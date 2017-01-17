Объединение мусульманских государств: Салах ад-Дин и отвоевание Иерусалима

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Как Салах Ад-Дин объединил мусульманские государства и освободил священный город от крестоносцев.

1164 год. Прошло почти 70 лет с тех пор, как на Восток пришли крестоносцы. Их первые успехи увенчались падением священного города Иерусалима.

Но уже через полвека тюркская династия Зангидов, правившая на севере Леванта, возглавила мусульманское возрождение и смогла отбить территорию Эдесского графства – первого государства крестоносцев на Востоке.

После этого первого большого поражения крестоносцев обе стороны вознамерились завоевать Египет. В 1164 году армии Нур Ад-Дина Занги и короля крестоносцев Амальрика (Амори) I Иерусалимского впервые сразились за долину Нила.

Спустя годы борьбы под ударами войска под командованием курдского генерала Ширкуха крестоносцы отступили из Египта.

Теперь Египет находился под властью Нур Ад-Дина, и его мечта о покорении Иерусалима казалась совсем близкой. Однако миссия по освобождению священного города вскоре была передана им великому визирю Египта, курду Юсуфу ибн Айюбу, известному как Салах ад-Дин, который сменил на этом посту своего дядю Ширкуха.

Салах Ад-Дин присягнул багдадскому халифу-сунниту из рода Аббасидов, в результате чего Египет стал частью государства Зангидов. Теперь Египет был достаточно велик и силен для воплощения плана Нур Ад-Дина по изгнанию крестоносцев.

В 1174 году Нур Ад-Дин и король Иерусалима умерли. Возник вопрос престолонаследования, и Салах Ад-Дин отправился из Египта в Левант, чтобы принудить Зангидов признать его власть.

«Несомненно, Салах Ад-Дин был законным наследником миссии Нур Ад-Дина. Он намеренно пришел в Дамаск, хотя в этом не было необходимости. Он сделал его своей столицей, потому что хотел осуществить план Нур Ад-Дина по освобождению», — говорит историк из Ливанского университета Ибрагим Байдун (Ibrahim Baidoun).

«На устах всех мусульман были два слова: "джихад" и "Иерусалим". Ученые в Дамаске, Каире, Алеппо, Мосуле и других мусульманских городах готовили умму к этому славному дню», — говорит профессор истории из Университета в Шардже Мухаммад Моэнес Авад (Muhammad Moenes Awad).

Между тем на иерусалимский трон взошел наследник Амори I король Балдуин IV –13-летний подросток, к тому же больной проказой, в связи с чем среди знати началась борьба за титул регента. Им стал Раймунд III, граф Триполи, вскоре подписавший мир с Салах Ад-Дином.

«Салах Ад-Дин понимал, что еще не время воевать с крестоносцами, поэтому он заключил мир с Раймундом, графом Триполи, мир на 10 лет и 10 дней по обычаю того времени. А сам занялся наведением порядка в своих владениях ввиду сложившейся на тот момент напряженной политической ситуации. Это вынудило Салах Ад-Дина начать войну с вассалами Нур Ад-Дина, которая продлилась 33 года», — говорит глава исторического факультета Университета Заказика Кассем Абду Кассем (Qassem Abdu Qassem).

В течение еще 8 лет Салах Ад-Дин продолжает воссоединение территорий Леванта и Месопотамии под своей властью. Когда, наконец, сдается Алеппо, Салах Ад-Дин становится самым могущественным правителем мусульманского мира, султаном и основателем династии Айюбидов, которая правила еще семьдесят лет.

По мере воссоединения мусульманских земель король Иерусалима столкнулся с проблемой контроля над своими вассалами, которым угрожал мир с Салах Ад-Дином.

Сеньор крепости Крак-де-Моав Рено де Шатийон сговорился с рыцарями- тамплиерами, самым могущественным орденом крестоносцев, чтобы разорить исламские святыни: Каабу и могилу Пророка в Хиджазе.

«Салах Ад-Дину удалось расстроить их планы, и это стало крупной религиозной победой мусульман. Салах Ад-Дин приобрел славу и известность, защитив священные мусульманские земли», — говорит профессор истории Средних веков Махмуд Имран (Mahmoud Imran).

После смерти короля Балдуина IV трон перешел его сестре Сибилле. Она вышла замуж за Ги де Лузиньяна, и в 1186 году он стал королем Иерусалима.

Новый король был не в состоянии контролировать своих вассалов, которым, наконец, удалось разорвать мирный договор с Салах Ад-Дином предательским нападением на торговый караван.

«Салах Ад-Дин считал, что собрал достаточное войско и что создались благоприятные условия для войны, чего нельзя было сказать о крестоносцах. Поэтому он решил, что пришло время начинать войну», — говорит Махмуд Имран.

Битва при Хаттине

В июле 1187 года Салах Ад-Дин мобилизовал свою армию, пересек реку Иордан и оказался в центре Иерусалимского королевства.

«Салах Ад-Дин тщательно выбирал время и место сражения. Если он даст бой в центре Палестины, он одолеет крестоносцев. Поэтому он начал осаду крепости Тверия. Это была непростая операция, потому что Иерусалимское королевство собрало самую большую армию за все время своего пребывания в регионе, начиная с 1098 года», — говорит историк из Университета в Шардже Мухаммад Авад.

В Айн-Сафурии состоялся военный совет, на котором крестоносцы обсуждали, следует ли подождать нападения Салах Ад-Дина или самим напасть на его войска. В конце концов было решено, что армия крестоносцев под командованием Ги де Лузиньяна выступит первой, чтобы дать решительный бой войску Салах Ад-Дина.

«Для крестоносцев это стало роковой ошибкой, которая привела к катастрофе. Им пришлось пройти под палящим июльским солнцем около 20 километров. У них не было воды и никаких возможностей ее получить», — говорит Авад.

Салах Ад-Дин ждал крестоносцев в своем лагере близ Тверии, и они, ничего не подозревая, шли в его ловушку. К тому времени как измученная жаждой армия, устроила, наконец, привал у подножия горы Рога Хаттина, Салах Ад-Дин отрезал ей путь к единственному источнику воды – Тивериадскому озеру (Галилейскому морю).

4 июля 1187 года состоялось решающее сражение, ставшее переломным во всей истории крестовых походов. К концу боя большая часть войска крестоносцев погибла или была захвачена в плен.

«Он смял франкскую армию, пленил короля Иерусалима, захватил христианскую святыню – Крест Господень. Это была великая военная победа, которая открыла путь к освобождению самого Иерусалима», — говорит историк из Лондонского университета Джонатан Филлипс (Jonathan Phillips).

Отвоевание Иерусалима

Через два месяца после победы при Хаттине армия Салах Ад-Дина захватила большую часть побережья Леванта, а в сентябре 1187 года приблизилась к стенам Иерусалима.

«Салах Ад-Дин славился своим благородством, справедливостью и способностью вдохновлять людей, за это его уважали и мусульмане, и христиане», — говорит Джонатан Филлипс.

После десятидневной осады города Балиан де Ибелин, командовавший обороной Иерусалима, согласился на безоговорочную капитуляцию. 2 октября 1187 года мусульмане мирно вошли в Иерусалим.

«Эта сцена была совершенной противоположностью кровопролития, устроенного в июле 1099 года. Крестоносцам была дарована жизнь. Знатные люди и простые горожане тоже получили возможность беспрепятственно покинуть город», — говорит Кассем Абду Кассем из Университета Заказик.

Курдский военный, а ныне величайший мусульманский султан Салах Ад-Дин освободил Иерусалим после 88 лет правления крестоносцев, воплотив мечту своего сюзерена Нур Ад-Дина Занги.

Однако Иерусалим не был конечной целью Салах Ад-Дина. В ноябре 1187 он начал осаду Тира, но укрепленный город стоял два месяца, после чего мусульманскому войску пришлось отступить.

«Тир оставался единственным оплотом крестоносцев. И Тир начал оказывать давление на Акру, они устроили осаду Акры, которая продлилась больше двух лет», — говорит Абду Кассем.

Третий крестовый поход

«Падение Иерусалима под натиском Саладина в 1187 году вызвало шок в Западной Европе. Говорили, что папа скончался, услышав эту новость. Такого поражения христианство еще не знало», — говорит Филлипс.

Три величайшие европейские монархии отправили на восток свои войска: это была армия Священной Римской империи под командованием Фредерика I Барбароссы, французская армия под началом Филиппа II Августа и армия англичан во главе с Ричардом Львиное сердце.

«Все эти храбрые рыцари и правители Запада должны были отвоевать Крест и отобрать Иерусалим у мусульман. Это был Третий крестовый поход, очевидно, самый крупный за всю историю крестовых походов», — говорит Филлипс.

Фридрих Барбаросса умер в Малой Азии по пути в Священную Землю, Филипп Август и Ричард Львиное Сердце благополучно добрались по морю. Их армии немедленно присоединились к крестоносцам, осаждавшим Акру.

В июле 1191 года, убедившись, что не могут прорвать осаду Акры, мусульмане сдали город.

Филипп Август скоро вернулся во Францию, предоставив командование третьим крестовым походом Ричарду Львиное сердце, который грезил о славе завоевателя Иерусалима.

«Он был готов вернуться домой, только одержав победу. Победа на поле боя казалась невозможной, поэтому он надеялся одержать ее в области дипломатии», — говорит Кассем Абду Кассем.

Ричард, который, оставаясь в Азии, рисковал своей короной, заключил перемирие с Салах Ад-Дином.

«Мир, подписанный в Рамле, сохранял статус-кво. Ричард не мог изменить военную ситуацию на месте. Земли, завоеванные Салах Ад-Дином, оставались за ним, а крестоносцы сохраняли только Триполи, который уже был под их контролем, а также Акру, которую им удалось захватить раньше», — говорит Абду Кассем.

Спустя почти год, проведенный на Востоке, Ричард Львиное сердце вернулся в Европу без ключей от Иерусалима, таким образом, третий крестовый поход завершился провалом.

4 марта 1193 года Салах Ад-Дин умер, но память о нем живет в веках.

«Исламское движение во главе с Салах Ад-Дином смогло победить лучшие европейские войска и вернуть Иерусалим, этот символ долгой борьбы. Но преемники Салах Ад-Дина были людьми не его масштаба, поэтому поселения крестоносцев оставались на этой земле еще почти 100 лет», — говорит Абду Кассем.

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«Крестовые походы глазами арабов» (The Crusades: An Arab Perspective) – четырехсерийный документальный фильм, рассказывающий драматическую историю крестовых походов с точки зрения арабов, начиная с захвата Иерусалима при папе Урбане II в 1099 году, до его взятия Салах Ад-Дином (в западной традиции Саладином), попытках Ричарда Львиное Сердце вернуть город и окончании периода крестовых походов в 1291 году. В первой серии рассматривается Первый крестовый поход и завоевание Иерусалима. Вторая повествует о возникновении тенденций мусульманского возрождения перед лицом крестоносцев. Третья посвящена битве при Хаттине, осаде Иерусалима войском Саладина и Третьему крестовому походу. Заключительная серия рассказывает историю мусульманского освобождения Священной Земли и окончания крестовых походов.

Источник: ArabMir