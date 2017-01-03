Возрождение: ответ мусульман на крестовые походы

Для мусульман захват христианами их огромных территорий стал небывалым потрясением

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Мусульманское возрождение перед лицом крестовых походов.

В начале XII века крестоносцам удалось завоевать не только Иерусалим, но и большие территории мусульманского Леванта. В руках крестоносцев оказалась третья святыня ислама мечеть Аль-Акса.

Их вторжение в город было чудовищным. Они начали с отвратительного кровопролития, убивали людей на улицах, в домах и переулках, не различия мусульман, христиан и иудеев. Согласно арабским источникам, во время захвата Иерусалима были убиты сто тысяч человек.

Для мусульманского мира, самой могущественной империи на протяжении четырехсот лет, захват христианами огромных кусков ее территории стал небывалым потрясением.

Когда Иерусалим оказался в их руках, крестоносцы начали строить на захваченных землях новую систему правления.

Местное население было частично изгнано, Иерусалим стал заполняться переселенцами из Западной Европы.

«Это были рабы и вассалы, бесправные в Европе. Здесь их жизнь полностью изменилась, так как они стали землевладельцами. Изменилось их общественное положение, в целом изменилась демография и классовая структура общества», — поясняет историк из Университета Аль-Азхар Афаф Сабра (Afaf Sabra).

Предводители Первого крестового похода, в основном, мелкие рыцари из Европы, стали вести себя на завоеванных землях как монархи.

В июле 1100 года Балдуин (Бодуэн) Булонский был коронован как король Иерусалима Балдуин I.

«Создание Иерусалимского королевства, Эдесского графства и Антиохийского княжества упростило крестоносцам дальнейшее продвижение по землям арабов. Новые колониальные правители с легкостью расширяли свои владения», — говорит историк из Университета Заказика Кассем Абду Кассем (Qassem Abdu Qassem).

Алеппо и экономика войны

В течение десяти лет большая часть побережья Леванта оказалась в руках крестоносцев. Здесь насчитывалось четыре христианских анклава плюс новое графство Триполи.

«Побережье имело для крестоносцев исключительное стратегическое значение и для поставки продовольствия, и для транспортировки паломников через бухты. Таким образом, защита прибрежных территорий была ключевым элементом тактики крестоносцев», — отмечает Ян Вандебери (Jan Vandeburie) из Школы истории при Кентском университете.

Экономика войны скоро приобрела решающее значение для крестоносцев, и регент Антиохии Танкред со своей армией выступил в Алеппо, который тогда был торговой столицей Леванта.

Алеппский правитель Радуан, которого летописцы описывают как слабохарактерного и раболепного человека, завел дружеские отношения с крестоносцами. По сообщениям, он даже установил крест на одной из мечетей в Алеппо, что вызвало резкое недовольство местного населения, которое привело к восстанию против двуличного правителя.

Это восстание не встретило сопротивления, и мусульмане вынудили слабый Багдадский халифат принять меры. Аббасидский халиф Аль-Мустазхир обратился за помощью к своему защитнику сельджукскому султану.

Правитель Мосула Маудуд получил приказ собрать армию и прекратить осаду Алеппо крестоносцами. Маудуду удалось вынудить крестоносцев снять осаду Алеппо, лишив их возможности получить подкрепление. Но правитель Алеппо Радуан не позволил армии Маудуда войти в город.

«В то же время Иерусалимским королевством был атакован правитель Дамаска Тогтекин. Ему на помощь пришло войско Маудуда. Маудуд сошелся с королем Балдуином близ Тивериады в битве при Синнабре и разбил войско крестоносцев», — говорит историк из университета Аль-Азхар Афаф Сабра.

После этого сражения Тогтекин с благодарностью встретил Маудуда, но позднее приказал его убить.

Имад Ад-Дин Занги и мусульманское возрождение

В 1128 году Алеппо захватил новый эмир Мосула Имад Ад-Дин Занги. Объединение Мосула и Алеппо «означало контроль над важным проходом во внутренние районы Леванта и Месопотамию», — говорит бывший декан гуманитарного факультета Исламского университета Ахмад Хетаит (Ahmad Hetait).

«Если сначала мусульмане не давали должного отпора, то теперь наступило время мусульманского возрождения, которое пришло из народа, а не от правителей», — говорит Афаф Сабра.

На самом деле перекрытие торговых путей между Антиохией и Эдессой, а также прекращение торговли с Триполи и Иерусалимским королевством создали большое препятствие для крестоносцев в их противостоянии с исламским миром.

«Крестоносцы надеялись разделить мусульманские владения и покорить их по отдельности с помощью изолированных правителей. Но теперь возник единый фронт» сопротивления завоевателям, — говорит профессор истории из Университета в Шардже Мухаммад Авад (Muhammad Awad).

Дамаск был защищен перемирием с Иерусалимским королевством, и Имад Ад-Дин Занги начал готовиться к военной операции, которая станет его величайшим достижением на поле брани: 25 декабря 1144 года его армия атаковала и в считанные часы захватила Эдесское графство. Это было первое государство крестоносцев в регионе, а теперь оно стало первым городом, которое вернули мусульмане.

«Это было прорывом, началом, возрождением "джихада" на мусульманском Ближнем Востоке. Это было первое большое поражение крестоносцев, и оно показало, что их действительно можно победить и что мусульманское возрождение начинает набирать обороты», — говорит профессор истории в Лондонском университете Джонатан Филлипс.

Победа Имада Ад-Дин Занги в Эдессе стала отправной точкой, она подняла боевой дух мусульман. Однако через два года Имад Ад-Дин Занги погиб от руки собственного раба. Его преемником стал сын Нур Ад-Дин.

Второй крестовый поход

Европа тяжело восприняла потерю Эдессы. В 1147 году папа Евгений одобрил идею Второго крестового похода, который возглавили два европейских монарха: король Франции Людовик VII и германский император Конрад III.

Летом 1147 года европейские армии выступили в Святую землю и примерно через год добрались до Иерусалима.

Вскоре они решили напасть на Дамаск, и эта операция имела для них катастрофические последствия.

«Они отступили, великого сражения не получилось. Они не потерпели поражение в некой эпической битве, они просто ретировались. И это было настоящим ударом по духу крестоносцев на Западе», — говорит Филлипс.

Трагический провал Второго крестового похода не был последним бедствием христиан. Через шесть лет Нур Ад-Дин смог, наконец, присоединить Дамаск – тот самый город, который он не смог захватить ранее.

По словам Абу Кассема, Нур Ад-Дин Занги был лидером, посвятившим всю свою жизнь джихаду. Собрав мусульман под одним знаменем, он обеспечил возвращение захваченных земель и Иерусалима.

«Именно здесь возникло исламское возрождение. Оно зародилось раньше, но именно в этот период оно стало более организованным, менее беспорядочным», — заключает Афаф Сабра.

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«Крестовые походы глазами арабов» (The Crusades: An Arab Perspective) – четырехсерийный документальный фильм, рассказывающий драматическую историю крестовых походов с точки зрения арабов, начиная с захвата Иерусалима при папе Урбане II в 1099 году, до его взятия Салах Ад-Дином (в западной традиции Саладином), попытках Ричарда Львиное Сердце вернуть город и окончании периода крестовых походов в 1291 году. В первой серии рассматривается Первый крестовый поход и завоевание Иерусалима. Вторая повествует о возникновении тенденций мусульманского возрождения перед лицом крестоносцев. Третья посвящена битве при Хаттине, осаде Иерусалима войском Саладина и Третьему крестовому походу. Заключительная серия рассказывает историю мусульманского освобождения Священной Земли и окончания крестовых походов.

Источник: Aljazeera