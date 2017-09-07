7 уроков из Корана, которые изменят вашу жизнь

Коран – главный священный текст ислама, он поделен на главы (суры) и стихи (аяты). Мусульмане верят, что он был ниспослан Мухаммаду (мир ему и благословение) в 610 году через архангела Гавриила и с тех пор служит источником божественного наставления и мудрости.

По преданию, ниспослание произошло, когда Мухаммад находился в пещере Хира на горе Джабаль ан-Нур, что примерно в 3 километрах от Мекки. Здесь Мухаммаду явился архангел Гавриил и потребовал, чтобы тот прочел строки, которые позднее войдут в 96-ю суру Корана.

Мухаммад прочел. Что было дальше – известно.

Сегодня Коран служит фундаментом исламского богословия и почитается мусульманами всего мира как источник вдохновения при создании любых произведений: от музыки до изобразительного и прикладного искусства. Однако мудрость этой книги способна изменить к лучшему жизнь каждого человека, независимо от религиозных убеждений.

Эта книга преподносит уроки высокой нравственности в отношениях с миром и людьми, учит обходительности и такту, знакомит с основами диетологии и здорового образа жизни – все эти знания полезны каждому человеку. Давайте же немного углубимся в эту священную книгу и посмотрим, какие уроки можно из нее извлечь.

1. На что мы тратим свое время

103-я сура Корана гласит:

«Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!» (103:1-3).

Если бы из Корана можно было взять только одну крупицу мудрости, то этой было бы довольно. Вопрос о том, как человек пользуется своим временем, является неизменной темой бесконечного количества книг, семинаров и лекций о самовоспитании и самосовершенствовании. Но, пожалуй, самый емкий на него ответ содержится именно в этом аяте Корана.

Человек наилучшим образом использовал время своей жизни, если, покидая этот мир, он оставляет его лучшим, чем он был до его рождения.

Время своей жизни следует использовать на добрые дела и помощь ближнему. Следует быть честными друг с другом. Следует быть терпеливыми – не торопливыми на гнев и скорыми на прощение, так, чтобы своим поведением мы разрывали круги насилия и жестокости.

Тот, кто когда-нибудь задавался вопросом, на что потратить свою жизнь, теперь получил на него ответ: потратьте ее на любовь к ближнему.

2. Каждая проблема – это новая возможность

В Коране мы читаем:

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: "Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся". Они удостаиваются благословения своего Господа и милости…» (2:155-157).

Эти слова напоминают о том, что все наши испытания – это возможности для роста. Рано или поздно для каждого приходит время проверки. У кого-то испытания случаются чаще, у кого-то реже, но они не минуют никого. И не стоит заниматься самообманом и любой ценой избегать трудностей в жизни – смысл не в этом. Смысл в том, каким образом реагировать на трудности.

Тот, кто встречает трудности с терпением и надеждой на лучшее, помнит о том, что они преходящи, обязательно будет вознагражден. Вознаграждением ему будут мудрость и жизненный опыт или даже награда может быть вполне материальной, но она всегда приходит к тому, кто проявляет терпение перед лицом несчастий.

3. Не опускайтесь до сплетен

Коран гласит:

«Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит между ними раздор. Воистину, сатана для человека — явный враг» (17:53)

Ничто так не сеет раздор, как сплетни. Часто мы поддаемся соблазну выставить себя в лучшем свете за счет принижения других. Возможно, таким образом и можно потешить свое самолюбие или даже обзавестись кучкой почитателей, но эти «бонусы» всегда недолговечны.

Рано или поздно приверженцы разбегутся: ведь, в конце концов, если кто-то говорит плохо об одном человеке, что мешает ему плохо отзываться о другом? В итоге сплетники остаются одни, никем не любимые и никому не нужные.

Обычно жертва сплетен чувствует обиду, непонимание, предательство – неужели это то, что вы хотите оставить после себя? Не лучше ли, чтобы ваши слова служили объединению и воодушевлению людей?

Об этом ясно говорится в Коране: не сейте раздоры, говорите хорошие слова, говорите правду. Это путь к чистой и честной жизни.

4. Будьте добры

Коран гласит:

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, — быть может, вы помянете назидание» (Коран, 16:91).

Если вас обижают или расстраивают, или просто мешают, у вас есть выбор: либо разозлиться, начать грубить и мстить в ответ, либо игнорировать, либо сохранять доброе расположение духа, вежливость и корректность.

Коран учит выбирать доброту.

Причем, как видим из этого аята, предписание «блюсти справедливость» и «делать добро» не конкретизируется, т.е. не распространяется на какую-то определенную группу – это значит, что справедливость и добро должны быть адресованы всем.

И на это есть причина: своей добротой мы разрываем круг зла, тогда как отвечая злом на зло, мы его замыкаем. И не только это. Умножая добро, мы увеличиваем вероятность того, что эстафета порядочности и человечности будет передана дальше, и тот, кому мы ответили добром, понесет его другим людям – редко, но так бывает.

В Коране можно найти много мудрых уроков добродетельной жизни, но этот – один из самых важных. Избегайте зла и несправедливости, и ваша жизнь изменится к лучшему.

5. Говоря, подбирайте наилучшие слова

Аят, касающийся темы сплетен (17:53), одновременно затрагивает и более объемную тему: когда мы говорим, нужно делать это вдумчиво, подбирая наилучшие слова.

Большинство людей говорят, не думая. Главное – передать сообщение, неважно какими словами. Обычно мы ограничиваемся скудным набором слов, лишь бы поскорее выразить мысль.

Но представьте себя на собеседовании с работодателем, когда слова могут стоить вам работы вашей мечты, или на свидании – вот когда мы взвешиваем каждое слово! Слова имеют значение. Они способны убедить и воодушевить, с их помощью можно манипулировать и даже разрушить чью-то жизнь. Пользуясь столь сильным оружием необдуманно, мы рискуем причинить непоправимый вред или потерять бесценную возможность.

Одно слово может изменить всю жизнь.

Поэтому, чем скорее мы расстанемся с привычкой беспечно бросаться словами, тем лучше. Пусть все наши слова будут «наилучшими», как сказано в Коране. И тогда наша жизнь непременно изменится буквально во всех аспектах.

6. Пусть гнев созидает, а не разрушает

Коран говорит о людях,

«которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (3:134).

Этот аят напоминает об очень важной особенности человека: способности использовать гнев на нечто конструктивное, а не деструктивное. Злость можно трансформировать в творческую энергию, преобразовать ее так, что она станет для других источником утешения и помощи.

Задумайтесь. Злость – это великая мотивирующая сила, включающаяся в неблагоприятной ситуации. Испытывая эту сильную эмоцию, человек испытывает необходимость что-то изменить.

Но ведь с ее помощью можно изменить что-то к лучшему.

Вместо того чтобы превращать гнев в насилие, грубое обращение, оскорбления, что мешает направить его в созидательное русло, использовать в благих целях?

Например, возмущение существующей политической ситуацией можно излить на других, тех, кто с вами не согласен, путем упреков и оскорблений, а можно претворить его в деятельную политическую позицию, направленную на улучшение того, что вы считаете несовершенным.

Коран напоминает, что гнев обладает силой, нужно только его усмирить и направить в правильное русло.

7. Думайте самостоятельно

О тех, кто мыслит самостоятельно, Коран говорит (8:22):

«Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны понимать».

Это может стать неожиданностью для тех, кто полагает, что религиозные тексты призывают только к единомыслию: на самом деле, большинство религий поощряют в человеке способность к рассуждению и попытки по-настоящему понять, почему он верит в то, во что верит.

Эту идею красноречиво выразил античный философ Сократ: «Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы ею жить». Действительно, жизнь без мысли, намерения, размышления – это время, потраченное впустую. Человек, который ни о чем не задумывается, подобен просто былинке на ветру – он не живет по-настоящему.

Давайте на мгновение остановимся и задумаемся над своими поступками: строим ли мы свою жизнь сознательно? Пытаемся ли целенаправленно улучшить мир вокруг? Если нет – перечитайте этот аят. Возможно, после этого вы откроете новую страницу своей жизни.

Божественная премудрость

Коран – это потрясающий кладезь премудрости, черпая из которого, можно изменить свою жизнь. Важно не пройти мимо него, независимо от того, какие у вас убеждения и вероисповедание. Он касается стольких тем – их куда больше, чем мы здесь упомянули – и содержит знания, в которых вы, возможно, как раз нуждались.

Прочтите этот священный текст! И вы будете удивлены тем, что он вам откроет!

Источник: beliefnet