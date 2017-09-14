15 золотых ключей к тому, чтобы стать успешным предпринимателем (часть 1)

Почему одни люди успешны, а другие нет?

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Некоторым предпринимателям-мусульманам кажется, что успех придет без труда, другие считают, что нужно непрестанно бороться. Почему, имея равные возможности, один человек добивается успеха, а другой терпит неудачу? Почему некоторые за неделю умудряются сделать больше, чем другие за месяц?

Глядя со стороны, непонятно, чем успешные и продуктивные предприниматели отличаются от всех прочих. Но при пристальном рассмотрении оказывается, что они обладают определенными качествами, которые делают их непохожими на других.

Прежде чем подробно остановиться на этих качествах, давайте определимся с тем, что же, на самом деле, значит успех и продуктивность.

Можно ли считать успешным предпринимателем того, кто зарабатывает много денег, забывая обо всем остальном, в том числе, о своем долге перед Аллахом, отношениях с близкими и собственном здоровье?

Да, определение успеха – подлинного успеха – не может быть однобоким. Осязаемое количество денег не может быть единственным критерием успеха. На самом деле, это более объемное и целостное понятие, причем конечной целью является успех, простирающийся и на вечную жизнь. Каким бы успешным ни был человек в этой жизни, если он не смог заслужить довольства Аллаха, то он потерпел поражение. Более того, представление об успехе должно охватывать все стороны человеческой жизни.

Понимание успеха должно тесно переплетаться с понятием продуктивности, плодотворного использования времени. У человека на банковском счету могут быть миллионы долларов, но если каждую секунду жизни он тратит только на зарабатывание денег, можно ли его считать по-настоящему продуктивным? Время – это валюта, которой мы платим за жизнь. Если подумать, единственное, что у нас действительно есть, это время. Время, отведенное нам на этой земле – это то, что мы тратим на добрые дела и обретение места в Раю, если позволит Аллах.

Теперь мы знаем, как тесно время связано с успехом или поражением, а значит, понимаем, что плодотворное использование времени имеет первостепенное значение. Вот поэтому в связи с успехом мы говорим о продуктивности: одно невозможно без другого.

Теперь, когда мы дали определение успеху, давайте подробнее остановимся на качествах и формах поведения, которые необходимо в себе развивать для того, чтобы его достичь. Назовем их «15 золотых ключей к успеху».

Ключ №1: Бизнес должен быть продолжением имана (веры)

Первый ключ к продуктивности и успеху – развить в себе осознание того, что мирской успех и успех в будущей жизни тесно переплетены между собой. В исламе нет конфликта между материальным и духовным мирами… если правильно подходить к этому вопросу.

Получение дозволенного дохода должно восприниматься как продолжение веры и религиозная обязанность. После выполнения первоочередных религиозных обязанностей, наиболее продуктивная форма использования времени – это его использование на получение дозволенного дохода.

Это значит, что каждое принимаемое вами решение, касающееся бизнеса, должно быть согласовано с Кораном и сунной. Если вашим руководством являются Коран и сунна, вы не соблазнитесь ничем сомнительным, не говоря уже о запретном.

Ключ №2: Главное – это долг перед Аллахом (хвала Ему)

Если вы стремитесь к конечному успеху, превыше всего вы должны ставить долг перед Аллахом. Бизнес должен отходить в сторону, когда речь идет о выполнении религиозных обязанностей.

Когда наступает время намаза, отложите все дела и отправляйтесь в комнату для намаза или в мечеть, и не беспокойтесь об оставленной работе, ведь вы прекрасно понимаете, что, в конечном счете, Единственный Податель благ – это Аллах. И Он прямо говорит о таких людях:

«Мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры» (Коран, 24:37).

Хотите и вы оказаться в числе таких «мужей»? Я – да.

Приоритет долга перед Аллахом – это основной инструмент продуктивности. Почему?

Аллах говорит:

«Таково увещевание для тех, кто верует в Аллаха и в Последний день. Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру для каждой вещи» (Коран, 65:2-3).

Итак, ставьте Аллаха превыше всего, и вы увидите, что ваш бизнес процветает. Что бы вы ни делали – на всех ваших делах непременно будет Его благословение.

Ключ №3: Гордость за то, что вы мусульманин

Во все более исламофобском мире, где антимусульманская риторика распространяется со скоростью лесного пожара, не бойтесь гордиться тем, что вы мусульманин. Пусть ваша религия придает вам сил, а не заставляет стыдиться или оправдываться.

А что касается вашего бизнеса, всегда помните, что вы – посланник ислама, поэтому внимательно относитесь к тому, чтобы быть образцом поведения, идеалом которого был Пророк Мухаммад (мир ему и благословение). Честность, этичность и порядочность должны быть краеугольным камнем любых сделок и взаимодействий в бизнесе.

Ключ №4: Мудрое использование времени

Успешный предприниматель-мусульманин мудро пользуется своим временем. Аллах, отмерил каждому одинаковое количество часов в сутках. Но успешный предприниматель успевает сделать за те же 24 часа намного больше, чем обычный человек: дело в том, что он намного более продуктивен. Что это значит?

Успешный человек осознает ценность времени и расходует его на важные вещи.

Существует шесть аспектов максимальной продуктивности и эффективного управления временем:

Понимание ценности времени

Привлечение помощников и автоматизация

Расстановка приоритетов

Сосредоточенность на цели

Четкое начало и конец рабочего дня

Конструктивное наполнение времени досуга

Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности.

Понимание ценности времени

Первый шаг к правильному использованию времени – осознание его ценности. Сколько стоит час вашего времени?

Это можно рассчитать по следующей формуле:

«целевой годовой доход» ÷ («количество рабочих недель в году» х «количество рабочих дней в неделе» х «количество рабочих часов в неделе»).

Например. Предположим, ваша цель получить доход размером 100000 долларов. Вы решили взять шесть недель отпуска, остается 46 рабочих недель. При этом вы собираетесь работать 5 дней в неделю по 8 часов в день.

Итак, ваш подсчет выглядит так:

$100 000 ÷ (46 х 5 х 8) = $54.35

Это значит, что каждый час вашего времени стоит 54 доллара 35 центов.

Простое знание стоимости вашего времени уже повышает продуктивность.

Привлечение помощников и автоматизация

Теперь, когда вы знаете стоимость вашего времени, следующий шаг это избавиться от всех трудоемких задач, чтобы стать еще более продуктивным.

Признаемся себе, при всей эффективности, в вашем распоряжении все равно не более 24 часов в сутки. Это значит, что вы просто не в состоянии делать все самостоятельно. Вам потребуется помощь, особенно по мере роста бизнеса. Продуктивность не значит все делать самому. Это невозможно и не нужно.

Есть два способа уменьшить список своих дел и избежать перегруженности: автоматизация и привлечение помощников.

Мы живем в цифровом мире, где автоматизация становится все более важной и неизбежной частью жизни.

Подумайте обо всех делах, которые отнимают у вас столько времени, утомляют и повторяются снова и снова. Есть ли возможность их автоматизировать? Есть ли какое-то программное обеспечение, которое могло бы делать те же вещи быстрее и проще? Если да, то не пожалейте времени на установку таких систем. Позднее вы скажете себе «спасибо».

К выполнению задач, не подлежащих автоматизации, следует привлекать помощников. Это значит наем сотрудников для выполнения этих задач. Есть три типа задач, на которые следует привлекать помощников:

Те, которые вы не любите делать.

Те, которые вам не очень хорошо удаются.

Те, на которые приходится тратить много времени (Обычно это административные задачи, которые съедают ваше время, но никак не влияют на ваш доход)

Привлечение помощников и перепоручение этих задач другим позволит тратить больше времени на дела, которые получаются у вас лучше всего и способствуют развитию вашего бизнеса. Когда вы начнете заниматься такими вещами (часто путем исключения всех других), ваша продуктивность взлетит до небес, вы будете неудержимы.

И если вы не знаете, где изыскать средства на помощников, подумайте о стоимости своего рабочего часа. Какой смысл тратить четыре часа на выполнение работы стоимостью 12 долларов в час, если вы можете потратить это время на то, чтобы заработать 217,4 долларов в час (при стоимости вашего времени 54,35 доллара в час, согласно нашей задачке)? Если у вас маленький бизнес, не обязательно нанимать работника на полный рабочий день. Можно начать с того, чтобы привлекать виртуального ассистента на несколько часов несколько раз в месяц.

И не ограничивайте себя одним только бизнесом. В каких областях частной жизни тоже можно привлечь помощников, чтобы стать более продуктивным человеком в целом?

Терпеть не можете работу по дому? Возможно, стоит подумать о том, чтобы нанять женщину, которая будет приходить к вам раз или два в неделю делать уборку.

Всевозможные дела съедают все свободное время выходных? Подумайте о том, чтобы нанять студента, который будет заниматься вашими делами, а вы потратите свободное время на что-то действительно полезное или интересное, например, свозите детей на пляж или прочтете хорошую книгу.

Расстановка приоритетов

Сейчас, когда вы сократили список своих дел, пришло время дать новый толчок своей продуктивности, определив приоритетность того, что осталось.

Человеку свойственно сначала делать вещи, которые требуют немедленного внимания. Но такая реакция убийственна для продуктивности, просто потому что вещи, упрочивающие ваш бизнес и улучшающие жизнь, редко выглядят такими уж срочными. А если вы весь день «тушите пожар», т.е. занимаетесь самыми неотложными делами, в конце концов, оказывается, что вы совсем не уделили времени действительно важным вещам.

В нашу цифровую эпоху общение по электронной почте кажется важным, но если смотреть масштабно, на самом деле, это почти всегда не так. Самые продуктивные люди из тех, кого я знаю, редко начинают день с проверки почты. Дело в том, что тратить ценное утреннее время на проверку почты и ответы на письма – значит позволять планам других людей задавать ход вашего дня.

Поэтому вы можете обзавестись хорошей привычкой, которая резко повысит вашу производительность – тратить первые часы (или хотя бы первый час) рабочего дня на дела, более важные для продвижения бизнеса. Но как узнать, какие это задачи?

Проще всего увидеть разницу между действительно важными задачами и просто срочными делами, спросив себя: «Какие три дела я могу сегодня сделать, чтобы приблизиться к моим целям?».

Запишите их и начните день именно с них – вы увидите, что ваша продуктивность взмоет ввысь, и вам будет гораздо легче достичь ваших целей.

Работа непрерывными целевыми блоками

Секрет сверхпродуктивности заключается в том, чтобы просто работать целевыми блоками, не отрываясь в течение определенного промежутка времени. Это значит, что на определенный короткий отрезок времени вы целиком и полностью фокусируетесь на выполняемой задаче.

Длина этого отрезка зависит от вас и вашего умения удерживать внимание, не уставая, не скучая и не отвлекаясь. На мой взгляд, оптимальное время – 30-50 минут. Можно начинать с 30-минутных сеансов, и постепенно добраться до 50 минут сосредоточенной работы.

После каждого рабочего блока делайте короткий перерыв на 5-10 минут. На время перерыва лучше встать из-за рабочего стола, сделать какие-то физические движения, например, приготовить кофе, бутерброд, немного пройтись, сделать упражнения на растяжку.

После двух 30-50-минутных блоков с перерывом в 5-10 минут сделайте более долгий перерыв – примерно 30-60 минут – на обед, намаз или даже короткий сон.

Следуя этому плану, вы ощутите себя хозяином своего времени, а люди вокруг вас будут удивляться тому, сколько вы успеваете.

Четкие начало и конец рабочего дня

В наше время коммуникаций границы между домом и работой размываются очень легко. Мы «всегда на связи» и часто сами не замечаем, что проводим целый день в рабочем режиме.

Очень соблазнительно думать: «Я просто проверю е-мейл, это займет пять минут», и не заметить, как это отняло у вас час или больше времени, которое вы могли бы потратить на дополнительное поклонение, семью, занятия спортом или просто расслабление.

Работа стремится заполнить все доступное время. Если вам кажется, что на выполнение какой-то задачи у вас целый день, поверьте, целый день на нее и уйдет. И так каждый день. С другой стороны, если вы знаете, что на эту задачу у вас два часа, то, вероятнее всего, вы уложитесь в два часа.

Кроме того, каждый день у вас должно быть какое-то резервное время, чтобы поддерживать максимальную производительность. Мозг не может постоянно находиться в рабочем режиме без риска «перегореть». К тому же, вы, наверное, уже заметили, что лучшие бизнес-идеи зачастую приходят, когда вы заняты чем-то посторонним: моете посуду, принимаете душ, просто гуляете.

Четкое начало и конец каждого рабочего дня – один из лучших способов нарастить продуктивность вообще.

Конструктивное наполнение времени досуга

Всю жизнь мне не давал покоя один вопрос: «Почему одни люди успешны, а другие нет?» Много лет я наблюдала за людьми, пытаясь выяснить, в чем заключается разница в поведении, мышлении, подходах к жизни.

Я обнаружила, что одним из ключевых факторов, определяющих разницу между ними, является то, как они проводят сводное время.

Ислам призывает нас считать время одним из благословений Аллаха и использовать его эффективно и конструктивно. Успешные люди тратят свое время на конструктивный досуг, а не просто разбазаривают его на бесполезные игры и развлечения.

Это не значит, что они не получают удовольствия. На самом деле, они получают больше удовольствия и больше восстанавливают свои силы, чем те, кто проводит все выходные за просмотром сериалов или бесцельно шатается по торговым центрам, покупая ненужные вещи.

Перечислим несколько примеров продуктивного досуга:

Стремление к полезным знаниям, религиозным и мирским. Сюда относится чтение книг, курсы повышения деловой квалификации, изучение ислама, например, чтение Корана или курсы арабского языка, или даже изучение какой-то интересующей вас темы.

Физические упражнения

Качественный досуг с семьей

Волонтерская помощь общине

Занятия каким-то ремеслом или хобби.

Значит ли это, что вы не должны ни разу прилечь на диван? Конечно, нет. Всему свое время и место. Но, насколько это возможно, ваше свободное время должно быть использовано продуктивно, так, чтобы это делало вашу или чью-либо жизнь лучше.

Продолжение следует…

Источник: Productive Muslim