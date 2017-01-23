Освобождение: Акра и конец крестовых походов

В апреле 1291 г. после шестинедельной осады Акра была взята

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От Третьего крестового похода до взятия Акры: как наступил конец присутствию крестоносцев на Святой земле.

В 1193 году Салах Ад-Дин Аль-Айюби, известный на Западе как Саладин, заболел и умер, оставив династию Айюбидов в беспорядке. Шестью годами ранее в битве при Хаттине он разбил войско христиан и открыл путь к освобождению Иерусалима.

«Преемники Салах Ад-Дина правили Египтом, Левантом и Ираком. Но в отличие от основателя династии, их правление было, в основном, неудачным. Правление Салах Ад-Дина и его государство имели легитимность в силу того, что он защитил исламскую нацию и ее святыни от крестоносцев, преемники же проводили политику реакции, никогда не предпринимали решительных шагов, а полагались на мирные инициативы», — объясняет глава кафедры истории в Университете Заказика Кассем Абду Кассем (Qassem Abdu Qassem).

«Папа Иннокентий считал исламский мир змеей, которую можно убить, только отрубив ей голову. Как сейчас, так и тогда главой исламского мира был Египет. Если сломить Египет, распадется весь исламский мир», — говорит профессор истории из университета Аль-Азхар Афаф Сабра (Afaf Sabra).

За сто лет до этого в результате Первого крестового похода были созданы четыре христианских анклава в Леванте и, самое главное, в захваченном Иерусалиме. Второй и Третий крестовые походы, возглавляемые самыми могущественными и прославленными европейскими монархами, потерпели полный провал.

К концу XII века, спустя сто лет после того, как мусульмане начали отвоевывать свои земли, территории крестоносцев в Леванте сжались до узкой прибрежной полосы. И крестоносцам пришлось пересмотреть свои цели.

«Папа Иннокентий III призвал к новому крестовому походу, чтобы загладить провал третьей кампании крестоносцев, но это военное предприятие не находило транспортных средств», — говорит Абду Кассем.

«В 1202 году для переправки военных сил на Восток были наняты корабли у венецианцев. Но Венеция запросила большую цену», — говорит историк Кристофер Тиерман (Christopher Tyerman) из Хертворд-колледжа при Оксфордском университете.

Поэтому вместо того, чтобы добраться до Палестины и Египта, крестоносцы высадились в Константинополе и взяли его штурмом. Это произошло в 1204 году.

«Это было выдающееся событие в истории крестовых походов – разграбить величайший христианский город мира. Это вызвало возмущение на Западе и, конечно, в Византии. Один византийский автор, современник этих событий, писал: "посмотрите, когда Саладин взял Иерусалим, что он сделал? Он пощадил христиан, а что сделали вы? Вы, христиане, захватили христианский город и убиваете христиан. Вам следует брать пример с Саладина. Своим поведением он был выше вас"», — объясняет профессор истории Лондонского университета Джонатан Филлипс (Jonathan Phillips).

«Папа Иннокентий III был одержим крестовыми походами. Память о провале Третьего крестового похода подогревала в нем идею нового захвата Иерусалима и вдохновила на Четвертый крестовый поход, во время которого был захвачен величайший христианский город Константинополь. Он даже попытался вдохновить еще одну кампанию, которую мы знаем как Пятый крестовый поход, чтобы добыть ресурсы для похода на Иерусалим, пройдя через Египет и использовав плодородие Нила и богатство Каира», — говорит Филлипс.

В 1218 году крестоносцы действительно добрались до дельты Нила. Армии Пятого крестового похода высадились в Египте и захватили портовый город Дамьетту. Три последующих года крестоносцы ни на шаг не продвинулись на юг, к Каиру. Но когда они все-таки выступили, это стало для них катастрофой.

«Этот поход вошел в историю как провальный из-за разлива Нила и того факта, что крестоносцы понятия не имели, что происходит в Египте во время сезона наводнений, насколько трудно будет лошадям двигаться по мокрой земле. Все эти причины привели к провалу крестового похода, который абсолютно ничего не достиг», — говорит профессор истории из Университета Аль-Азхар Афаф Сабра.

Тем временем между тремя братьями из семейства Айюбидов началась серьезная рознь. Один из них, султан Египта Аль-Камиль, решил заключить союз с императором Священной Римской империи Фридрихом II. Фридрих помог Аль-Камилю и взамен получил ключи от Иерусалима. Эти события произошли в 1229 году и называются Шестым крестовым походом.

«Отлученный король [Фридрих II] смог добиться конечной цели папского замысла с крестовым походом. По иронии судьбы, он пришел с маленьким флотом и всего 300 рыцарями и вступил в Иерусалим, не пролив ни единой капли крови», — говорит Абду Кассем.

Несмотря на то что Фридриху удалось взять Иерусалим, через 15 лет — в 1224 году — город был отвоеван и следующие семь столетий оставался под властью мусульман.

«Исламские тамплиеры»

«Тем временем папа не оставлял идею покорения Египта, он желал захватить Египет во что бы то ни стало. Человеком, который мог воплотить планы понтифика, стал король Франции Людовик IX», — говорит Сабра.

Войско короля выступило в Египет через Дамьетту, но Людовик не сделал никаких выводов из провала Пятого крестового похода и не стал обращать внимания на особенности местного климата. Кроме того, в Седьмом крестовом походе у крестоносцев был новый противник – мамлюки, которых мусульманские историки называют «исламскими тамплиерами», проводя параллель с ветеранами крестовых походов «рыцарями Храма», или тамплиерами.

«Армия Айюбидов опиралась на новые силы – белых невольников из Центральной Азии. Их привозили в Египет, учили военному делу и давали религиозное образование», — говорит специалист по исламскому искусству из Каирского университета Махмуд Хасанаин (Mahmoud Hassanain).

Отказавшись от маршрута Пятого крестового похода, в 1250 году Людовик IX повел свою армию через Дамьетту в Каир, в бою с мамлюками при Эль-Мансуре потерпел поражение и был взят в плен.

1250 год знаменателен не только разгромом Седьмого крестового похода армией Айюбидов, но и концом этой династии.

Опираясь на свою силу и многочисленность, воины-невольники мамлюки подняли восстание против потомков Салах Ад-Дина и взяли власть в их государстве.

«Но этой новой силе предстояло столкнуться с большей опасностью, чем крестоносцы: монголами, войско которых во главе с Хулагу-ханом победоносно двигалось по миру. В 1258 году монголы взяли Багдад и положили конец Аббасидскому халифату. Багдад пал, как и мусульманский халифат. Для новой силы [мамлюков] столкновение с монгольским войском стало решающим испытанием», — объясняет Сабра.

Покорив Багдад, Хулагу-хан двинулся на Запад и через два года с помощью крестоносцев взял Алеппо и Дамаск. Единственной мусульманской державой в регионе осталось государство мамлюков в Египте.

Битва при Айн-Джалуте и падение Акры

В 1260 году мамлюкский султан Саиф Ад-Дин Кутуз в битве при Айн-Джалуте в Палестине разгромил монгольскую армию, чем легитимировал государство мамлюков.

«Битва при Айн-Джалуте стала для мамлюков первым шагом к тому, чтобы попасть в историю. Вскоре после нее Кутуз был убит, и султаном стал Бейбарс. Султанат Бейбарса считается истинным началом Мамлюкского государства», — говорит Сабра.

Бейбарс задался целью захватить все крепости крестоносцев на пути между Каиром и Левантом, что он и сделал, а затем присоединил к своему государству Антиохию.

«К тому времени, как в 1268 году княжество Антиохия пало под ударами мамлюков, оно уже было довольно слабым и давно перестало быть той могущественной силой, которую второе государство крестоносцев в Леванте представляло собой в XII веке. Еговзятие мамлюками предвещало скорый конец крестовых походов на Восток», — говорит историк из Лондонского университета Джонатан Филлипс.

После Бейбарса султаном стал Мансур Калаун аль-Алфи, который в 1289 году захватил графство Триполи.

«Если Бейбарс уничтожил войско крестоносцев на 50%, то Калаун разгромил 40% того, что осталось. Как же на это ответила Европа? Она не прислала больше ни единого солдата», — говорит историк-медиевист Махмуд Имран (Mahmoud Imran).

В конце XIII века ряд Европейских стран стали суверенными государствами со своими проблемами и задачами.

Наконец, армия во главе с султаном Калауном выступила в Акру, которая оставалась последним оплотом крестоносцев в Святой земле, но когда они приблизились к городу, султан заболел. На смертном одре он назначил своим преемником сына Ашрафа Халила.

В апреле 1291 года после шестинедельной осады Акра была взята.

«Крестоносцы бились не на жизнь, а на смерть… Они отчаянно боролись, не желая признавать, что настал момент уходить», — говорит Мухаммад Авад (Muhammad Awad), профессор истории из Университета в Шардже.

Взятие Акры стало концом почти двухсот лет пребывания крестоносцев на мусульманских землях.

Крестовые походы завершились несколько столетий назад, но эта страница истории по-прежнему отражается в современном мире. По сути, спустя сотни лет эта борьба продолжается на той же земле, и в ее сердце по-прежнему стоит Иерусалим.

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«Крестовые походы глазами арабов» (The Crusades: An Arab Perspective) – четырехсерийный документальный фильм, рассказывающий драматическую историю крестовых походов с точки зрения арабов, начиная с захвата Иерусалима при папе Урбане II в 1099 году, до его взятия Салах Ад-Дином (в западной традиции Саладином), попытках Ричарда Львиное Сердце вернуть город и окончании периода крестовых походов в 1291 году. В первой серии рассматривается Первый крестовый поход и завоевание Иерусалима. Вторая повествует о возникновении тенденций мусульманского возрождения перед лицом крестоносцев. Третья посвящена битве при Хаттине, осаде Иерусалима войском Саладина и Третьему крестовому походу.Заключительная серия рассказывает историю мусульманского освобождения Священной Земли и окончания крестовых походов.

Источник: АрабМир