить разрешение двигаться на Восток.

Переправившись через Босфор, войско крестоносцев двинулось к столице сельджуков в Малой Азии городу Никее. Верные клятве, данной императору, они вернули Никею Византии. Но крестоносцы продолжали победоносное продвижение по Малой Азии и на какое-то время даже отложили свою священную цель по освобождению Иерусалима, так как часть войска осталась в Эдессе под руководством одного из командиров Балдуина (Бодуэна) Булонского. Так Эдесса стала первым государством крестоносцев на Востоке.

«Взятие Эдессы показывает, что крестоносцами двигали вовсе не религиозные мотивы. Крестоносцы пришли под предлогом освобождения Гроба Господня от неверных. Но Эдесса не лежала на пути в Иерусалим, здесь не было могил апостолов, она не была местом паломничества», — говорит историк из Ливанского университета Мухаммад аль-Махзуми (Muhammad al-Makhzoumy).

Впрочем, основное войско дошло до стен Антиохии, которую называли «колыбелью христианства», так как отсюда пошло само понятие «христианин».

В июне 1098 года Антиохия пала, и ее возглавил норманн Боэмунд, князь Таранто.

Вопреки клятве, данной византийскому императору, крестоносцы не вернули ему Антиохию.

После Антиохии армии крестоносцев, наконец, выступили на юг, на Иерусалим.

Завоевание Иерусалима: «отвратительное кровопролитие»

Через три года кровавых боев, голода и болезней в июле 1099 года крестоносцы вошли в Иерусалим.

«Наконец, они достигли своей духовной цели, позади осталось напряжение и тяготы трех лет. Они хотели по-настоящему очистить город и вернуть его себе», — говорит историк из Лондонского университета Джонатан Филлипс (Jonathan Phillips).

Они начали с «отвратительного кровопролития, убивали людей на улицах, в домах, переулках», говорит Антуан Домит.

Крестоносцам было сложно различать, кто из местного населения исповедует христианство, кто ислам, а кто иудаизм – все эти люди были для них на одно лицо, просто арабами, говорит Вендербери.

«Успех Первого крестового похода и завоевание Иерусалима имеют важное значение не только потому, что они стали воплощением мечты европейцев, но и потому, что они были наказанием для мусульман и арабов за их разногласия и междоусобицы», — говорит Абду Кассем.

С завоеванием Иерусалима Первый крестовый поход достиг своей цели. Но первоначальный успех продлился недолго, он стал драматическим первым действием в долгой борьбе. А начавшееся мусульманское возрождение заложило фундамент для дальнейших крестовых походов, имевших место в течение следующих двух веков.

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«Крестовые походы глазами арабов» (The Crusades: An Arab Perspective) – четырехсерийный документальный фильм, рассказывающий драматическую историю крестовых походов с точки зрения арабов, начиная с захвата Иерусалима при папе Урбане II в 1099 году, до его взятия Салах Ад-Дином (в западной традиции Саладином), попытках Ричарда Львиное Сердце вернуть город и окончании периода крестовых походов в 1291 году. В первой серии рассматривается Первый крестовый поход и завоевание Иерусалима. Вторая повествует о возникновении тенденций мусульманского возрождения перед лицом крестоносцев. Третья посвящена битве при Хаттине, осаде Иерусалима войском Саладина и Третьему крестовому походу. Заключительная серия рассказывает историю мусульманского освобождения Священной Земли и окончания крестовых походов.

Источник: Aljazeera