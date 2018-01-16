Из истории мусульманских головных уборов

Александр Степанченко

Традиция ношения головных уборов, которые предписывает верующим их религия, имеет тысячелетние корни. Еще недавно не только мусульмане, но также христиане и иудеи строго придерживались правил благочестия, ежедневно покрывая свои головы платками, тюрбанами, куфиями, тюбетейками и шляпами.

В Коране есть несколько сур, в которых говорится о том, что должны закрывать верующие женщины.

«Скажи верующим, чтобы они потупляли свои взоры; хранили бы себя от чувственных пожеланий: в этом для них наибольшая чистота. Бог ведает их дела. Скажи также и верующим женщинам, чтобы они потупляли свои взоры; хранили бы себя от половых пожеланий; показывали бы только те из своих нарядов, которые наружу, накладывали себе на грудь покрывала …» (Коран 24:30, 31).

Отсутствие четких указаний, что именно нужно носить женщине, породило многообразие женской одежды в Исламе. В настоящее время существует шесть основных типов головных уборов и разновидностей одежды у мусульманок. Это никаб, хиджаб, абая, паранджа, чадра и бурка.

Пожалуй, наиболее известным и популярным головным убором мусульманок является хиджаб. Родина современной версии хиджаба — Аравийский полуостров. Со временем хиджаб распространился по всему исламскому миру. Он стал своего рода защитой для тех женщин и девушек, которые в первую очередь ценят нравственность как один из основных фундаментов веры.

Дагестанские женщины в хиджабе

Своими корнями хиджаб уходит в глубокую древность. Известно, что его носили женщины еще в доисламский период в Индии. По словам профессора Мотахари,

«если аскетизм и отказ от мирских наслаждений был одной из причин появления хиджаба, то следует признать, что Индия с самых древних времен приняла хиджаб, поскольку Индия была одним из центров агитации аскетизма и отказа от материальных наслаждений».

Мусульмане-мужчины со времен пророка Мухаммада (мир ему и благословение) традиционно носили чалму (тюрбан), представляющую из себя кусок ткани, обернутый вокруг головы или тюбетейки. Согласно одному из хадисов, пророк читал проповеди в черной чалме, а ее конец опускался ему на плечи.

В средние века мусульмане носили чалму во всех странах исламского мира. Со временем она стала уступать место другим головным уборам. В тюркских государствах стала популярной тюбетейка.

Существует большое разнообразие тюбетеек. Квадратные, плоские, конусообразные, круглые, они получили такую популярность, что в раннем средневековье их носили даже в христианских странах.

В России тюбетейка, тафья, вплоть до конца XVII века была распространенным головным убором среди бояр и дворян. В быту ее одевали даже русские цари. Историк Иван Забелин писал:

«Наша тафья, по всему вероятию, зашла к нам от татар, хотя поселилась только в… знатном и богатом сословии, главное по тому обстоятельству, что это сословие у татар же взяло обычай стричь свои волосы, как говорит Флетчер, плотно до самой кожи, а знатные бояре, говорит Олеарий, брили головы и считали это украшением. Голая голова, конечно, требовала необходимого покрытия, каким и явилась тафья, по-татарски такия».

Тафья на голове царя Ивана Грозного

В XVI веке русские надевали тафью даже в церковь. На это нарушение христианских традиций обратил внимание состоявшийся в 1551 году Стоглавый собор. В одном из его постановлений говорится:

«Также, чтобы отныне и впредь все православные цари и князья и бояре и прочие вельможи и все православные христиане приходили в соборные церкви и в прочие святые церкви ко всякому божественному пению без тафей и шапок. И стояли бы на молитве со страхом и трепетом с непокрытой головою, согласно божественному апостолу. А тафьи бы отныне и впредь на всех православных христианах никогда не появлялись и попраны были».

В своем постановлении Стоглавый собор ссылался на текст Нового Завета, где апостол Павел говорит:

«Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христосу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижётся; а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для ангелов» (1 Коринф. 11:3-10).

Во второй половине XVIII века в Северной Африке и Османской империи широкое распространение получил мужской головной убор – феска. В 1826 году султан Махмуд II провозгласил феску официальным головным убором военных и чиновников. С тех пор она на протяжении ста лет была неотъемлемой частью образа мусульманина во многих странах Востока. После провозглашения Турецкой республики феска была запрещена президентом Кемалем Ататюрком.

Пожалуй, самым известным и популярным мусульманским головным убором является куфия. За пределами исламского мира, этот платок, который носят как мужчины, так и женщины, также известен как «арафатка». Такое название он получил в честь известного палестинского лидера Ясира Арафата.

В разных арабских странах и регионах куфия имеет различные цвета и расцветки. В странах Персидского залива мужчины носят куфию на голове, а поддерживает ее специальный обруч. Чаще всего куфию изготавливают из хлопковой ткани, но в последнее время появилось множество китайских подделок с применением синтетики.

До конца XIX столетия в Украине подавляющее большинство женщин носили головные уборы в соответствии с традициями своей религии, тем самым поддерживая достаточно высокий уровень нравственности в обществе. Согласно современным исследованиям медицинской науки, женщины, скрывающие свое тело, надолго сохраняют здоровье и красоту.