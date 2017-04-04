Время перезарядиться, восстановиться, начать сначала

Зачем нужна пауза?

Представьте себе, что вы ведете автомобиль со скоростью 150 км/ч двое суток подряд, не останавливаясь ни на красный свет светофора, ни на знак «стоп», ни на пешеходных переходах, ни на секунду не отводя глаз от дороги. Чем, в конце концов, это закончится?

Вероятнее всего, ваш автомобиль попадет в аварию, или у него закончится бензин, или что-нибудь сломается, или вы просто поедете не в ту сторону, потому что не заметите знак «объезд».

Может, это и безумный пример, но именно так живут некоторые из нас, на полной скорости, без пауз и остановок на то, чтобы подумать и получить удовольствие от пейзажа или окружающих людей. Или даже если они останавливаются – обычно вынужденно, – это делается в спешке, так, будто остановка – это препятствие в великой гонке жизни.

«Куда же вы идете?»

В Коране есть один аят, который всегда заставляет меня прекратить бег, остановиться. В сущности, это простой и глубокий вопрос:

«Куда же вы идете?» (Коран, 81:26).

Представьте, что вы работаете, смотрите телевизор, стоите в пробке, и вдруг кто-то вас останавливает и спрашивает: «Куда вы идете?». Как только до вас доходит смысл вопроса, в голове наступает тишина, вы ощущаете ее почти физически.

Смысл не в том, куда вы движетесь в своей карьере, какие у вас семейные планы или о чем вы мечтаете. Вас спрашивают: куда движется ваша жизнь? Посмотрите на свою жизнь с расстояния 50 тысяч километров и ответьте, куда же вы идете?

Почему мы не любим паузы?

Остановка и размышление помогают принять осознанное решение, и, как следствие, ведут к более осмысленной жизни. В противном случае, мы плывем по течению, не останавливаясь и не задумываясь, не пытаясь принять правильное решение, а потом сожалеем… Так почему же мы так редко делаем паузы?

Обычно мы находим себе оправдания, вроде: «У меня нет времени», «Я слишком занят», «У меня есть дела поважнее». Но на самом деле, мы не любим паузы, потому что в них нам дискомфортно!

В момент паузы (даже кратковременной, всего на несколько минут) мы начинаем понимать, что тот или иной выбор, сделанный в данный момент, в будущем может иметь нежелательные последствия (например, стремясь сделать головокружительную карьеру, мы рискуем семейной жизнью, не заботимся о здоровье и самочувствии и спохватываемся, когда уже слишком поздно, откладываем исполнение религиозных обязанностей из-за работы/семьи и жертвуем своей духовной жизнью и т.п.). И никто не хочет оказаться неправым!

Но вот в чем дело: не сделав остановку, чтобы подумать, мы так и не поймем, нужно ли слегка откорректировать свой курс или, может быть, сделать полный разворот, пока еще не поздно.

Ислам поощряет остановки

Человек склонен всегда куда-то спешить, скорей-скорей-скорей, как говорит в Коране Аллах (хвала Ему):

«…человек взывает ко злу так же, как он взывает к добру; ведь человек тороплив» (Коран, 17:11).

Наша религия предлагает нам делать остановку для четырех обязательных ритуалов:

останавливаться пять раз в день для пяти ежедневных намазов;

раз в год во время ритуального поста в рамадане прекращать потребление пищи в дневное время;

раз в год останавливаться в своих тратах и выплачивать закят, подсчитывать свои сбережения и отдавать 2,5% на нужды бедных;

раз в жизни делать паузу и отправляться в хадж, где у мусульманина есть возможность задуматься о непрерывности истории и своем месте в жизни.

Эти паузы – если относиться к ним серьезно и неторопливо – могут разительно повлиять на нашу жизнь. Но главное – «относиться к ним серьезно».

Как делать паузы в повседневной жизни

Помимо религиозных ритуалов, помогающих остановиться и задуматься, вы можете сами найти в своей жизни моменты, подходящие для полезных и продуктивных пауз. Например:

1. Утренняя пауза. Перед началом рабочего дня потратьте 10-15 минут на то, чтобы подумать, как вы хотите провести этот день своей жизни, какие решения принять и т.п.

Перед началом рабочего дня потратьте 10-15 минут на то, чтобы подумать, как вы хотите провести этот день своей жизни, какие решения принять и т.п. 2. Вечерняя пауза. В конце дня потратьте еще 10-15 минут, чтобы подумать, как прошел этот день, и что могло бы сделать завтрашний день лучше, чем сегодняшний.

В конце дня потратьте еще 10-15 минут, чтобы подумать, как прошел этот день, и что могло бы сделать завтрашний день лучше, чем сегодняшний. 3. Пауза раз в неделю. Пересмотр и оценка своей жизни раз в неделю – мощное средство, которое поможет держать под контролем все ваши важнейшие начинания.

Пересмотр и оценка своей жизни раз в неделю – мощное средство, которое поможет держать под контролем все ваши важнейшие начинания. 4. Пауза раз в три месяца . Многие предпочитают измерять свою работу не месячными, а трехмесячными интервалами, считая, что за это время можно достичь более существенного продвижения в основных делах. Кроме того, останавливаясь и подводя итоги каждые три месяца, мы обеспечиваем себе уверенность в том, что этот год точно не пройдет без прогресса.

. Многие предпочитают измерять свою работу не месячными, а трехмесячными интервалами, считая, что за это время можно достичь более существенного продвижения в основных делах. Кроме того, останавливаясь и подводя итоги каждые три месяца, мы обеспечиваем себе уверенность в том, что этот год точно не пройдет без прогресса. 5. Отпуск раз в год. Это то, о чем мы говорили вначале: раз в год стоит поехать в какое-нибудь красивое место, посмотреть на свою жизнь с расстояния 50 тысяч километров и придумать план реального достижения своих целей на следующий год – поразительно действенный способ!

Источник: Productive Muslim