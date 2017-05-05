Исламские истоки современной больницы

«В больнице содержат всех пациентов, мужчин и женщин, до полного выздоровления. Все расходы несет больница, независимо от того, прибыл человек издалека или нет, местный он или чужеземец, сильный или слабый, низкий или высокий, богатый или бедный, работает или безработный, слепой или зрячий, болен физически или душевно, грамотный или неграмотный. Никто не спрашивает ни возмещения расходов, ни оплаты, неоплата не встречает не только возражений, но о ней не упоминается даже намеком. Вся помощь – от Всемогущего и Наищедрейшего Аллаха» (из устава бимаристана султана Калаун аль-Мансур в Каире, ок. 1284 г.)

Современный западный подход к медицине и здравоохранению исключительно многим обязан древности и античности, а именно культурам Вавилона, Египта, Греции, Рима, Индии и пр. Изобретение больницы имело не только медицинское, но и социальное значение. Сегодня мы воспринимаем это учреждение как нечто само собой разумеющееся, хотим как можно реже прибегать к его услугам, но благодарны за то, что оно есть, когда все-таки приходится это делать. Почти повсеместно в мире больница является местом, где нам помогут избавиться от боли, вылечат в случае болезни или травмы.

Сегодня все возможно благодаря тому, что еще в средневековых исламских обществах предпринимались шаги к систематизации здравоохранения как социального института и области приложения научных знаний. Несколько поколений халифов, султанов, ученых и врачей, взяв на вооружение древние знания и проверенную временем практику разных традиций и соединив их с современными исследованиями создали питательную почву для дальнейших интеллектуальных достижений и непрерывного прогресса в данной сфере. Появившиеся при них бимаристаны – приюты для больных – не только стали прообразом современной больницы, они в буквальном смысле неотличимы по своей структуре от современных научно-практических центров, занимающихся оказанием медицинской помощи и подготовкой специалистов-медиков.

Бимаристан был многофункциональным учреждением, где больной лечился и мог находиться в нем в процессе выздоровления, также он служил психиатрической лечебницей, домом престарелых, приютом для инвалидов и бездомных.

Приюты для больных

Бимаристан был одним из важнейших духовно-интеллектуальных плодов исламской цивилизации, вложившей огромную энергию и энтузиазм в развитие врачебного искусства.

Что представлял собой бимаристан? При больших больницах создавались медицинские школы с библиотеками, – эта практика существует и поныне – где опытные врачи объясняли ученикам теоретические основы врачебной науки и тут же показывали их применение на пациентах. На базе этих больниц ученики сдавали экзамены и официально получали специальность лекаря. Таким образом, бимаристаны служили для лечения больных и распространения медицинских знаний.

Бимаристан (больница и медицинская школа) Нур ад-Дина в Дамаске, основан в XII в. Сейчас в здании находится Музей медицины и науки арабского мира

Первые больницы

Хотя места для лечения больных существовали с древнейших времен, в основном это были самые простые заведения с примитивной организационной структурой и системой оказания медицинской помощи. В период эллинизма в этой области произошли некоторые улучшения, однако и в эту эпоху такого рода учреждения едва ли можно назвать чем-то большим, чем местом содержания больных.

В раннесредневековой Европе преобладало философское убеждение, что болезнь имеет сверхъестественное происхождение, поэтому она неподвластна человеческому вмешательству. В итоге больницы были просто приютами или богадельнями, обычно при монастырях, где монахи скорее заботились о спасении души пациента, чем об исцелении тела.

Что касается исламской цивилизации, то здесь доминировал абсолютно другой подход. Руководствуясь хадисами Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), который говорил:

«Какую бы болезнь ни ниспослал Аллах, Он обязательно ниспосылает и средство её исцеления» (из собрания хадисов аль-Бухари),

а также:

«Аллах Всевышний ниспослал болезнь и ниспослал для каждой болезни лекарство. Поэтому лечитесь, но не используйте для этого запретное» (хадис приводит Абу Дарда),

мусульманские врачи считали своей задачей восстановление здоровья больного при помощи средств, эффективность которых доказана опытным путем.

Эта разница в подходах отразилась и на устройстве больниц. Западные больницы отличались аскетичностью, из-за особенностей климата и архитектуры помещения были довольно темными и сырыми, койки стояли так, чтобы пациенты могли видеть ежедневную мессу. В мусульманских больницах обычно было сухо и тепло в силу климатических условий и того, что они строились с учетом необходимости нормального освещения и циркуляции воздуха. Лечение пациентов преимущественно строилось по принципам господствующего в то время «гуморальной» теории и предполагало гармонизированный подход к телесной и духовной сферам.

Передвижные лазареты

Первым известным исламским лечебным пунктом был шатер Руфайды ал-Асламии где она ухаживала за ранеными. Это было во время «битвы у рва» еще при жизни Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).

Потом стали появляться постоянные передвижные лазареты, укомплектованные врачами, медикаментами, продовольствием. Их задачей было оказание врачебной помощи в общинах, находящихся далеко от крупных городов и стационарных медицинских заведений.

Они же сопровождали в поездках правителей. У сельджукского султана Мухаммада, жившего в начале XII в., был настолько большой лазарет, что для его транспортировки требовалось 40 верблюдов.

Стационары

Первой мусульманской больницей был лепрозорий – приют для больных проказой. Он был построен в начале VIII в. в Дамаске по приказу халифа династии Омейядов Валида ибн Абд аль-Малика. Работавшие в нем врачи получали вознаграждение в виде недвижимого имущества и внушительную зарплату. Пациентов содержали в строгой изоляции, так как проказа – заразное заболевание, но им, как и слепым, было положено определенное содержание, которое выплачивалось их семьям.

Согласно документальным свидетельствам, первая больница общего типа была построена уже в следующем веке, в 805 г., в Багдаде визирем халифа Харуна ар-Рашида. О ней известно немного, в частности то, что, по всей видимости, к ее созданию имела отношение знаменитая династия придворных врачей-христиан Бахтишу, служивших багдадским халифам более двухсот лет. Основатель династии был выпускником знаменитой медицинской школы в персидском Гундишапуре (Джунди-Шапур).

Через несколько десятилетий по всему исламскому миру работало не менее 34 больниц, и их становилось все больше. В IX в. была построена больница в Кайруане (современный Тунис), затем в Мекке и Медине. Много больниц было в Персии. Одну из них – в городе Рее – возглавлял местный уроженец, учившийся в Багдаде, знаменитый врач Мухаммад ибн Закария ар-Рази.

К X в. в Багдаде появилось еще пять больниц. Первая из них была построена в конце IX в. по приказу халифа аль-Мутадида под надзором ар-Рази. До начала строительства ар-Рази решил выбрать самое благоприятное место в городе. Для этого он разложил в разных местах куски сырого мяса: место, где мясо начало гнить позже всего, он счел наиболее здоровым. Там и заложили фундамент. На момент открытия персонал больницы состоял из 25 человек, среди них были врачи широкого профиля, специалисты по глазным болезням, костоправы и хирурги. Известно, что на момент разрушения Багдада монголами в 1258 г. штат этого бимаристана был еще больше.

О том, как были налажены медицинские услуги в Багдадском халифате начала X в., позволяет судить письмо визиря Али ибн Иса ибн Джарах ибн Сабита главе багдадских медицинских служб:

«Меня очень беспокоят заключенные. Их много, условия в тюрьмах позволяют утверждать, что среди них должно быть много хворых. Поэтому мое мнение: у них должны быть свои лекари, которые ежедневно осматривали бы их и при необходимости давали снадобья и отвары. Такие лекари должны посещать все тюрьмы и лечить заключенных».

Через некоторое время для заключенных была построена отдельная больница с собственным персоналом и оборудованием.

Табличка на стене бимаристана Аргун в Алеппо, Сирия, в честь основателя, эмира Аргуна аль-Камили (середина XIV в.). Здесь душевнобольных лечили дневным светом, свежим воздухом, водными процедурами и музыкой

Первой больницей, учрежденной мусульманскими правителями в Египте, стала больница в Фустате (Старый Каир), построенная в 872 г. аббасидским наместником Ахмадом ибн Тулуном. Насколько известно, это первое заведение, совмещающее психиатрический профиль с общим. В XII в. Салах ад-Дин учредил в Каире больницу Насри, со временем ее превзошел размерами и значением комплекс Калаун аль-Мансур, открывшийся в 1284 г. Он оставался ведущим медицинским центром Каира вплоть до XVI в., а в больнице Калаун до сих пор лечат офтальмологические заболевания.

С середины XII по XV вв. ведущее место среди лечебных заведений Дамаска принадлежало больнице Нури, к концу этого периода в городе появились еще пять больниц.

В одном только Кордовском халифате (Пиренейский полуостров) было 50 больниц. Некоторые были предназначены только для военных, в них работали врачи, пользовавшие халифов, знать и военное руководство.

Бимаристан Аргун, с его просторными светлыми помещениями служил в качестве больницы до начала XX в. Позднее в нем открыли музей

Фонтаны занимали центральное место в архитектуре бимаристана Аргун. В каждом из трех внутренних двориков было по фонтану, вокруг них располагались комнаты пациентов. В центральном дворе находился большой прямоугольный бассейн и колодец (более раннее фото, в нынешнем состоянии здание бимаристана Аргун занесено ЮНЕСКО в официальный список памятников архитектуры, пострадавших от войны)

Структура

Согласно принципу, сохранившемуся до наших дней, обычная исламская больница имела несколько отделений: терапевтическое, хирургическое, офтальмологическое, ортопедическое и психиатрическое. В свою очередь, терапевтическое отделение делилось на подразделения, которые занимались лечением лихорадки, болезней пищеварения, инфекционных заболеваний и пр. Более крупные больницы имели более сложную структуру, каждое отделение имело свое руководство.

В больнице также был специалист, отвечающий за санитарно-гигиеническое состояние, счетоводы и административный персонал. Во главе учреждения стоял главный управляющий – са'ур.

Врачи общего профиля имели нормированный рабочий день. В их обязанности входил осмотр и прием больных, поступающих в их отделение. При каждой больнице был собственный штат фармацевтов (сайдалани) и медсестер. Зарплаты медперсоналу регулировались законом и были достаточно высокими, чтобы привлекать талантливых людей.

Исламские больницы финансировались за счет благотворительности из вакуфных фондов. Богатые люди и правители щедро жертвовали на строительство и содержание бимаристанов, которые считались вакуфным имуществом, а также оставляли завещания в их пользу. Для удобства эти пожертвования принимались сразу с нескольких объектов недвижимости в разных комбинациях, например, лавок, мельниц, караван-сараев, целых деревень. Иногда пожертвования покрывали даже небольшие выплаты пациентам после выписки. На содержание больниц предусматривались и статьи государственного бюджета. Услуги больниц для пациентов были бесплатными, хотя отдельные врачи могли взимать плату.

Уход за больными

Бимаристаны принимали больных круглосуточно, в том числе женщин – те, где были женщины-врачи. В таких заведениях женщины и мужчины лежали в разных крыльях здания с идентичным оборудованием и условиями. Были и отдельные больницы для женщин, где работали только женщины. Менее тяжелые пациенты приходили в амбулатории, где больных осматривали, назначали лечение и отправляли домой.

Особые меры принимались для предотвращения распространения инфекций. Пациентам стационара выдавали больничную одежду, а их личные вещи тем временем находились в больничном хранилище. Поступивших на лечение пациентов укладывали в койки с чистым бельем и набивными матрасами. Палаты были чистыми и опрятными, не было недостатка в чистой воде и солнечном свете.

За соблюдением чистоты ежедневно следил специальный персонал. Нередко больницы навещали местные правители, желая убедиться, что больные получают хороший уход.

Сразу после поступления больного начиналось лечение, предписанное врачом. Как правило, обязательным элементом лечения была та или иная диета, в зависимости от заболевания и состояния больного. В рацион входила только доброкачественная пища, в том числе мясо кур и другой птицы, говядина, баранина, фрукты, овощи.

Одним из важных критериев выздоровления была способность пациента съесть за один прием порцию жареного мяса с хлебом, нормальную для здорового человека. Если пациент легко усваивал эту пищу, он считался выздоровевшим, и его выписывали. Здоровых, но ослабевших пациентов не отправляли домой, а переводили в специальную палату набираться сил. Нуждающихся при выписке снабжали новой одеждой и небольшой суммой денег на первое время.

Комплекс Калаун аль-Мансур в Каире состоит из больницы, школы и султанского мавзолея, построен в 1284-1285гг.

Арабский врач и путешественник XIII в. Абдул-Латиф аль-Багдади, получивший образование в Дамаске, рассказал поучительную историю о смышленом персидском юноше, который соблазнился вкусной едой и уютом в больнице Нури и симулировал болезнь. Осматривавший его лекарь понял, что перед ним притворщик, но велел принять и хорошо кормить. Так прошло три дня, а на четвертый врач вошел к мнимому больному и с улыбкой сказал: «Традиция предписывает принимать и потчевать гостя три дня, так что теперь собирайся домой!».

В бимаристане неуклонно следили за качеством ухода за пациентами и квалификацией персонала. Есть сведения, что в случае смерти больного его родственники могли обратиться к главврачу, чтобы тот рассмотрел назначения, сделанные лечащим врачом. Если начальство считало, что врач не выполнил свой долг, родным разрешалось потребовать деньги, полученные им за лечение умершего пациента.

Помимо стационаров в городах были пункты скорой медицинской помощи. Обычно они находились в самых людных местах, часто рядом с крупными мечетями.

Например, такой пункт действовал в комплексе мечети Ибн Тулуна в Каире. По пятницам здесь находился дежурный врач, готовый в любой момент оказать помощь тем, кто получил травму в столпотворении в гигантской мечети.

Сцена в больнице в Кордове (Аль-Андалус). Знаменитый врач аз-Захрави (в латинизированном варианте Альбукас) осматривает больного, помощник держит ящичек с лекарствами. Иллюстрация 1883 г.

Медицинские школы и библиотеки

Другой важной функцией бимаристанов было обучение, поэтому в каждом был большой зал для лекций и практических занятий. После соответствующей подготовки учащихся допускали сопровождать опытных врачей во время обхода палат и принимать участие в лечении.

Дошедшие до нас тексты вроде «Уюн ал-анба фи табакат ат-тибба» (Источники сведений об уроках лекарей) Ибн Абу Усайбии, а также конспекты учащихся рассказывают о том, как проходили такие обходы. Наиболее распространенным средством при лечении терапевтических, кожных заболеваний, опухолей и лихорадки было назначение диеты. Во время обхода ученикам предлагалось осмотреть пациента, оценить его движения, выделения, характер и локализацию боли или воспалительного очага, отметить цвет, температуру, влажность и другие физические характеристики кожи.

По окончании учебы назначался экзамен, после которого главным врачом, официально назначенным властями, принималось решение о выдаче разрешения на врачебную практику. Для начала кандидатам предлагали написать работу по предмету желаемой специализации. Это должен был быть оригинальный текст или комментарии к известному медицинскому сочинению, например, Гиппократа, Галена, а после XI в. – Ибн Сины и других авторитетных медиков.

Поощрялось не только изучение более ранних опусов, но и их критическая оценка. Делался акцент на эмпирическом знании и наблюдении, а не рабской приверженности мнению авторитетов, и это можно считать одним из ключевых факторов расцвета средневековой исламской мысли. После защиты своей работы кандидат проходил доскональное собеседование с главным врачом на темы, связанные с желаемой специализацией. В случае благоприятной оценки его знаний кандидат получал разрешение заниматься врачебной деятельностью.

Немаловажной чертой крупнейших бимаристанов было наличие в них обширных медицинских библиотек. Так, фонд библиотеки больницы при мечети Ибн Тулун в Каире к XIV в. насчитывал 100000 книг, относящихся к разным отраслям медицинской науки. К тому времени в крупнейшей европейской библиотеке – при Парижском университете – хранилось не более 400 томов.

Будучи колыбелью исламской медицины и прототипом современных больниц, бимаристаны считаются одним из самых значительных интеллектуальных и социальных достижений средневекового исламского мира. А помятуя о физической уязвимости всех смертных, можно сказать, что, пожалуй, и самым важным.

Источник: Aramco World