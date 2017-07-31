Благословение или испытание: а кто твои друзья?

Мы расскажем тебе их историю правдиво. Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы увеличили их приверженность прямому пути. Мы укрепили их сердца (укрепили их веру и решимость), когда они встали и сказали: «Господь наш — Господь небес и земли! Мы не станем взывать к другим божествам помимо Него. В таком случае мы произнесли бы чрезмерное (Коран, 18:13,14)

Когда собираются друзья

Сценарий 1. В воздухе повисли клубы дыма. Смех смешался с небрежно произнесенными словами, а в это время тела кружатся и вибрируют в такт звукам барабанов. До ушей доносятся голоса, шокируя разум тем, о чем они говорят. Красный, голубой, зеленый, вспышки – в глазах все прыгает, ослепляя резкой переменой цветов. Руки машут, головы кивают, тела движутся в забвении. За грязными столами слышен звон стаканов, капает и разливается холодный оранжевый напиток.

Твое сердце охватывает страх. Ты идешь по лезвию ножа; а твои друзья крепко сжимают его ручку и размахивают им как мечом. Твоя вера забрела на самую острую часть лезвия. Воет предупреждающая сирена. Ты хочешь остановиться, хочешь сохранить свою веру – но продолжаешь и дальше скользишь по острию. А вот уже и твоя вера трещит по швам. Ты начинаешь задумываться, а почему бы и не попробовать?

Сценарий 2. В сумраке мерцает свет. Молитвы открывают двери новому дню. В руках древний текст, пальцы легкими движениями следят за извилистыми буквами, глаза напрягаются, чтобы уловить их значения. Руки возведены к Небесам, голоса просят надежды, тела гармонично совершают поклон, подчиняясь Единственному. На присутствующих нисходит умиротворение.

По венам растекается утешение, пропитывая им все твое сердце. Ты идешь по широкой, прямой дороге. Со всех сторон тебя сопровождают твои друзья: кто-то спешит впереди тебя, кто-то шагает рядом, кто-то поспевает позади. Они ловят тебя, когда ты падаешь, толкают вперед, когда останавливаешься. Твоя вера ослабевает, когда ты взбираешься по пологому холму. Но те, кто впереди, закрепляют веревки веры вокруг твоей талии и тянут тебя наверх. Твои губы произносят только то, что свидетельствует о твердой вере. Ты благодаришь Аллаха.

Наши друзья могут быть и звеном, которое связывает нас с нашей верой в Аллаха, и ножом, который может перерезать любые отношения с Создателем. Они — и наше благословение, и наше испытание. Спроси себя, кто твои друзья? И, что более важно, каким другом являешься ты сам?

«Ты сделаешь это!»

«Я верю в тебя!»; «Ну, давай же, не будь занудой»; «На, вот, попробуй»; «Если ты откажешься, все будут думать, что ты странный»; «Перестань тусить с теми нудными религиозными типами!»

В школе ли ты, в институте, в университете, или на работе – это голоса многих, с кем тебе приходится иметь дело. В подростковой культуре, которая преувеличивает идею о личностной свободе и чрезмерном развлечении, ты неизбежно подвержен действию давления со стороны ровесников.

Ты должен знать, что ты попал в сети давления сверстников, если…

Большинство подростков начинают флиртовать, вести клубную жизнь, ругаться, обманывать, красть, издеваться и запугивать других, употреблять алкоголь или наркотики, смотреть порнографию и другие аморальные занятия именно из-за негативного влияния сверстников. Являешься ли ты жертвой такого давления, ты можешь распознать по следующему:

— ты испытываешь жгучее любопытство и хочешь попробовать что-то новое, потому что «все так делают»;

— хочешь всем понравиться, быть в струе, считаться «крутым»;

— волнуешься, будут ли другие считать тебя странным или трусом, если ты будешь сопротивляться их влиянию;

— говоришь и делаешь в компании сверстников то, чего не сделал бы вне компании;

— хочешь, чтобы твои родители держались подальше от твоей «социальной жизни»;

— делаешь что-то, не задумываясь о последствиях.

Как избежать давления: советы, которые могут помочь тебе

А) До начала давления:

Знай свои границы, свою веру и свои ценности

Спроси себя «Где мои границы?» до того, как что-то может случиться. Знай, что вызывает довольство Аллаха, а что — Его гнев. Он — Твой Создатель. Учи свою религию и определи четкие границы «развлечений» для себя, чтобы противостоять давлению.

Подготовь свою стратегию

Заранее продумай, что ты будешь говорить и как действовать в сложных ситуациях. Если друг приглашает тебя на вечеринку в пятницу вечером, то ты можешь заранее догадываться, что тебя там ждет. Если на вечеринке кто-то откроет баночку пива и предложит тебе, что ты будешь делать? Готовая стратегия поможет тебе защититься от давления и сохранить в неприкосновенности твою честь.

Держись подальше от потенциальных проблем

Обычно мы знаем кто, когда и где может принуждать нас совершить плохие поступки. Избегай поздних мероприятий, включая посещение торговых центров, кинотеатров, вечеринок и клубов, особенно, если друзья не разделяют твоих ценностей. Остерегайся мероприятий, на которых девушки и парни вместе!

Выбирай, с кем ты проводишь время

— Ты становишься похожим на тех, с кем ты проводишь время. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) однажды сказал:

«Человек следует религии своего друга, поэтому будьте внимательны, выбирая себе друзей» (Ахмад).

— Не равняйся на «модную тусовку». Разборки, соперничество, кратковременные увлечения и ложь, характерные для модной тусовки, не стоят имиджа. Выбирай своих друзей по характеру, а не по популярности или статусу.

— Неискренние друзья, которые не ценят тебя за твои принципы, постепенно заманят тебя в искусственный мир фальшивых надежд. У тебя есть два варианта: помочь этим друзьям медленно меняться к лучшему, или оставить их компанию до того, как они изменят тебя!

Участвуй в жизни общества

Ты принесешь огромную пользу деятельностью в местных благотворительных организациях, программах помощи детям и престарелым, группах борьбы с расизмом, газетах, библиотеках, мечетях, группах мусульманской молодежи или любых других проектах, целью которых является помощь обществу. Таким образом ты:

— избежишь траты времени;

— увеличишь свои умения и таланты;

— встретишь единомышленников;

— получишь уверенность в том, что ты можешь оказывать положительное влияние на других;

— заработаешь награду от Аллаха!

Не порть свои глаза: поменьше телевизора и интернета!

Да, действительно, сложно избежать давления со стороны одногодок, особенно, если твои друзья продолжают говорить об одежде, музыке, звездах, которых они видят по телевизору и в соцсетях. Сегодня масс-медиа определяют молодежную культуру. Телевидение и интернет, со всем его шквалом заманивающей рекламы и пленительных шоу-программ, диктует, как одеваться, как себя вести, что круто и сексуально, что в моде, а что – нет. Пусть ислам, а не масс-медиа, определяет твой дресс-код, нравственные качества и ценности.

«Тупые» учителя, «глупые» родители, «любящие читать нравоучения» имамы могут помочь тебе

Учителя, родители, имамы и психологи – группа потенциальных друзей, которую мы часто игнорируем, – могут быть первой линией защиты. Когда ты чувствуешь, что твои отношения с Аллахом ухудшились, или когда ты оказался в сложной ситуации, обратись к ним за советом или помощью!

Совершай дуа

Проси Господа миров помочь тебе противостоять давлению вокруг тебя.

Б) Если ты уже находишься в ситуации, когда на тебя оказывается давление

— Думай о последствиях каждого действия. Руководствуйся мудростью, а не эмоциями.

— Скажи решительное «нет». Проясни, что ты чувствуешь по поводу ситуации. Объясни, почему. Это может быть возможностью пригласить твоих друзей к следованию исламскому образу жизни.

— Используй юмор. Чтобы снять напряжение, скажи что-то непринужденное и продемонстрируй свою позицию: «Я не пью. Я не могу позволить убивать клетки своего головного мозга. К сожалению, у меня их осталось всего лишь несколько!»

— Предложи идею получше. «А почему бы нам не поиграть в хоккей, вместо того чтобы смотреть фильм? Так мы и деньги сэкономим!»

— Помни своего лучшего друга – Аллаха! Он всегда рядом и готов прийти на помощь. Пророк (мир ему и благословение) сказал своему близкому сподвижнику:

«Клянусь Аллахом! Если кто-то откажется от чего-то ради Аллаха, то Аллах заменит это ему лучшим!»

Хорошие ли у тебя друзья? Используй перечень вопросов ниже, чтобы проверить это!

Соответствуют ли черты твоего друга чертам искреннего, любящего и настоящего друга?

— Помогает ли он тебе стать лучше или продуктивнее? Ошибочно думать, что хорошему другу ты нравишься просто за то, каким ты есть. Искренний друг поощряет тебя быть лучше, словами или действиями, для того чтобы улучшить твою личность или твою ситуацию.

Пророк (мир ему и благословение) использовал прекрасную аналогию, сравнив посещение искреннего друга с посещением продавца парфюмерии. Каждый раз, когда ты посещаешь его, ты что-то получаешь: ты либо уходишь с подаренными духами, либо сам ему что-то даришь, либо, как минимум, ты получаешь прекрасный запах от его компании (Бухари и Муслим).

— Он как твое зеркало? Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Верующий подобен зеркалу для других верующих (в правдивости)» (Абу Дауд).

Как зеркало, друг показывает тебе твое настоящее изображение. Он забывает твои ошибки, но не прячет и не преувеличивает твои сильные и слабые стороны.

— Напоминают ли его манеры и образ жизни об Аллахе? Однажды Посланника Аллаха (мир ему и благословение) спросили: «Какой человек может быть лучшим другом?» Он посоветовал: «Тот, кто будет помогать тебе поминать Аллаха и будет напоминать тебе о Нем тогда, когда ты позабыл Его».Дальше Пророка спросили: «А кто лучший среди людей?» Он ответил: «Тот, взглянув на кого, ты вспоминаешь Всевышнего». Такой друг должен совмещать в себе качества любви, милосердия, честности, оптимизма, профессионализма, терпения и в своем образе жизни руководствоваться учением ислама.

— Любит ли он тебя исключительно ради Аллаха? Отношения, которые возникают у нас на работе, в школе или с соседями могут со временем увянуть, если они не построены с правильным намерением. Дружба, основанная на исламских принципах, — искренняя и постоянная, потому что у ее истоков стоит высшая цель и сильная вера.

— Чувствуешь ли ты себя комфортно и безопасно в его присутствии? Если ты чувствуешь вину за то, что ты делаешь и что ты обсуждаешь со своим другом, тебе нужно подумать о плодотворности этой дружбы. Вспомни одно мудрое высказывание: «Лучше быть одним, чем со злым спутником; и лучше быть с искренним спутником, чем быть одним». Если твоему другу не нравится красота твоего характера, ум, моральные качества и искренность, то ты заслуживаешь лучшего!

«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными» (Коран, 18:28).

Источник: Mission Islam