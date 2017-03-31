Действительно ли ислам против желаний и наслаждений?

Человек вовсе не обречен на слепые скитания в этом диком мире

«Они спрашивают тебя о том, что им дозволено. Скажи: "Вам дозволены блага…» (Коран, 5:4)

Ислам был ниспослан, чтобы показать человеку путь к процветанию. Творец человека, – Который знает его лучше, чем он сам знает себя – дал человеку религию (ислам). Следуя ее руководству, человек спасается от того, что ему вредно, и обретает то, что ему полезно.

К сожалению, распространено заблуждение, что ислам призван ограничить человека в удовольствиях. При таком понимании – а, точнее, непонимании – религии, какой здравомыслящий человек будет ее придерживаться?

Стремление к удовольствию – это свойство человеческой натуры. Пока человек жив, он находится в поиске того, что приносит удовольствие, и избегает того, что причиняет боль, в том числе и религии, которая запрещает получать удовольствие!

Однако аяты Священного Корана явственно свидетельствуют о том, что ислам никоим образом и ни в какой форме не запрещает искать удовольствия, и не требует пренебрегать естественными человеческими желаниями.

«…Аллах желает вам облегчения, а не затруднения…» (Коран, 2:185).

«О вы, уверовавшие! Вкушайте добрую пищу, которую Мы дали вам в удел, и возблагодарите Аллаха, если вы Ему поклоняетесь» (Коран 2:172).

Напротив, он предлагает человеку использовать все свои способности и желания ради приобретения того, что действительно полезно. Он призывает человека задуматься над смыслом своего существования, дабы открыть для себя путь, ведущий к истинному удовольствию.

По мере того, как человек обретает зрелость суждений, он начинает понимать, что некоторые вещи, которых он так желал, на самом деле вредны, а другие вещи, которых он не хотел, оказались критически важными для его развития.

Так, ребенок сначала отказывается принимать горькое лекарство, но когда понимает, что оно поможет ему вылечиться, то пьет его без возражений. Беспутный молодой человек рано или поздно видит, что беспорядочная жизнь пагубно влияет на его личность, семью и общество в целом, и после разум не позволяет ему продолжать идти по пути греха. Ибо удовольствие от крепкого тела, уравновешенного характера, счастливой семьи и здорового общества намного весомее одномоментных фальшивых радостей легкомысленного образа жизни.

Эта мысль великолепно преподнесена в Коране:

«Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас…» (Коран, 2:216).

Таким образом, здравомыслие подсказывает, что в иерархии удовольствий более низменные и слабые должны уступить место более высоким и сильным. Но как человек, непрерывно развивающееся существо, чьи мысли и способности меняются по мере роста, определит, какими удовольствиями стоит пожертвовать? У человека только одна жизнь, это его единственный шанс чему-то научиться и достичь совершенства. Ошибочный ответ на этот вопрос имеет разрушительные последствия. На помощь приходит ислам с его благословенными законами.

Вышеприведенный аят завершается словами:

«…Аллах знает, а вы не знаете» (Коран, 2:216).

Человек вовсе не обречен на слепые скитания в этом диком мире, чтобы методом проб и ошибок искать свой путь. Ему был дарован свет разума, ведущий его изнутри, и свет Божественного руководства, направляющий его извне. Свет внутренний и свет внешний любят и понимают друг друга, так как у них один Источник:

«Аллах – Свет небес и земли…» (Коран, 24:35).

«…Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь» (Коран, 5:15-16).

А может ли быть большее удовольствие, чем осознавать, что идешь по пути Его довольства, что Он Сам является твоим Любящим Наставником, что ты шаг за шагом выходишь из темноты к Свету, поднимаешься на новые уровни приближения к божественному и человеческого совершенства? Какое удовольствие сравнится с тем, чтобы встречать жизненные вызовы, будучи вооруженным этой глубокой убежденностью ─ убежденностью, которая не оставляет места отчаянию, каким бы суровым не казался мир?

Таким образом, величайшие духовные и физические наслаждения человек испытывает только через Веру. Без озарения светом ислама, можно приобщиться к каким-то удовольствиям, но в крайне узком диапазоне. Более того, без внутреннего и внешнего света эти «удовольствия» могут обратиться против самого человека и стать причиной его разрушения.

Источник: AIM Islam