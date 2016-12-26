Молитва: время для себя

На телеэкране мелькают картинки, телефон разрывается от звонков, младшая дочка в ярости вопит: старшая сестра отняла у нее игрушку, чай масала, который я хотела вскипятить, «сбежал», и теперь моя плита покрыта липкой коричневой массой!

Обычное утро в моем доме – и это безумие продолжается целый день.

Но вот откуда-то издалека слышится: «Аллаху акбар, Аллаху акбар!». Воздух наполняется азаном, он звучит все сильнее и сильнее и полностью окутывает меня. Я облегченно вздыхаю. Те пять раз в день, что я посвящаю намазу – это единственное время, когда я обретаю мир посреди лихорадочного дня. Для меня это время остановиться, собраться с мыслями и отправиться на встречу со Всевышним.

Облегчение намаза

Молитва – это единственное время за весь день, предназначенное для меня. Если на каждый намаз уходит примерно 7 минут, то пять намазов дают 35 минут личного времени – и я дорожу каждым мгновением этого получаса!

Перед намазом необходимо совершить вуду (омовение): определенным образом вымыть рот, нос, лицо, голову, уши, руки до локтей, ноги до колен. Сам факт омовения прохладной водой пробуждает ощущения и помогает войти в состояние внутренней чистоты.

Я начинаю молитву с произнесения «Аллаху акбар», что значит «Бог велик». Достаточно одной этой фразы, чтобы испытать смирение от осознания того, что стоишь перед Богом.

Я совершаю намаз, и во время каждого земного поклона повершаю мольбу (дуа) о прощении и обо всем, что меня волнует. Это может быть какое-то недоразумение, произошедшее между мной и мужем сегодня утром, или я о чем-то беспокоюсь, или чего-то боюсь. Я доверительно сообщаю об этом Господу, просто выплескиваю все эмоции.

К концу намаза я чувствую огромное облегчение, освобождение от всего бремени, сжимавшего мое сердце и влиявшего на настроение, из-за чего все мои придирки к детям.

Люди тратят тысячи долларов на психиатров, не зная другого способа справиться с жизнью. Я обращаюсь к Богу бесплатно и всегда нахожу решения, которые мне нужны!

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Молитва – услада моих очей» (Ан-Насаи).

Для меня молитва – это тоже услада, облегчение, островок отдохновения посреди хаоса.

Ежедневная порция поклонения

Пять ежедневных намазов можно сравнить с врачебным предписанием человеческой душе. Они приближают к Богу через покорность и благочестие. В результате, сердце никогда не забывает о цели человека в этой жизни.

Бог сказал в Коране:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (Коран, 51:56).

Молитва поселяет в сердце осознанность и размышление. Один только земной поклон, когда касаешься лбом пола, говорит о том, что все ловушки этой жизни ничего не значат.

Намаз помогает мне сосредоточиться на важных вещах: поклонении Аллаху и заботе о семье. Он также дает мне понимание неисчислимых благ, происходящих в моей жизни, и умение благодарить за них.

Влияние намаза

Могу сказать точно: намаз изменил и продолжает менять мою жизнь. Я приняла ислам почти 11 лет назад. Оглядываясь назад, я вижу, насколько изменилась – подобно гусенице, которая вьет кокон, а затем уже бабочкой расправляет прекрасные крылья новорожденной души.

Раньше у меня был довольно тяжелый характер. Я никогда ни с кем не ссорилась, но тихо «кипела» внутри. Я держала все в себе, и это меня съедало. В результате, у меня была очень низкая самооценка. Я позволяла другим перешагивать через меня и никогда не умела за себя постоять.

Приняв ислам, я понемногу начала учиться совершать намаз. Это было нелегко, но я решила достичь своей цели.

Мало-помалу я научилась молиться и заново обрела уверенность в себе, которой раньше у меня никогда не было. Чем больше я молилась, тем лучше я себя чувствовала. По мере того, как я открывала сердце Богу, меня покидали злость и недоверие. Это был не просто духовный акт – я чувствовала, что очищаюсь не только от грехов, но от всего негатива, который копился во мне многие годы.

Намаз значит для меня абсолютно все. Я могу обращаться к Творцу пять раз в день каждый день. Это прямая связь, без посредника, когда я стою перед Ним одна с трепетом, почтением и благодарностью, смиренно опускаю голову, становлюсь на колени и благоговейно кланяюсь до земли.

Намаз смиряет меня, с ним я острее чувствую хрупкость жизни и зыбкое положение человека на земле; с ним я помню, что в жизни самое важное, и не отвлекаюсь на блестящую мишуру.

Источник: About Islam