Не отчаивайся! Советы мусульманину во времена бедствий

«Помни об Аллахе, и ты найдешь Его перед собой…»

Абдулла Глущенко

Сегодняшнее положение мусульман вполне естественно может вызвать чувство отчаяния и безнадежности. Кажется, что гибель сотен тысяч от войны, голода, геноцида, притеснений неизбежна, но мы обязаны продолжать прилагать все возможные усилия для защиты правды и ее распространения. Священный Коран и Очищающая Сунна дают нам советы относительно того, как помочь умме в моменты трудностей.

1. Надейся на Аллаха. Помни, что Аллах контролирует все происходящее и дает помощь оттуда, откуда человек не ожидает. И никакая «величайшая» сверхдержава не может Его одолеть.

2. Помни об Аллахе. Ибн Аббас сказал:

«Помни об Аллахе, и ты найдешь Его перед собой… И даже если все люди соберутся, чтобы навредить тебе, то навредят лишь в том, что предопределил тебе Аллах».

3. Читай дуа. Пророк (мир ему и благословение) сказал, что дуа – оружие верующего. Проси за мусульман в Палестине, Сирии, Бирмы, за всех, кто стал жертвой угнетения. Проси, чтобы Аллах облегчил их страдания. Пусть все члены семьи читают дуа.

4. Жертвуй из имущества. Давай саадака от имени угнетенных мусульман. Пусть это будет хотя бы буханка хлеба или бутылка молока. Избавься от излишеств в быту, в еде, в одежде в пользу нуждающихся.

5. Удели внимание дополнительному поклонению. В священном хадисе Аллах говорит о человеке, который совершает дополнительное поклонение:

«…и что бы он не попросил у Меня, Я дам ему».

6. Держи пост. Пророк (мир ему и благословение) объяснил, что от троих Аллах непременно принимает дуа, среди которых «(дуа) постящегося вплоть до разговения».

7. Будь активным в информационном пространстве. Оповещай других о происходящем в мире. Помоги людям узнать о проблемах мусульман, стать частью уммы, ведь Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Кто не интересуется делами уммы, тот не от нее».

Опровергай ложь об Исламе, ведь «Каждый мусульманин стережет подход к Исламу», так будь же крепкой дверью, не подпускающей зло к твоей религии.

8. Обращайся за помощью к Аллаху мольбами пророков: «Хасбу-на Ллаху уа ни’амаль уакиль» (Достаточно нам Аллаха, и Он – наилучший Хранитель), «Ля иляха илля Анта, субхана-кя инни кунту мин аз-залимин» (Нет Бога, кроме Тебя, Свят Ты. Поистине я был одним из притеснителей).

9. Помни уроки истории Дауда (мир ему) и Джалута:

«Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха! Когда они показались перед Джалутом и его войском, то сказали: "Господь наш! Пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам одержать победу над неверующими людьми"» (Коран, 2:249-250)

10. Не отчаивайся. Милость твоего Господа велика, и щедрость Его безгранична. Не отчаивайся, видя своих братьев и сестер, ставших жертвами тиранов и их войн. Ведь в хадисе от Абдуллы ибн Масуда передано, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: