Почему молодежь отпадает от религии?

В молодом возрасте человек очень быстро впитывает в себя любое влияние

Садаф Фаруки (Sadaf Farooqi)

В мусульманской семье рождается ребенок. В доме давно все готово к приему нового жильца. Любуясь на свое чадо, родители решают, что дадут ему все, что потребуется, лишь бы он был успешным на этом свете.

Дальше начинаются торжества, поэтому намазы отложены в сторону. В этом доме не слышали об обряде тахник, хотя для благочестивого человека это сунна. С акикой (жертвоприношением за новорожденного) тоже не торопятся, отговариваясь тем, что это можно сделать в любое время с помощью любой исламской организации.

10 лет спустя…

Родители периодически советуют ребенку начать делать намаз, хотя сами молятся лишь время от времени и, собственно, даже не знают, как правильно совершать омовение. По пятницам ребенок без особого энтузиазма идет с ними в мечеть. Что касается изучения Корана, то у него уже было несколько учителей. Занятия Кораном проходят как бы мимоходом, скомкано и второпях, а к 12 годам вообще прекращаются.

В ответ на вопросы ребенка о рождении, смерти, жизни и других философских вещах родители отделываются односложными и непонятными репликами. Разговоры «о Боге» не поощряются. Ребенок знает, что в семье уважают и почитают человека, которого зовут Мухаммад (мир ему и благословение), потому что он принес священную книгу Коран, которую его заставляют «читать» (хотя он ни слова не понимает). Раз в год ребенок соблюдает дневной пост в течение месяца, потому что так написано в священной книге.

При этом высокая успеваемость в школе – вот чего от него требуют родители в первую очередь.

Еще через 10 лет…

Теперь «ребенок» живет в университетском общежитии в одной комнате с атеистом. В студенческом городке все пьют, ходят в ночные клубы, особенно на выходных и после экзаменов, смотрят порно, имеют «девушек» или «парней», могут с кем-то переспать без обязательств – все это считается нормой. Парочки, не особо скрываясь, уединяются в тихих уголках. Соблюдать пост, питаться только халялем, ходить по пятницам в мечеть – все это слишком сложно для того, кто воспитан мусульманином, скорее, в культурном, чем в религиозном смысле.

Сначала такой «мусульманин» пытается соблюдать целомудрие и трезвость, но несколько раз поспорив о религии с соседом по комнате, сам начинает сомневаться в вере. Вокруг так много соблазнов, и так не хочется всем этим жертвовать ради религиозных убеждений, в которых сам не уверен.

Вскоре этот человек уже готов оставить ислам, чтобы стать «свободным» и жить беспечной и веселой жизнью, как другие студенты.

Это вымышленная история, так сказать, обобщенный случай, но, к сожалению, он описывает реальную ситуацию. Это все чаще и чаще происходит с молодыми мусульманами повсеместно, независимо от того, живут ли они в мусульманском мире с его хаосом и коррупцией или в развитых, светских, «прогрессивных» немусульманских странах.

Никогда еще в истории человечества культура не достигала такой унификации, благодаря СМИ и доступности международных поездок. Мы перегружены информацией, которая пронизывает все аспекты нашей жизни 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Сегодня ничто – от старинных кулинарных рецептов до многовековых религиозных учений – абсолютно ничто не остается в стороне от тирании современности, требующей измениться и подстроиться под нее.

Сегодня мусульманская молодежь отходит от веры и практики религии по нескольким причинам. На некоторых мы попытаемся остановиться подробнее.

Безмятежное детство, или Изначально небрежное отношение

Первая, самая важная причина отпадения молодых мусульман от религии, состоит в том, что в свое время, когда это было естественным процессом, вера не пустила глубоких корней в их сердце.

Еще в утробе матери и в первые десять лет жизни устанавливается связь ребенка с Аллахом посредством Корана. Ответы на все его невинные вопросы о жизни должны ссылаться на Коран как основное руководство.

Кроме того, они должны хорошо усвоить 6 постулатов, составляющих основу мусульманской веры, это вера в Единого Бога, ангелов, писания, пророков, загробную жизнь и божественное предопределение.

Слишком сильный акцент на светском образовании

Жизнь детей старше 10 лет из образованных семей непрерывно вращается вокруг школы, несмотря на то, что половина, если не больше, школьных предметов никак не связаны с их интересами и вряд ли пригодятся им во взрослой жизни. И все-таки у большинства мусульманских родителей приоритетом остаются оценки ребенка в школе.

В том, чтобы дать ребенку хорошее образование, нет ничего плохого. Плохо, если светское образование происходит в ущерб религиозному и нравственному воспитанию ребенка на важнейших этапах формирования его характера.

В детстве приобретение твердых знаний об исламе и изучение Корана не должно быть для мусульманского ребенка второстепенной деятельностью, которой он занимается на досуге или по выходным – оно должно возглавлять список учебных дисциплин.

Давление сверстников

В молодом возрасте человек очень быстро впитывает в себя любое влияние. К учебе в школе и колледже прилагается курс выживания в среде сверстников с их давлением и сомнительными авторитетами. Желание быть популярным, завоевать восхищение товарищей по учебе, быть принятым в их среде –обычно это одна из главных потребностей подростка и молодого человека. Более того, успешное взаимодействие с ровесниками в студенческие годы может повлиять на дальнейшее трудоустройство и карьеру.

Если религиозные убеждения ребенка и его приверженность исламу становятся препятствием для дружеских отношений в среде сверстников, он легко в них разочаровывается, и это может привести к тому, что он перестанет практиковать свою религию, чтобы слиться с толпой, получать удовольствие и добиваться материального успеха.

Если ровесники одержимы тем, как построить успешную карьеру, обзавестись домом, семьей, дорогим автомобилем, то и ребенок будет стремиться к тому же.

Восхищение этим миром

Как ни грустно, но следует признать, что практикующие мусульмане нечасто занимают передовые позиций среди тех, кто добился высочайших достижений в области науки и прогресса в целом. Во всех областях – медицине, литературе, науке, спорте, финансах, бизнесе, образовании, технике – среди новаторов и лидеров преобладают немусульманские имена, тогда как мусульмане хоть и присутствуют, но значительно отстают.

И у молодого человека возникает вопрос: «Если ислам единственная истинная религия, то почему у мусульман нет того успеха, прогресса, почестей, мирной жизни?»

Поскольку они желают материального благополучия и богатства, они полагают, что оставив ислам (по крайней мере, его практику), они приобретут больше шансов на мирской успех.

Все это испытание

Итак, если подытожить все причины отхода молодежи от ислама, то по сути их можно свести к одной фундаментальной: любовь к этому миру, а не к вечной жизни по причине слабой веры.

Чтобы этого избежать мы – родители, учителя, наставники – сначала должны сами поменять свои приоритеты и полностью переработать нашу нынешнюю систему образования.

Мы сами внушаем молодежи важность этого мира по сравнению с вечной жизнью, отчего она так легко расстается с религией.

И Аллах знает лучше.

Просим Аллаха даровать нам высшие уровни веры и праведности, аминь.

Источник: About Islam