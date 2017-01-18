Как быть верующему во времена кризиса?

Говоря о том, как мусульманину следует вести себя во времена кризиса, важно установить, чем, по сути, является кризис в исламском понимании, в частности, как он связан с концепцией божественного предопределения (кадар).

Кризис, по определению, обозначает один из кардинально важных периодов времени, когда ситуация или условия выглядят нестабильными, хаотическими, грозят внезапными, резкими и, чаще всего, опасными переменами. Кризис подразумевает угрозу катастрофы, когда каждое движение имеет решающее значение и ведет либо к здоровой развязке и дальнейшему прогрессу, либо к катастрофе.

С исламской точки зрения такого положения не существует. Жизнь движется не вслепую, все происходит в соответствии с Произволением Аллаха и только так. Таким образом, понятно, что кризис, по сути, означает обстоятельства, которые внешне складываются не так, как нам бы хотелось. То есть, наше личное восприятие того, как должна разворачиваться наша жизнь и события в ней, так или иначе оказываются в несоответствии с тем, что предопределил нам Аллах.

Таким образом, мы, мусульмане, отвергаем действительность внешних кризисов постольку, поскольку они подразумевают случайную или неуправляемую смену событий, а понимаем под кризисом внутренний конфликт между нашей частной волей и волей Аллаха.

Аллах говорит:

«Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Аллах знает обо всякой вещи…» (Коран, 64:11).

Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб (да смилостивится над ним Аллах) в своем труде «Кита бат-таухид» (Книга единобожия) пишет:

«Алькама, да будет доволен им Аллах, сказал: "Он [тот, о ком говорится в вышеприведенном аяте] – это тот, кто, когда разразится беда, знает, что она от Господа, принимает ее со спокойствием и подчиняется [воле Аллаха]"».

Другими словами, противоречие между нашим желанием и тем, чего для нас желает Всемогущий Аллах, порождает внутренний кризис, тот переломный момент, когда мы в своем сердце либо решаем жаловаться на свое положение и поддаться тоске и недовольству, или когда мы признаем превосходство Воли Аллаха и проникаемся уверенностью в том, что Аллах знает лучше.

Аллах сообщает не только о том, что мы столкнемся с обстоятельствами, которые покажутся нам бедствиями. Всемогущий показывает нам, как к ним относиться. Он говорит:

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах - с терпеливыми» (Коран, 2:153).

И Аллах говорит:

«Посему терпи, ибо твое терпение - только от Аллаха. Не скорби по ним и не печалься от того, что они ухищряются. Воистину, Аллах - с теми, кто богобоязнен и кто творит добро» (Коран, 16:127-128).

Более того, верующий понимает, что внешний кризис, зачастую выражающийся в резком контрасте между нашими ожиданиями и реальным ходом событий или в том, что нам представляется безвыходным положением, это, на самом деле, указание на благосклонность Аллаха. От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Того, кому Аллах желает добра, Он подвергает испытаниям» (Бухари).

Воистину, для того, кто приемлет волю Аллаха и терпеливо сносит испытания, внешние кризисы оборачиваются лишь благом, и чем больше кризис, тем больше благо, если верующий воспринимает свое положение в свете имана (веры).

Имам Ат-Тирмизи (да смилуется над ним Аллах) утверждал, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Величина награды зависит от величины испытания, и если Всевышний возлюбит какой-то народ, то испытывает его. Кто будет доволен постигшей его бедой, тем и Аллах будет доволен, а кто будет недоволен, тем и Аллах будет недоволен».

Таким образом, кризисы дают верующему возможность полнее проявить покорность Аллаху, по сути, доказать, на что ты способен, и тем самым заслужить вознаграждение Аллаха и искупить какие-то свои грехи. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Какая бы печаль, тревога или беда не постигла верующего, это обязательно станет искуплением его грехов, даже если его просто уколет колючка» (Бухари, Муслим).

Итак, твердая вера – это главная опора при любых обстоятельствах, благодаря ей любые внешние условия в итоге оборачиваются на пользу верующему, покорившемуся воле Аллаха. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в его положении является благом для него, и никому (не дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит (Аллаха), и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом» (Муслим).

Источник: AlMujtamaa Magazine