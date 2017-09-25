3 женщины в истории хиджры

Новый год по мусульманскому календарю приурочен к хиджре первой мусульманской общины. Этой первой общине огромными трудами удалось сохранить пламя веры для следующих поколений – вплоть до наших дней. Эта великая дата – важный повод остановиться и задуматься о прошлом и о тех, кем были люди, которым выпало на долю испытание хиджрой.

Чаще всего в связи с хиджрой пишут о сподвижниках-мужчинах. Эти храбрые люди заслужили свое место в истории и в сердцах потомков. Но в рядах первых мусульман было немало смелых и благочестивых женщин, которые, преодолевая невообразимые препятствия, переселились из Мекки в Медину ради спасения своей веры.

Асма бинт Абу Бакр

Дочь Абу Бакра Асма (да будет доволен ею Аллах) была в числе сподвижников Пророка (мир ему и благословение), которые познали все трудности, сопряженные с переселением в Медину.

Серьезные препятствия возникли уже во время отъезда из Мекки. В то время Асму бинт Абу Бакр называли Зат ан-Нитакайн, что значит «обладательница поясов», так как, привязывая груз к поясу, она носила еду Пророку (мир ему и благословение) и своему отцу (да будет доволен им Аллах), прятавшимся в пещере Саур от врагов Посланника Аллаха, пытавшихся его убить.

Навещать Пророка (мир ему и благословение) и Абу Бакра в пещере было опасным делом: не только потому, что она карабкалась среди скал, будучи беременной, но и потому, что ее могли убить только за то, что она помогает Пророку.

Абу Джахль – предводитель тех, кто желал погубить Пророка (мир ему и благословение) – начал подозревать, что Асма причастна к исчезновению Пророка из Мекки. И он попытался заставить ее признаться, где скрываются ее отец и Посланник Аллаха.

Упорное молчание Асмы (да будет доволен ею Аллах) привело Абу Джахля в ярость. Он понял, что своими тирадами не вынудит ее раскрыть местонахождение беглецов и ударил беременную женщину с такой силой, что порвал ей ожерелье.

В итоге Асма переселилась в Медину, и когда она разрешилась от бремени, ее ребенок стал первым мусульманином, родившимся в Медине.

Умм Салама

Умм Салама (да будет доволен ею Аллах) была одной из сподвижников, переселившихся сначала в Абиссинию, а затем в Медину. Она дважды расставалась с домом и семьей из-за религиозных убеждений. Для Умм Саламы переселение в Абиссинию означало расставание с домом, разрыв привычных родственных связей ради чего-то нового – стремления снискать довольство и награду Аллаха.

Вернувшись из Абиссинии домой в Мекку и поняв, что вопреки надеждам переселенцев, тут ничего не изменилось, они с семьей собирались снова сняться с места, теперь уже навсегда, и поселиться в Медине.

Но семья воспротивилась переселению ее мужа и детей, и им пришлось разлучиться. После долгих скорбных дней разлуки семья сжалилась над ней и вернула ей сына. Однако Умм Салама продолжала стремиться к воссоединению всей семьи на новой земле, на земле надежды, вдали от Мекки с ее гонениями, и женщина решилась совершить опасный путь в Медину одна.

Путешествие через пустыню было опасным делом, но она одна с ребенком отважно двинулась в путь, вверив свою судьбу Аллаху. И Он позаботился о ней, послав ей на пути Усмана ибн Тальха аль-Абдари, который с честью сопроводил ее до самой Медины.

Мать правоверных Аиша

Аиша (да будет доволен ею Аллах) была в числе первых детей, рожденных в мусульманской общине в Мекке. Поэтому во время хиджры она была ребенком.

Несмотря на нежный возраст, она не только совершила опасное путешествие, но и сохранила в памяти события, происходившие вокруг нее до, во время и после переселения, и по ее рассказам мы можем судить о том, чем было это переселение.

Один из ее рассказов свидетельствует о том, насколько близки были Пророк (мир ему и благословение) и ее отец Абу Бакр (да будет доволен им Аллах). Она вспоминает, что, когда отец спросил Пророка, кто отправится вместе с ним в пещеру прятаться от убийц, и Пророк ответил, что он выбрал Абу Бакра, тот закричал от радости.

Аиша (да будет доволен ею Аллах) поведала, что делали Пророк (мир ему и благословение) с Абу Бакром (да будет доволен им Аллах), когда пришло время уходить из пещеры в Медину:

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакр наняли опытного проводника из (рода) бану ‘абд бин ‘ади (племени) бану ад-диль, который являлся союзником семейства аль-‘Аса бин Ва’иля ас-Сахми и исповедовал религию неверных курайшитов. (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакр) доверились (этому человеку) и отдали ему своих верблюдиц, взяв с него обещание привести их к пещере на горе Саур через три дня. И он действительно привёл к ним этих верблюдиц утром третьего дня, после чего они двинулись в путь вместе с ‘Амиром бин Фухайрой и этим проводником, который повёл их вдоль берега моря» (Бухари).

Рассказала Аиша и о том, что было, когда они пришли в Медину, сколько трудностей и опасностей было в их жизни даже после переселения:

«Когда мы приехали в Медину, где часто разражались эпидемии чумы, Абу Бакр заболел (лихорадкой), а потом заболел и Билял. Увидев, что его сподвижники болеют, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “О Аллах, внуши нам такую же (или: более сильную) любовь к Медине, какую Ты внушил нам к Мекке, и оздорови её (климат), и сделай благословенными наши са’ и мудды, и перенеси её лихорадку в аль-Джухфу!»

Судьбы самых известных женщин, совершивших хиджру и стойко вынесших все тяготы переселения, позволяют еще раз взглянуть на жизнь сподвижников Пророка (мир ему и благословение) и осознать их жертвы во имя ислама и его будущего.

Источник: About Islam