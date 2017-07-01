О «золотом веке» исламских наук в Улусе Джучи

Александр Степанченко

Процесс становления Ислама в Улусе Джучи растянулся более чем на полстолетия. Со времен хана Берке немало ученых из мусульманских стран приезжают в Золотую Орду с целью распространения религиозного знания. Сам Берке принял Ислам от шейха Сайф ад-Дина Бохарзи, известного мистика и богослова.

Но Берке не стремился навязать Ислам силой. Значительная часть населения оказалась не готова к исламизации, продолжая придерживаться традиционных верований древних тюрок. Лишь с приходом к власти хана Узбека, Ислам завоевывает господствующие позиции. В сочинении «Шаджарат аль-атрак» (Родословие тюрков) об этом говорится следующее:

«После восшествия на ханский престол, до истечения 8 лет, он (Узбек) проводил жизнь со всем своим илем и улусом в странах северного (арка) Дешт-и-Кипчака, так как (ему) нравились (вода и воздух) тех стран и обилие охоты (дичи). Когда с начала его султанства истекло 8 лет, то под руководством святого шейха шейхов и мусульман, полюса мира, святого Зенги-Ата и главнейшего сейида, имеющего высокие титулы, указующего заблудившимся путь к преданности господу миров, руководителя странствующих и проводника ищущих, святого Сейид-Ата, преемника Зенги-Ата, он (Узбек) в месяцах 720 года хиджры (12.II.1320—30.I.1321), соответствующего тюркскому году курицы, удостоился чести принять Ислам».

Мы видим, что, как и в случае с ханом Берке, процесс исламизации в период правления Узбека также проходил под руководством мусульманских ученых. Сохранилось несколько имен ученых, которые внесли наибольший вклад в становление Ислама в золотоордынском государстве. Среди них особое место занимает Ала-эд-Дин Энноман Эльхарезми.

Известно, что он родился в 1259 году в городе Ургенч (Хорезм). По сообщению арабского историка Эннувейри, еще в молодости Эльхарезми покинул отчий дом, отправившись в путешествие по странам мусульманского Востока. Во время своих странствий он занимался изучением логики, диалектики и медицины. Вероятно, в это же время, Эльхарезми изучал также и исламское богословие, т.к. позднее он получил титул имама.

В 1301 году Ала-эд-Дин Энноман вернулся в Хорезм, где стал приближенным наместника Золотой Орды Мелик-Тимура. Благодаря полученным знаниям, Эльхарезми становится одним из самых известных ученых своего времени. О нем стало известно при дворе хана Тохты. Ала-эд-Дин Энноман был приглашен в столицу Улуса Джучи – Сарай, став одним из доверенных лиц хана. В 1312 году Тохта умирает. Среди его наследников начинается борьба за престол.

В этой борьбе Ала-эд-Дин Энноман Эльхарезми активно поддерживает царевича Узбека, о котором восторженно писал современник: «юноша красивой наружности, прекрасного нрава, отличный мусульманин и храбрец». С приходом к власти Узбека, Эльхарезми становится его ближайшим сподвижником, выполняющим важные дипломатические поручения, в том числе на Ближнем Востоке, в Египте. Благодаря влиянию целой группы мусульманских ученых, работавших в Сарае, Узбек приходит к мысли о необходимости сделать Ислам государственной религией.

Согласно сообщению арабского историка Ибн-ад-Давадари, среди тех, кто повлиял на хана Узбека, упоминается некий кади по имени Нур. По словам ад-Давадари, «именно этот ал-кади подарил Исламу царя Узбека». Еще одно имя, продолжительное время находившееся в забвении - Мухаммад ибн Мухаммад ар-Рази, более известный как ат-Тахтани.

Мусульманский ученый и историк Аль-Джаннаби в своем сочинении «Тухфат ал-ариб ва-хадийат ал-адиб» отмечает, что во времена правления хана Узбека, а затем и хана Джанибека, ат-Тахтани был в числе других улемов, которые содействовали превращению столицы Золотой Орды в «сосредоточие наук». Здесь, в первую очередь, речь идет об исламских науках.

Арабский историк и правовед Ас-Субки, лично знакомый с ат-Тахтани, так описал свои впечатления от этого знакомства:

По словам ас-Субки , ат-Тахтани — «выдающийся имам в рационалистических науках, чье имя прославилось, его слава дошла до далеких стран. Он прибыл в Дамаск…мы подискутировали с ним и нашли его имамом в логике и философии, знатоком в толковании Корана, имеющим общие знания, сверкающим догадливостью. И у него имеются глоссы на «ал-Кашшаф», комментарий на "аш-Шамсийя" по логике».

Сарай – столица Золотой Орды. Реконструкция

«Золотой век» мира и благоденствия в Улусе Джучи продолжался весь период правления Узбек-хана и Джанибек-хана (1313−1357). После их смерти наступил период смуты и войн. На протяжении нескольких десятилетий на территории от Дуная до Волги шли ожесточенные сражения за власть. За этот период в Орде поменялось несколько десятков ханов. Некоторые из них правили всего несколько месяцев.

Выдающиеся ученые стали покидать неспокойный Сарай. Они уезжали в Дамаск, Каир, Багдад и другие центры исламской цивилизации. Там они продолжали свою работу в более спокойной атмосфере. Золотая Орда так и не смогла оправиться от затяжного кризиса. Это стало причиной усиления центробежных тенденций в государстве.

Крым и Северное Причерноморье стали новыми политическими, экономическими и военными центрами. Именно здесь в XV веке сформировалось новое тюркское государство – Крымское ханство, ставшее правопреемницей Золотой Орды, в том числе в области культуры, науки и искусства.