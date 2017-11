Просто делайте! Не ждите, пока возникнет желание

«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?» — спрашивает Аллах в Коране (45:23).

«Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помянете назидание?»

Что может быть яснее этого аята из суры «Коленопреклоненная»?

Вероятно, каждый из нас знает людей, которые предпочитают жить, руководствуясь только собственными желаниями.

Впрочем, каждому из нас знакомы моменты, когда мы прекращаем заниматься, читать Коран, даже молиться, потому что нам «не хочется».

Нашим желаниям, нашему нафсу только и нужно, чтобы мы не покидали наезженную колею. И виноват в этом наш мозг! Мозг ненавидит изменения – и жаждет их!

Человеческий мозг устроен так, чтобы всегда искать кратчайшую дистанцию между двумя точками, идти привычными и проверенными нейронными путями.

По сути, повторяя одно и то же снова и снова, мы приучаем свой мозг к определенному расписанию, графику. А потом он берет инициативу на себя и уже сам напоминает нам о том, чтобы мы не отклонялись от привычного графика. Этот механизм облегчает жизнь.

Но одновременно это значит, что когда мы решаем, что в жизни пора что-то изменить, наш мозг протестует – именно в соответствии с заложенной в нем программой. Из-за этого бывает очень трудно порвать с вредными привычками или научиться новым.

Но, в конце концов, ведь это человек хозяин своему мозгу! Это человек должен выбирать себе мысли, как он выбирает еду, одежду, комфортное окружение.

Но как бы мозг не ненавидел изменения, он очень быстро начинает скучать! Он всегда ищет что-то новое, новые впечатления, то, чем можно было бы увлечься, что распалило бы в нем дух индивидуального и коллективного исследования.

На практике эти два факта означают, что, чтобы действительно произвести изменения в жизни, человеку свойственно искать самые волнительные пути.

Но не все в нашей жизни волнительно!

В защиту суррогата

Есть такая старая пословица: «Имитируй, пока не получится» — позиция, которая нам, людям современного индивидуалистического общества, абсолютно чужда и даже отвратительна.

Нет-нет! Каждый ищет подлинности, наиполнейшей реализации своего сокровенного «я»! Мы не собираемся сидеть в оковах социального давления или социальных норм! Да здравствует Удовольствие!

Но суровая реальность диктует, что никто никогда за всю мировую историю не приходил в восторг от перспективы мыть посуду каждый день, всю жизнь.

Даже у самого заядлого любителя бега трусцой бывают дни, когда он мучительно борется с собой, чтобы выйти на пробежку.

Ни один честный родитель не скажет, что испытывает наслаждение, когда оттирает пятна от мебели или в который раз делает замечание ребенку.

Так как же поступить, когда все органы чувств вопиют о том, чтобы отвлечься хоть на что-нибудь, лишь бы избежать неприятного дела?

Нужно просто делать!

Плохая новость: эмоции нам не подвластны. Мы чувствуем то, что мы чувствуем, это факт. Напрасный труд – пытаться заставить себя полюбить то, что нам в этот момент отвратительно.

Прекрасная новость: вам решать – каждую минуту, каждый момент – подчиняться ли эмоциям и желаниям или нет.

И знаете что? Не нужно ждать, пока захочется делать то, что нужно сделать.

Вы имеете полное право ненавидеть мыть посуду. Вы можете испытывать ненависть к мытью посуды всякий раз, когда моете ее – это нормально! Главное – мойте!

Можно продолжать испытывать стойкое нежелание выходить на пробежку и непреодолимое влечение к постели, даже когда завязываете шнурки и выходите из дома.

Просто делайте! Делайте то, что для вас хорошо и правильно, а не то, что вам «хочется». Потому что чувства и желания – ненадежные наставники.

Стивен Прессфилд в своей книге «Делай дело!» (Steven Pressfield, Do the Work: Overcome Resistance and Get Out of Your Own Way) пишето «врагесопротивления»:

«Враг — это наш разглагольствующий мозг, который, если ему дать хотя бы наносекунду, сразу начнет продуцировать извинения, алиби, очевидные самооправдания и найдет миллион причин, почему невозможно/не стоит/не надо делать то, что нужно делать. Начинайте раньше, чем будете готовы. Правильные вещи происходят, когда мы начинаем раньше, чем наступает готовность».

Как это относится к поклонению

Часто поводом для бесконечного разочарования верующих, особенно новообращенных, является тот факт, что они не испытывают непременный «духовный подъем» во время молитвы.

Им кажется, что их молитвы не приносят ничего хорошего, не происходит никаких изменений ни внутри, ни снаружи.

Но давайте спросим себя: кому мы поклоняемся? Если мы поклоняемся Аллаху, когда приходит желание, значит, на самом деле мы поклоняемся собственным желаниям!

Мы позволяем им диктовать, когда и как покоряться Аллаху, сами становимся хозяевами своей души, вместо того, чтобы подчиниться Аллаху.

Известно, что даже самые благочестивые мусульмане иногда не испытывают никакого желания делать то, что положено делать. Даже самые набожные иногда не могут удержаться от того, чтобы не похвастаться добродетелью. А кто из нас ни разу не боролся с желанием отложить намаз до конца фильма?

Все мы люди!

Как преданные родители каждое утро, независимо от самочувствия и настроения, встают, чтобы разбудить детей и собрать их в школу, так и мы обязаны считаться с потребностями своей души, независимо от того, какие чувства это у нас вызывает.

Вместо того чтобы оставить свои действия на произвол чувств и мгновенных желаний, попробуйте провести эксперимент: начиная с сегодняшнего дня в течение недели читайте по странице Корана, независимо от того, насколько у вас «духовный» настрой.

