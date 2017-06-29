Айгуль Фатахутдинова

Ид-аль Фитр — любимый всеми праздник,

Долгожданный, ждем его мы целый год.

Окончен Рамадан, уходит месяц-странник,

И веселится весь постившийся народ.

Айша Зоц

Мурад сидел на подоконнике и наблюдал, как заходит солнце. Оно медленно опускалось за горизонт, пока совсем не исчезло.

— Папа! Мама! Солнце зашло! — обрадовался мальчик и побежал к родителям, которые уже готовили ифтар.

— Да, сынок, точно. Настало время разговляться, — сказал отец и подал Мураду стакан молока и финики. После молитвы все сели за стол и в хорошем настроении принялись за ужин. — Вот и закончился Рамадан... А завтра Ид аль-фитр.

— Здорово! Как я хочу, чтобы скорее наступило утро! — сказал с нетерпением мальчик. — Сейчас нам нужно уделить время восхвалению Аллаха. А утром пойдем в мечеть на праздничную молитву. Мама уже приготовила нашу новую одежду.

Рано утром мама разбудила Мурада:

— Сынок, вставай, нам многое нужно успеть.

— Да, конечно, мамочка, — ответил Мурад, потянувшись, и соскочил с кровати. Он принял душ, почистил зубы, надушился и одел праздничную одежду. Подходя с родителями к мечети, мальчик увидел очень много людей. Они прославляли Аллаха, произнося хором:

«Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ля иляха илля ллах! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ва лилляхи ль-хамд»! (Аллах превелик! Аллах превелик! Аллах превелик! Нет бога, кроме Аллаха! Аллах превелик! Аллах превелик! Аллах превелик! И Аллаху вся хвала!)

— Пап, а когда мы отдадим те деньги, что приготовили для бедных? — спросил Мурад.

— Эти деньги называются закят уль-фитр. До праздничной молитвы мы должны опустить их в специальный ящик для пожертвований. Пойдем, сделаем это вместе.

После молитвы знакомые и незнакомые мусульмане тепло поздравляли друг друга с окончанием поста. Их лица светились радостью. Они обнимались, жали руки и желали: «Ид мубарак!», — что значит «С благословенным праздником!»

— Папа, ты знаешь, это мой самый любимый праздник, — сказал счастливый Мурад и помчался играть с мальчишками, пришедшими, как и он, со старшими в мечеть.

А позже всех ожидал сюрприз — концерт, который подготовили ребята. Они долго репетировали, заучивали стихи и нашиды, чтобы порадовать своих родителей.