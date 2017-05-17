Что Коран на самом деле говорит о немусульманах

«Все человечество под угрозой» — вот, во что хотят заставить нас верить экстремисты. При этом они опираются на один и тот же коранический аят:

«Убивайте их, где бы вы их ни встретили…» (Коран, 2:191).

В их трактовке данный аят – это приказ мусульманам убивать немусульман. Экстремисты, среди которых есть мусульмане, христиане, евреи, индуисты, атеисты и т.д. своими крайними толкованиями Священного Писания разжигают апокалиптический страх.

Однако в самом же Коране содержится и их разоблачение. Вообще, стоит отметить, что каждый, кто хочет представить ислам как религию насилия, легко найдет в кораническом тексте фразы для подтверждения своей теории. Отсылка к священным текстам в доказательство той или иной позиции испокон веков является приемом риторики.

Тот же метод аргументации можно применить и к Библии. Например:

«Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною» (Евангелие от Луки, 19:27).

Вот что говорит Господь, Бог Израиля:

«Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек» (Исход, 32:27-28).

Вырванные из контекста, эти библейские цитаты легко допускают предвзятое толкование. На самом деле приказ «убивайте их, где бы вы их ни встретили» относился к вероломным многобожникам, нарушившим Худайбийский мирный договор актом агрессии, поэтому утверждать, что местоимение «их» подразумевает всех немусульман – это полный абсурд и вот почему.

Любить или убивать?

Ислам допускает браки мусульман с немусульманками: христианками и иудейками.

«…вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас….» (Коран, 5:5).

Коран гласит, что в браке должны царить любовь и милосердие:

«Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом —знамения для людей размышляющих» (Коран, 30:21).

Экстремисты хотят убедить людей в том, что ислам пытается стереть всех немусульман с лица земли – как же тогда Коран велит мусульманам любить жен-немусульманок?

Проблема с толкованиями, вырванными из контекста, заключается в том, что они не согласуются со смыслом всего текста.

Мы тебя защитим

К сожалению, некоторые критики приписывают слову «зимми», обозначающему немусульман, уничижительный смысл. На самом деле, на арабском «зимми» значит «человек договора». Этот термин обозначает людей, условия договора с которыми бескомпромиссно соблюдаются. Тем же словом в арабском языке обозначается забота Аллаха о верующих:

«Совершивший утренний намаз находится под защитой (зимма) Аллаха» (Муслим).

Слово «зимми» применяется к немусульманам, чтобы подчеркнуть ответственность мусульман перед немусульманами. Мусульманам поручено соблюдать их права и защищать ценой собственной жизни.

Когда монголо-татары захватили территорию Шама (современные Сирия, Палестина, Иордания, Ливан), мусульманский ученый Ибн Таймия участвовал в переговорах об освобождении пленных. Хан разрешал освободить заключенных мусульман, но не отпускал немусульман. На это Ибн Таймия ответил:

«Мы не согласны, если только не будут освобождены все пленные иудеи и мусульмане. Это люди, за которых мы отвечаем (зимми). Мы не оставим ни одного пленного ни из числа зимми, ни из числа людей нашей религии».

Видя решимость ученого, хан освободил всех. Со времен Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) мусульмане выполняли исламский закон, требующий от них нести ответственность за немусульман, живущих на их территориях.

Каким образом крайние интерпретации экстремистов согласуются с этим положением исламского права?

Доброе отношение

Ислам учит уважать родителей, и не только родителей-мусульман. Коран подчеркивает необходимость по-доброму относиться к родителям-немусульманам:

«А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили» (Коран, 31:15).

Невероятно, чтобы ислам требовал убивать всех немусульман, но при этом прямо предписывал доброе обращение с родителями-немусульманами.

Джизья – минимальный возвращаемый налог, взимаемый с мужчин, пригодных к службе в армии, в обмен на защиту мусульманского государства, обеспечиваемую их общине. На современные деньги он составил бы от 160 до 640 долларов США в год с одного мужчины в зависимости от страны. Подавляющее большинство населения – женщины, дети, священнослужители и старики – освобождались от уплаты джизьи.

Кроме того, мужчины, исполнявшие военный долг перед государством, не только освобождались от джизьи, но и получали денежное содержание. Если мусульманское государство не могло обеспечить защиту немусульманской общины, джизья ей возвращалась. Интересно, что государствам, собиравшимся напасть на мусульманское государство, предлагали джизью в обмен на развязывание войны, угрожавшей жизням немусульман.

Если цель ислама – уничтожение немусульман, то как тогда объяснить положения мусульманского права, направленные на то, чтобы помешать войне, и почему тогда ислам предписывает защищать немусульман в обмен на денежную компенсацию?

Мир любой ценой

Через несколько лет после незаконного изгнания из Мекки мусульмане вернулись сюда невооруженные, чтобы совершить хадж. Язычники преградили им путь, чтобы помешать их мирному поклонению. Для мусульман, соскучившихся по родине и святыням, это был болезненный удар.

Язычники предложили им заключить мир в одностороннем порядке в свою пользу и потребовали вернуться в Медину. Страсти накалились. Некоторые сподвижники считали, что следует продолжать хадж и не подписывать нечестный договор. Но Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был иного мнения. Он заключил договор, отменил хадж и вернулся в Мекку – и все это ради мира.

В этом решении Посланника отражено следующее повеление Корана:

«Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. Воистину, Он — Слышащий, Знающий» (Коран, 8:61).

Имея столь однозначное предписание хранить мир, могут ли мусульмане действовать насильственным путем?

Этого просто не было

При жизни Пророка (мир ему и благословение) мусульманам выпадала масса возможностей лишать жизни немусульман, но они этого не делали.

В большинстве этих случаев преступник не избежал бы казни или тюремного заключения, но Посланник Аллаха (мир ему и благословение) почти не прибегал к этим мерам.

Однажды Пророк проснулся от того, что над ним стоял идолопоклонник с занесенным для удара мечом. «Кто тебя теперь спасет?», — спросил он. «Аллах», — ответил Пророк. Идолопоклонник задрожал и выронил оружие. А Посланник Аллаха (мир ему и благословение) спросил: «Теперь ты убедился, что нет ничего, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я – Посланник Аллаха?» и отпустил этого человека к соплеменникам (Бухари).

Таким образом, чем глубже мы проникаем в учение ислама, тем более абсурдными выглядят интерпретации Корана, навязываемые экстремистами.

Источник: About Islam