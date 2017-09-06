Добрачные отношения: почему нет?

Почему нельзя вступать в добрачные связи?

Как бы вы ответили на этот вопрос? Если вы молоды и ваша религия – ислам, вообще, это для вас актуально? Говорите ли вы об этом в кругу друзей? Размышляете ли об этом? Понимаете ли причину запрета?

Если вы точно не знаете, как ответить на этот вопрос, в этом нет ничего удивительного. Вероятно, никакой другой вид человеческих взаимоотношений не связан со столькими заблуждениями как добрачная связь между мужчиной и женщиной, особенно молодыми, фактически, вчерашними детьми, лишь недавно открывшими свою сексуальность.

Сейчас преобладает мнение, что сексуальные связи до брака являются не только допустимыми, но даже желательными. Главный довод защитников этой позиции – то, что добрачные связи учат молодых людей социализации и общению друг с другом, а тем, кто желает вступить в брак – помогают намного ближе, на личном, интимном уровне, познакомиться с потенциальным супругом/супругой.

Вы тоже так думаете? Почему?

Сразу скажем, что последний довод точно не имеет ничего общего с действительностью. Тогда как желание юноши или девушки научиться общаться с противоположным полом вполне похвально. Но это дело нельзя предоставлять воле случая, и, уж конечно, для этого нет никакой необходимости в ступать в интимные, физические отношения с представителем противоположного пола.

Ислам старомоден?

В зависимости от воспитания, круга друзей, степени влияния кино и телевидения, у вас, возможно, сложилось мнение, что добрачные отношения это гламурно, романтично, и вообще, это естественное проявление влечения между мужчиной и женщиной.

Многие молодые мусульмане настолько уверены в нормальности добрачных отношений, что в ответ на напоминание о том, что «свидания — это харам», они говорят: «Ну почему ислам такой старомодный? Почему мы не можем просто идти в ногу со временем и понять, что сегодня добрачные отношения это нормально, ведь не у всех же на уме один только секс?»

Так ли это? А что делать тем молодым людям, у которых действительно не выходят из головы мысли о сексе? Конечно, они думают о сексе не всегда, но очень много. Что мы им скажем?

На самом деле, ошибочно даже допускать мысль, что ислам запрещает добрачные связи потому, что люди только и думают, что о сексе.

В исламе нет прямого запрета на дружбу между мужчиной и женщиной и, конечно, такая дружба может выражаться во взаимной длительной привязанности и заботе. Вопрос в том, что связывает этих мужчину и женщину?

Ислам запрещает мужчине и женщине вступать в брак друг с другом, если они являются друг другу махрамами, при этом у них могут быть очень тесные, длительные, теплые, заботливые отношения. Вспомним, о ком именно идет речь.

В суре «ан-Нур» после предписания верующим мужчинам опускать взор, Всемогущий Аллах продолжает:

«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, — быть может, вы преуспеете» (Коран, 24:31).

Поэтому, да, в принципе, дружба между мужчиной и женщиной – не проблема, если мужчина относится к одной из упомянутых здесь категорий, т.е. является махрамом.

Если же мужчина является немахрамом, т.е. ислам допускает его брак с этой женщиной, всегда есть риск, что он поддастся искушению и переступит черту допустимого.

Подумайте сами. Вы уже взрослый человек и знаете, что половое созревание означает определенные глубокие изменения в организме, в том числе, повышенное осознание своей сексуальности, появление поллюций.

В организме бушуют гормоны, и любая интенсивная сексуальная стимуляция, иногда совсем нечаянная, может привести к тому, что молодого человека или девушку начинают одолевать мысли о сексе, даже если он или она реально не пытается дать выход этому сексуальному напряжению.

В общем, суть в том, что в определенном возрасте становится выраженным сексуальное желание, и оно часто сопровождается смешанными чувствами, в том числе, смущения, вины, откровенного стыда.

Наш любимый Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) прекрасно понимал, как устроен человек. В хадисе от Абдаллы ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) Пророк обращается к молодежи:

«Пусть женится тот, кто может (жениться), поскольку это в наибольшей степени способствует потуплению взоров и защите половых органов (от прелюбодеяния); тому же, кто жениться не может, следует поститься, ибо пост для него будет подобен холощению» (аль-Бухари).

Учение ислама – вне времени

Мы часто заблуждаемся насчет ислама, считая, что в каких-то вопросах он устарел, стал старомодным.

Наоборот! Учение Корана и нашего любимого Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) — всеобъемлющее и универсальное, оно вне времени.

И поэтому неважно, когда, в какой исторический период – добрачные отношения были и будут запрещены, потому что они несут вред тем, кто в них вступает, и обществу в целом.

Всевышний Аллах предписал нам образ жизни, согласно которому человеческая жизнь священна, а благочестивое поведение, целомудрие, уважительные отношения — это норма, а не исключение. В Коране читаем:

«О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в том, что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, красть, прелюбодействовать, убивать своих детей, покрывать клеветой то, что между их руками и ногами, и ослушаться тебя в благих делах, то прими их присягу и попроси у Аллаха прощения для них. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный» (Коран, 60:12).

В контексте общественных отношений Всемогущий Аллах повелевает мужчинам и женщинам, желающим вступить в интимные отношения, заключить договор, который оговаривает права и обязанности каждой стороны. Поэтому брачные отношения названы «суровым заветом» (Коран, 4:21).

Сравните это с отношениями без такого «завета», т.е. без какого-либо договора. При добрачных отношениях никакого договора нет, могут быть какие-то обязательства, но без каких-либо условий: мужчина или женщина может выйти из отношений, не беспокоясь о нарушении договора, потому что его просто нет.

Нужно понимать, какую боль может причинить разрыв, как тяжело оказаться брошенным, молодому человеку получить «отставку», девушке – полюбить того, кто с легкостью сегодня обнимает ее, а завтра – другую.

В самых трагических случаях девушка лишается девственности, уступая уговорам молодого человека, который так страстно говорит о любви и будущем браке, а потом просто перестает звонить или вдруг объявляет, что «разлюбил».

Тогда как при условии желания партнеров, их страха перед Аллахом и стремления Ему угодить, выполняя свои договорные обязательства, брак дает гарантию надежности, а без договорных обязательств оба – и мужчина, и женщина – рискуют.

Всевышний ждет от нас целомудрия, поэтому, с точки зрения ислама, мы не должны даже допускать возможности попасть в положение, когда можно не устоять перед привлекательностью женщины или мужчины, если только у нас нет серьезного намерения заключить брачный контракт со всеми вытекающими из него правами и обязанностями. Аллах предостерегает:

«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем» (Коран, 17:32).

Горькие последствия

Хотя добрачные отношения не всегда означают физическую близость, ясно, что для тех, кто в нее вступают, она имеет горькие последствия. В статье «Сексуальное образование для молодых мусульман и их родителей» доктор Шахид Атар (Shahid Athar) пишет о том, чем опасен секс до брака:

«Среди потенциальных рисков секса в раннем возрасте сексуальная травма, повышенная вероятность развития рака шейки матки, заражение заболеваниями, передающимися половым путем, подростковая беременность».

С этой точки зрения важно отметить, что учение ислама часто играет превентивную роль, т.е. исключает шанс того, что человек поддастся искушению совершить грех.

Его предупредительный характер наглядно виден на примере запрета азартных игр и употребления наркотических и опьяняющих веществ. Возможно, после одного раза человек и не пристрастится к наркотикам и алкоголю, но наш Создатель Аллах по Своей Милости запретил абсолютно все вещества такого рода, чтобы уберечь Свои создания даже от минимального риска впасть в зависимость.

В заключение

Ислам запрещает добрачные отношения. Общение мужчины и женщины не запрещено при условии, что оно отвечает определенным требованиям.

Давайте не будем обольщаться и говорить: «Ну, мне ничего не стоит общаться с женщиной как с близким другом». Действительно, между мужчиной и женщиной могут быть платонические отношения, но нет гарантии, что то, что началось как дружба, не перерастет, в конце концов, в сильное влечение.

Оглядываясь назад, многие люди жалеют, что в свое время им не хватило сил устоять перед соблазном увлечься или остаться наедине с другом/подругой. Понятно, что в современном обществе мужчины и женщины общаются между собой на работе или учебе. Но тот, кому приходится общаться с противоположным полом, обязан соблюдать рамки определенного этикета.

Ислам допускает гибкость в поведении, если оно соответствует нормам Корана и сунны нашего любимого Пророка (мир ему и благословение). Если контакт имеет конкретную цель, он ограничен и происходит открыто, то мужчина или женщина гораздо меньше рискуют поддаться соблазну.

Никто из нас не может быть уверенным в том, что обуздает эмоции и желания при любых обстоятельствах.

Только Всемогущему Аллаху ведомо, кому из нас под силу корректно взаимодействовать с противоположным полом в офисе или вузе. Но по Своей бесконечной Мудрости Аллах также знает, что все мы склонны забывать, и поэтому, чтобы нас защитить, Он дал четкие правила касательно места, целей и условий взаимодействия с противоположным полом.

Однажды к Пророку (мир ему и благословение) обратился мужчина с просьбой разрешить ему изменить жене. В ответ Пророк как можно более мягко и тактично спросил, хотел бы он, чтобы так поступили с его матерью или женой.

Таким образом, Пророк переключил внимание этого молодого человека с озабоченности удовлетворением своего сексуального желания на мысли о достоинстве женщины и мужском уважении к ней. Поместив акт супружеской измены в более личный, семейный контекст, Пророк помог молодому человеку увидеть, какой вред наносит супружеская измена и другие подобные грехи обществу в целом.

Источник: About Islam