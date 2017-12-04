Молиться, когда не хочется: как преодолеть отсутствие мотивации

Мой учитель как-то сказал:

«Одни молятся, и им хорошо, а другие молятся, когда им хорошо. У тех и других одна цель, но вторые, в конце концов, приходят к ощущению полной потери».

И он абсолютно прав.

Если вы из тех, кто ждет, чтобы сначала «появилось настроение», послушайтесь нашего скромного совета: молитесь – и настроение появится быстрее.

Люди прекращают молиться по самым разным причинам. Например, им трудно сбалансировать работу с другими сторонами жизни, они не могут преодолеть чувство депрессии и разочарования, особенно если молились о чем-то конкретном и, как им кажется, не получили ответа. То есть первое – это потеря надежды и желания совершать молитву.

Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо разобраться в себе и понять, почему именно вы не молитесь, и тогда будет ясно, что с этим делать.

Причиной может быть неправильное понимание или отношение к молитве. Вы воспринимаете ее как бремя, тогда как в действительности это облегчение; вы считаете, что она отнимает время, тогда как в действительности она делает его благодатным и полезным; вы думаете, что молитва не приводит к получению желаемого, тогда как на самом деле именно из-за молитвы вы имеете множество других благ, о которых даже не просили: здоровье, семейное и личное благополучие и т.д… И Аллах (хвала Ему) знает лучше.

«Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен» (Коран, 14:34).

Что же можно сделать, чтобы преодолеть нежелание молиться?

Обозначить проблему и скорректировать восприятие

Большинство людей ориентированы, в первую очередь, на скорый результат. Если молитва не приносит скорые плоды, они опускают руки. Это неправильное отношение. Успешный человек будет пытаться снова и снова до тех пор, пока не достигнет своей цели, несколько неудачных попыток его не остановят. Отсутствие упорства и постоянства ведет к потере больших возможностей.

Поэтому, если вы молитесь неохотно, если ваши дуа остаются без ответа, то постарайтесь скорректировать свое восприятие. Если вам не дается один предмет – будете ли вы из-за этого уходить из вуза? Или будете ждать, когда придет понимание, и активно пытаться понять, задавать вопросы, пока не разберетесь? Правильный ответ очевиден.

А если ваши молитвы остаются без ответа, и вы начинаете злиться и отчаиваться, вспомните, что Аллах уже ответил вам и вознаградил за дуа, даже если вы не видите осязаемых материальных результатов.

Передается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Кто бы из мусульман ни обратился к Аллаху с мольбой о том, в чём нет ничего греховного и что не повлечёт за собой разрыва родственных связей, Аллах непременно дарует ему одно из трёх: либо на мольбу его ответ будет дан уже в этой жизни, либо Он сделает её запасом для человека в мире вечном, либо Он отвратит от него зло, равное по величине тому, о чём он просит» (Ахмад).

Необходимо только скорректировать свое восприятие. Это проще сделать, глубоко усвоив следующие моменты:

1. Всегда помните, что человеку не дано знания о будущем и понимания сокрытого. Поэтому чаще всего он не понимает, по какой причине что-то происходит вопреки его желаниям. К тому же его желания необязательно означают наилучшее для него.

2. Примите, что Аллах – Единственная причина всего, что происходит во Вселенной. Представьте все Его могущество и поймите, что в Его власти всегда делать то, что лучше для вас. Вернитесь и примиритесь с Ним, ибо без Него нет успеха… Прекращение молитвы ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не может быть решением.

3. Аллах – лучший из ухищряющихся! И у Него с самого начала есть для вас безукоризненный план. Лучшее, что вы можете сделать – это довериться Ему и делать то, что Он требует. Исход не зависит от человека, в отличие от намерения, усилия и, конечно, дуа.

И тогда будьте уверены, что даже если исход окажется не тем, какого вы желали, он все равно принесет вам мир и спокойствие, потому что вы будете знать, что вверили все свои дела Всевышнему.

Аллах может осыпать вас всяческими щедротами прямо сейчас, либо дать награду в другом виде или в другое время. Только Он знает, что для вас лучше. Просто доверьтесь Ему и Его плану.

Обязательно делайте дуа во время молитвы

Передается от Абу Хурайры, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Нет ничего достойнее перед Аллахом, чем мольба» (Тирмизи);

«Аллах гневается на того, кто у Него не просит» (Тирмизи).

Поэтому горячо просите Аллаха снова и снова. Дуа необходимо делать каждый день, а не время от времени, когда есть острая надобность.

Если ощущаете апатию и безучастность, просите Его осветить ваше сердце и помочь преодолеть негативные мысли, мешающие со всей искренностью пасть перед Ним.

Не может оставить равнодушным хадис кудси, в котором Аллах говорит:

«Если он [Мой раб] направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом!» (Бухари).

Во Вселенной есть несметное число ангелов, которые не занимаются больше ничем, кроме прославления Всевышнего. А мы нуждаемся в Нем всегда. Поэтому смиряйте себя и не поддавайтесь на уловки шайтана, пытающегося убедить вас в том, что вы все можете сами. Вы не можете! Вы нуждаетесь в Аллахе больше, чем в чем-либо другом в этом мире. Поэтому не отрезайте от себя благословения, отрезая себя от молитвы.

Правильные товарищи ведут в правильном направлении

Когда человеку одиноко, он нуждается в ком-то надежном, искреннем и мудром, кто мог бы его понять. Но очень часто, напротив, прячется за закрытой дверью и не хочет ни с кем встречаться. Отчуждаясь от людей, человек получает подтверждение своим мыслям: «Я одинок». Он действительно нуждается в компании людей, но именно ее неосознанно избегает.

То же самое происходит, когда человек поддается нежеланию молиться. Нужно себя заставить! Шайтан хочет, чтобы человек отдалился от намаза как можно дальше, и он постоянно нашептывает ему причины и оправдания для того, чтобы тот не молился.

В ваших силах заметить врага, очистить сердце или не дать выхода своему замешательству. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Тот, кто хочет достигнуть лучшей части Рая, пусть находится в джама'ате; поистине, шайтан с одним человеком, а от двоих он отдаляется» (Тирмизи).

Также он сказал:

«Нет таких троих живущих в поселении или пустыне, чтобы шайтан не взял над ними власть, если они не совершают (коллективную) молитву. Тебе следует (придерживаться) джама’ата, ведь волк съедает овцу, которая отделилась от стада» (Насаи).

Общество играет важнейшую роль в жизни человека. Общество подходящих людей создает позитивное отношение к жизни, избавляет от плохих чувств, гнездящихся в сердце. Поэтому старайтесь находиться в обществе людей, которые сделали намаз частью своей жизни и идут по стопам нашего любимого Пророка (мир ему и благословение), который сказал:

«Человек исповедует ту же религию, что и его друг. Так пусть же каждый из вас посмотрит, кто является его близким другом!» (Тирмизи, Абу Дауд).

Пока мы живы, бедствия и испытания, связанные с мирскими делами, отношением, здоровьем и т.п., всегда будут частью жизни. Аллах говорит:

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых» (Коран, 2:155).

Если вам посылаются испытания, а молитвы остаются без ответа, это указание на то, что Аллах хочет очистить вас от грехов и возвысить ваше положение при условии, что вы сохраняете терпение.

Необходимо помнить, что никакие проблемы и трудности не должны мешать намазу, напротив, они должны побуждать к еще более горячей молитве.

«…Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они стали смиренными» (Коран, 6:42).

Неоспоримый довод

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Первое, за что будет рассчитан раб Аллаха в Судный день – молитва. Если она была хороша, то и остальные дела будут хорошими. Если же она была плоха, то все остальные дела также будут плохими. Если в его обязательной молитве найдутся упущения, Великий и Всемогущий Господь скажет: "Посмотрите, есть ли на счету Моего раба добровольные (молитвы)?", и ею восполнят упущения, допущенные в обязательной, затем счет деяний будет продолжен на основании этого» (Тирмизи).

Поэтому, независимо от того, что происходит в вашей жизни – молитесь! Возможно, пройдет много дней, недель или месяцев, когда намаз будет вам казаться просто упражнением. Все равно продолжайте! Со временем, если ваш намаз будет осознанным и сосредоточенным на Творце, он будет приносить вам мир и спокойствие. Всевышний (хвала Ему) непременно ответит, Он всегда отвечает…

Крепко держитесь веры, пусть она пронизывает всю вашу жизнь, так, чтобы ничто и никто не могли помешать вам искать близости с нашим Создателем, Всевышним и Пречистым Аллахом!

Источник: Productive Muslim