Обернуть собственные проблемы во благо для нас

Теймур Атаев

В нашу пользу

Как-то основатель и директор Центра психологической помощи Passage Addiction Cure Center (штат Калифорния, США), писатель Крис Прентисс в одном из своих произведений призвал читателей представить, что перед ними «прямо сейчас» появляется Бог и обещает, что все происходящее с ними «с этого момента» будет идти им на пользу, принося «абсолютную удачу». При этом Всевышний предупредит, что порой кажущееся несчастьем или болью в их жизни, «в конце-концов окажется истинной благодатью», принеся «огромную пользу».

Вслед за чем К. Прентисс озвучил несколько вопросов. Как бы читатель воспринял эти прекрасные новости, почувствовал бы себя счастливым? Смогли бы услышавшие «относиться ко всем событиям своей жизни — даже к болезненным, плохим и неудачным — так», словно они идут на пользу? Оказались бы в силах «считать их самыми лучшими из всего», что могло бы с ними произойти?

К. Прентисс конкретизировал, что в данном случае речь совершенно не о фразе, которую чacтo можно услышать от окружающих: «Пocтaрайся найти в этом что-то хорошее». Ведь в таком случае получается, что «ситуация или событие на самом деле очень плохи и тяжелы, но нужно постараться увидеть в них хоть что-то хорошее». К. Прентисс же раскрыл, что он говорит не о возможности обнаружить «даже в самом трагическом событии» хоть крупицу положительного, поскольку «подобные ограниченные идеи» чужды ему. Речь идет о глобальном, подразумевающем, что «каждое событие» в жизни человека — наилучшее из всего, что может произойти с ним.

Восприняв «эту новую концепцию и искренне поверив» в нее, мы начнем «действовать в соответствии с этим убеждением». В результате же «естественного закона действительно» станем счастливыми. Но к данной мысли нужно привыкнуть и осознать ее, а это «самая сложная часть процесса». Однако «затраченные усилия оправдаются в полной мере», так как нашей «наградой» станет «долгая жизнь, освещенная лучами совершенного счастья» [1].

Наверное, ознакомившись с этой цитатой, мы вполне можем провести определенную ассоциацию с коранической констатацией о том, что, «быть может», нам «неприятно» являющееся «благом» для нас, а мы любим нечто, несущее нам зло. Но «Аллах знает, а вы не знаете» (Коран, 2:216). Иными словами, согласно Откровению, происходящие в нашей жизни отрицательные нюансы, на самом деле могут оказаться в нашу пользу.

Возможно, мы лишь обратили бы внимание на схожесть суждений К. Прентисса с аятом Корана, не будь отмечено в зарисовке о нем, что он, осознав независимость людского счастья от богатства и успеха, «обратился к восточной мудрости». В результате чего его толкование китайских философских текстов «И Цзин» принесло ему всемирную славу, так как он «адаптирует многовековое учение, предлагая читателям простые способы достичь гармонии и стать счастливым» [1].

Непосредственно дзен (дзэн), называемый одной из важнейших школ китайского и всего восточно-азиатского буддизма, в широком смысле является школой мистического созерцания или учения о просветлении.

Поэтому возникает вопрос: что мешает нам подходить к приведенной чуть выше цитате из Корана с позиции, озвученной К. Прентиссом? Хоть он и высказывается через призму дзэна, но ведь знаменатель его рассуждений вполне укладывается в направленность озвученного кораническим аятом. То есть, в обрамлении Корана, речь идет о нашем серьезном подходе (взгляд изнутри?) к событиям, происходящим в нашей жизни, к выявлению (насколько это возможно) причинности их происхождения, дальнейших перспектив и т. д. Быть может, это поспособствует (после трезво-вдумчивого размышления) внутреннему согласию (хотя, не исключено, первоначально против собственной воли) с тем, что это не против нас.

«Все к лучшему»

Эту мысль, в значительно более глобальном формате, знаменитый Артур Конан Дойл вкладывает в уста одного из героев своего романа «Страна туманов»:

«Все к лучшему. Все, что ни происходит, все к лучшему. Бог не совершает ошибок» [2].

Какая глубокая мысль, однако, не правда ли? Исходящая все из того же коранического постулата о том, что все происходит с нами, во-первых, по воле Аллаха, а во-вторых, в нашу пользу. Но в этом контексте не исключено рождение вопроса: зачем тогда что-то предпринимать самостоятельно, если все и так за нас решается?

Действительно, «веление Аллаха предопределено» (Коран, 33:38), что подтвердил и пророк Мухаммад (мир ему и благословение): «Нет среди вас такого, о ком неизвестно было бы, какое место он займёт раю или в огне». Важнейший нюанс же тут в том, что на прозвучавшее следом уточнение: «Так зачем же нам (стараться) делать (благие дела)? Не лучше ли положиться на это?», он произнес: «Нет, действуйте, ибо каждому облегчается (совершение) того, ради чего он был создан» (Аль-Бухари, Муслим) [3].

Здесь явно прослеживается, что Творец создает для человека условия (путь), предназначенныеименно для него. Другое дело, как бы все происходящие с нами моменты не были «запрограммированы» Всевышним, лишь наша активность является реальным действом, приближающим их. А потому представляется бессмысленным почивать на лаврах, если все идет как по маслу. Также, как и беспробудно сетовать на охватившие нас проблемы, кажущиеся долговечнымии не позволяющими видеть свет в конце туннеля.

Хотя, наверное, последний ракурс (отрицательный фон испытуемого нами по жизни в течение длительного времени) приводит к упадническому, так сказать, настроению. Не то, чтобы все валилось из рук. Может чувствоваться некая безысходность. Плюс — убежденность в несправедливости столь длительного по срокам удара по нам.

Здесь и формируется сомнение: неужели сложившаяся таким образом ситуация тоже в нашу пользу? То естьнужно всего-то перетерпеть, не предпринимая особых усилий для выхода из этого окаймляющего нас конгломерата проблем?

Выдержать и снова в путь с надеждой!

В свое время выдающийся поэт XV-XVI вв. Алишер Навои написал такие строчки:

Одолеет преграды душевная сила,

Если спесь и гордыню в себе подавила.

Чтобы все одолеть, кроме силы духовной,

В самой сути прозри смысл ее безусловный![4].

Прекрасные слова, не так ли? Подтверждающие в поэтической форме ракурс нашего взгляда внутрь себя (разбора собственного «полета»), что, вкупе с духовностью, может помочь прояснитьсмысл происходящего.

Здесь опять можно обратиться к размышлениям Артура Конан Дойля (через призму вкладывания собственных мыслей в уста героев уже цитируемого романа). Да, утверждает один из них, «все — благо» и Бог — «добро», но тебя «ожидает блаженство в том случае, если ты возвысишься духом, будешь молиться о помощи и думать не только о своем печальном положении, но и о тех страдальцах, которые так же скитаются, объятые мраком» [2].

Интересно, не правда ли, как А. Навои и А. Конан Дойль через века совершенно в различном художественном обрамлении подходят к идентичному выводу (взгляду на вещи)? Просканируй себя своим объективным взглядом, соотнеси все происходящее с тобой с провидением Всевышнего и «включи» духовность, обязательно находясь «в связке» с Создателем (молитвами, дуа и внутренней надеждой на Его поддержку).

Но, наверное, действительно очень сложно принять, что огромные сложности, переживаемые нами, оказываются в нашу пользу, особенно если мы сталкиваемся с неимовернейшими материальными сложностями или, например, разрушением каких-то отношений, которыми дорожим (формат проблем может, естественно, варьироваться). Сложно. Да и непонятно, как найти благо в трудностях, подтачивающих спокойствие внутреннего мира, а нередко (хотим мы того или нет) и здоровье.

Становящееся нормой отсутствие сна, перманентные переживания, мысли о близких — данные моменты ведь поглощают нас, по кусочку съедая жизненную энергию. Признаем, очень сложно совместить все это с убеждением о положительном для нас фоне происходящего, ибо трудности отражаются на членах семьи, вплоть до угасания надежды на изменение ситуации.

Конечно, самокопание может сыграть значительную роль, позволяя, для начала, выискать, по Навои, «безусловный смысл» возникшей отрицательной ситуации. Человек-то — заложник своих намерений и деяний (Коран, 74:37-38). А уже далее, увидев свои минусы, постепенно подойти к выводу, что, возможно, сложившаяся проблематичность ситуации вызвана собственными упущениями (остановимся на этом мягком термине).

Вот на этом этапе, наверное, не исключено осознание, с одной стороны, неслучайности имеющего места; с другой — приближение к нахождению путей выхода из опутавшего нас «кризиса». Это позволит уповать на Всевышнего с реальной надеждой, так как искреннее нежелание повторения ошибочных действий поспособствует усилению нити взаимопонимания с Творцом.

С другой стороны, нелегко принять то, что из-за нас трудности влияют на родных нам людей. Хотя, быть может, это и есть испытание? Выдержать которое и есть наш экзамен на духовную зрелость?

Другое дело, подготовились ли мы к сдаче этого экзамена по полной программе или просто надеемся наобум нажать на один из предложенных тестом ответов, ожидая, что он нежданно-негаданно загорится зеленым светом для пропуска нас в следующий раунд продвижения по праведному пути?

Говоря иными словами, готовы ли мы, разобравшись в себе, реально отказаться от неправедных поползновений? Возможно, это более сложный вопрос, нежели кажется на первый взгляд. Но именно отсюда возможен наш разбег для успешного преодоления оказавшегося перед нами препятствия. А нужен ли нам фальстарт (или фальшстарт)? Наверняка, нет. Значит, остается все-таки задуматься, как избежать рецидива.

Ну а Господь, как всегда, рядом. Ведь если кто подойдет к Нему на пядь, Он приблизится на локоть. А если кто направится ко Всевышнему шагом, Он бросится навстречу бегом! (Аль-Бухари и Муслим) [5].

Возьмем разбег?

1. Крис Прентисс. Счастье по Дзен

2. Артур Конан Дойл. Страна туманов

3. Цит. по: О предопределении из книги: 200 вопросов по вероучению ислама. Автор Шейх Хафиз Бин Ахмад Аль-Хаками

4.Алишер Навои. Язык птиц (Лисон ут-Тайр)

5. О достоинстве надежды