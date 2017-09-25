Как избежать «перегорания» на работе

Все мы должны тем или иным способом зарабатывать себе на жизнь. Одни делают это, проводя значительную часть дня в офисе или в торговом зале, другие занимаются собственным бизнесом. И то, и другое нормально, так как любой дозволенный доход благодатен, так же как обеспечение себя и своей семьи. Но тяжелая работа сильно истощает, человек лишается «топлива», если можно так выразиться, что ведет к падению продуктивности и качества работы. Это плохо и для работника, и для работодателя, негативно сказывается на бизнесе.

Проводить многие часы на работе – кажется, в этом нет ничего плохого, но если добавить к этому немалое время на то, чтобы добраться туда и обратно, выходит, что работа съедает большую часть дня. В довершение всего, она настигает нас и дома, где мы то и дело проверяем электронную почту или дорабатываем задание/проект – потому что «сроки горят», или просто чтобы все время держать руку на пульсе. На кого-то дополнительный груз работы наваливается, когда компания урезает затраты за счет сокращения штатов, и тем, кто остается, приходится заменять собой выбывших.

Могут быть и ночные сеансы конференц-связи, особенно у сотрудников международных компаний. Тот, кто занят в глобальном бизнесе, знает, что очистив перед сном почтовый ящик, наутро запросто можно обнаружить его опять полным – такова современная корпоративная практика.

Тот, кто действительно любит свое дело, весь день ощущает внутреннюю энергию, так как испытывает настоящее удовольствие от работы. Но среднестатистическому человеку, вполне довольному занимаемой должностью, но не желающему ночевать за рабочим столом, важно поддерживать здоровое равновесие между жизнью и работой, чтобы предотвратить «перегорание». Реально ли это? С одной стороны, компания может всячески рекламировать важность такого равновесия, а с другой — это не избавляет ее сотрудников от электронных писем и мгновенных сообщений по ночам и даже по выходным дням.

Между тем, «перегорание» ведет к эмоциональному или психологическому стрессу, который может отрицательно сказываться на отношениях с коллегами и близкими. Переработка и стресс могут вести к снижению продуктивности. Это значит ущерб для эффективности и качества, и как результат ухудшение репутации у работодателя и недовольство клиентов. Добавим к этому отсутствие мотивации и неудовлетворенность работой. К тому же упадок сил может стать причиной тревожности, бессонницы и проблем со здоровьем. Ученые доказали, что по сути стресс напрямую связан с сердечнососудистыми и желудочно-кишечными заболеваниями, тучностью и даже болезнью Альцгеймера.

В своей книге «Как работать по четыре часа в неделю» Тимоти Феррис (Timothey Ferriss, The 4-Hour Workweek) дает советы о том, как избежать перегрузки на работе. На мой взгляд, иногда он несколько перегибает палку. Например, он предлагает уклоняться от совещаний и стараться доказать, что без них вы можете быть более продуктивным. В компаниях, которые ценят дух сотрудничества и строят на нем свой бизнес, этот фокус, вероятнее всего, не пройдет. Он советует избегать звонить по телефону и вместо этого предлагает ходить в наушниках, чтобы не отвлекаться на людей, а также нанять виртуального помощника. Впрочем, он действительно раскрывает некоторые секреты продуктивности, например, пользоваться веб-сервисами вроде Evernote, максимально устранить помехи, зарезервировать утреннее время для работы над чем-то важным и только потом проверять почту.

Что касается «перегорания» на работе, то эти практические рекомендации помогут свести его риск к минимуму.

1. Знайте, когда пора заканчивать.

Необходимо провести четкую границу между работой и частной жизнью. Признаюсь, что раньше у меня была плохая привычка по приходу домой сразу заходить в почтовый ящик – просто, чтобы своевременно разгружать его от сообщений и решать срочные вопросы. Но если у вас есть муж/жена, помните, что это не совсем честно по отношению к ним. Я и сам теперь стараюсь быстро проверить почту и закрыть браузер. В какой-то момент необходимо выйти из почтового ящика и встать из-за компьютера. Нет необходимости слать рабочие сообщения в нерабочее время.

2. Закон Парето

Закон Парето гласит, что 20% усилий обеспечивают 80% результата (иногда его называют принцип 20/80). Если не можете все успеть за один день – ничего страшного. Вместо этого сосредоточьтесь на вещах, которые влияют на результат в первую очередь. Обозначьте приоритеты и составьте план. Если беспокоитесь о том, что забудете что-то важное, задайте напоминания в Outlook или Google Calendar, или воспользуйтесь приложением вроде Google Keep.

3. Консолидируйте и/или делегируйте

Когда это возможно, консолидируйте свои задачи. Например, в одном докладе можно охватить различные потребности бизнеса, а за одну поездку выполнить сразу несколько поручений. Проверьте, нельзя ли делегировать дело кому-нибудь другому, тому, кто больше подходит для его выполнения. Иногда вам просто достаточно сказать «нет», потому что это слишком много для одного человека. С другой стороны, некоторым бывает трудно «отпускать». Если контроль – это как раз ваш пунктик, вспомните, что коллеги могут быть недовольны, чувствуя себя так, будто вы сомневаетесь в их способности сделать эту работу.

4. Не злоупотребляйте совещаниями

Чтобы избежать длинных, непродуктивных и бессмысленных совещаний, позаботьтесь о наличии четкой повестки дня и строгом соблюдении временных рамок. Уважайте чужое время и требуйте, чтобы уважали ваше. Если вы или кто-то другой не будет придерживаться дисциплины на совещаниях, это создаст прецедент и от этого всем будет хуже.

5. Работайте дистанционно

Узнайте у руководства, есть ли возможность хотя бы раз в неделю работать на дому. Это позволит вам избежать ежедневных поездок на работу, позволит сэкономить время и, возможно, испытывать меньше напряжения. Работа на дому способна повысить удовлетворенность от работы и продуктивность, а также снизить нагрузку на окружающую среду путем снижения численности автомобилей на дорогах. Только помните, что работая дома, вы должны знать, когда остановиться и переключиться на семью.

6. Делайте перерывы

В течение рабочего дня иногда делайте перерывы, чтобы встать, потянуться, выйти в коридор. Физические движения помогают снизить усталость и повысить производительность труда, так как улучшают кровообращение и повышают уровень кислорода в мозгу. Сидеть целый день за компьютером вредно для здоровья. Это не только вызывает перенапряжение зрения и способствует ухудшению осанки – исследования показывают, что слишком долгое сидение может привести к сердечнососудистым заболеванием и повышению уровня сахара в крови.

7. Возьмите отпуск

Это легче сказать, чем сделать, особенно, учитывая редкость оплачиваемых отпусков, но отойти на время от всего, развеяться – это такое облегчение! Еще лучше, если во время отпуска у вас будет возможность не принимать рабочие сообщения и полностью отключить все гаджеты. Мы ведь не роботы. Каждому человеку периодически нужно время на отдых и «подзарядку». Это значительно улучшает самочувствие и улучшает работоспособность по возвращении на работу. Даже если сейчас вы не можете позволить себе дальнюю поездку, можно на несколько дней выехать загород, организовать поход и т.п.

8. Обзаведитесь хобби

Должно быть что-то вне работы, что вас радует. Вы должны испытывать удовольствие, предвкушая возвращение домой или выходные: это может быть чтение или какие-то занятия на воздухе. Хобби позволяет перенаправить энергию в нечто более приятное и менее стрессовое, чем работа. Если у вас совсем нет никакого хобби, загляните в ближайшую мечеть, возможно, там проводятся уроки или занятия, которые окажутся вам по душе.

9. Пища для души

Молитва или просто несколько глубоких вдохов-выдохов помогают расслабить ум, тело и душу. У нас, мусульман, есть обязательные ежедневные намазы, таким образом, наш день перемешается «духовными» перерывами. Время, проведенное за молитвой, позволяет отдохнуть от работы, освежить ум и восстановить силы для работы. Постарайтесь совместить обеденный перерыв с зухром, чтобы получить физическую и духовную подпитку.

10. Пища для тела

Обратите внимание на свой рацион. При постоянной занятости легко и удобно пользоваться услугами кафе и фаст-фудов, но на самом деле, еда всухомятку и на скорую руку способствует накоплению усталости, апатии, снижает работоспособность. Поэтому старайтесь перекусывать более здоровой пищей – орехами, семечками, ягодами. Подумайте о сунне поститься каждый понедельник и четверг: пост полезен для здоровья, он очищает тело и повышает ясность ума.

11. Физическая нагрузка

Независимо от того, есть ли у вас возможность для посещения спортзала, можно делать отжимания дома, играть в мяч, гулять. Упражнения способствуют уменьшению стресса и поднимают уровень эндорфинов, что улучшает настроение. После долгого трудового дня бывает трудно найти силы для физических упражнений, поэтому можно попытаться найти время перед работой, в середине дня или на выходных. Независимо от возраста важно поддерживать определенный уровень физической активности. В то же время не пренебрегайте питанием и сном – эти две вещи в сочетании с физическими упражнениями помогут повысить устойчивость перед «перегоранием».

12. Смех – лучшее лекарство

Юмор помогает снижению стресса, растапливает лед при общении, улучшает настроение. Смех способствует улучшению общего самочувствия, поэтому не стесняйтесь каждый уделять немного времени тому, чтобы посмеяться над смешными видео «про котиков» или дозволенным шуткам.

13. Прогулки

Отключите телефон и отправляйтесь гулять в парк. Насладитесь природой и свежим воздухом, ненадолго вообще забудьте о работе. Глубоко вдохните, ощутите дуновение ветерка на лице, понежьтесь на солнышке. Цените красоту природы, которую даровал нам Аллах, хвала Ему.

14. Последнее прибежище

Если случилось худшее, и вы чувствуете полный упадок сил, поговорите с руководством. В конце концов, начальники – тоже люди, возможно, они поймут. Не исключено, что они и не подозревают о том, какая у вас нагрузка на работе, а узнав предоставят какую-то помощь.

15. Духовное руководство и помощь

Не забывайте о существовании исламских методов облегчения последствий истощения на работе. Мы уже говорили о молитве и посте. Кроме того, делайте дуа и практикуйте сабр, так как тяготы не могут длиться вечно. Иншааллах, они только сделают вас сильнее.

Также совершайте зикр, так как поминание Аллаха, хвала Ему, утешает сердце:

«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» (Коран, 13:28).

Кроме того, Посланник Аллаха, мир ему, сказал:

«Соблюдай пост, но и разговляйся. Совершай намаз по ночам, но и спи. Знай, что твое тело имеет права на тебя, твои глаза имеют права на тебя…» (Сунан ан-Насаи).

Хотя этот хадис в первую очередь касается поста и ночной молитвы, он показывает, что главное – умеренность во всем. Мы были созданы на этой земле не только для того, чтобы работать и оплачивать счета. У каждого из нас есть обязанности перед Аллахом, хвала Ему, и семьей. Работа – это часть жизни, но еще не вся жизнь. В конце концов, это просто работа. Старайтесь как можете и будьте благодарны за то, что имеете дозволенный заработок, но дважды подумайте, прежде чем приносить в жертву работе свое здоровье и благополучие.

Источник: Productive Muslim