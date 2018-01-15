4 важных шага, чтобы усилить любовь к Аллаху

Чтобы отношения с Богом складывались наилучшим образом, нужно иметь как любовь, так и страх

Нуреддин Вильдеман

Исламская религия уделяет основное внимание личным отношениям между верующим и Господом, Творцом небес и земли. И цель исламской веры состоит в том, чтобы сохранить эти отношения как можно более чистыми, где позиция Творца – единственная, которая достойна поклонения, что признается и подтверждается как в намерениях, так и в делах.

Верующий признает единство и уникальность Создателя как независимого и совершенного. Кроме того, верующий признает свою собственную позицию как часть творения, которая зависима и несовершенна. Верующий пытается укрепить свои отношения с Творцом, поклоняясь Ему одному, прося Его руководства и Его прощения, ища Его принятия и довольства.

Любовь и страх

Сила этих отношений основана на двух факторах: любви и страхе.

Именно любовь человека к своему Творцу заставляет его повиноваться повелениям Господа, таким как молитва или пост. Эта любовь к Создателю заставляет человека быть близким ко всему, что имеет отношение к Господу, или каждому акту, который приблизит его к Нему.

В то же время, страх перед недовольством Творца заставляет его сторониться всего того, что запрещено, или любого действия, которое может вызвать Его неодобрение.

Чтобы отношения с Богом складывались наилучшим образом, нужно иметь как любовь, так и страх, и обе эти эмоции должны быть в равновесии друг с другом.

Некоторые говорят, что во времена процветания и благополучия страх должен быть сильнее любви, чтобы не впасть в гордость и высокомерие. А во времена невзгод и страданий любовь должна быть сильнее страха, чтобы не впасть в пессимизм и безнадежность.

Те, кто ищет возможности укрепить свою любовь к Творцу, найдут на своем пути два общих совета: читайте Коран и совершайте добровольные молитвы. И хотя оба они верны, все же они могут быть слишком короткими или слишком ограниченными, чтобы действительно привести к ожидаемым результатам. Почему?

Чтение Корана

Некоторые из мусульман обращаются к Корану, когда хотят получить больше вдохновения от Слов Бога. Это – отличное решение, которое мы можем только поддержать. Однако способ, с помощью которого человек читает Коран, может отличаться у каждого человека и сильно влиять на результат.

Чаще всего люди пытаются читать Коран настолько часто, насколько позволяет их расписание. И они могут ссылаться на жизнь сахабов (поколение мусульман, которые жили с Пророком, мир ему и благословение), которые прочитывали весь Коран за несколько дней. Однако, как и во всем остальном, качество важнее количества.

Если человек читает Коран максимально часто, но при этом то, что читается, не приводит к самоанализу и размышлениям, он не достигает цели прочтения Корана. Опять же, мы должны ссылаться на жизнь сахабов (сподвижников). Когда они читали Коран, они не просто читали аяты (вслух), но и прилагали все усилия, чтобы воплощать руководство из прочитанного в своей жизни. Когда это становится образом мышления, Коран больше не является просто книгой, которую можно читать, как любую другую книгу. Он становится основой всех поступков и действий.

Невозможно сделать это, не понимая смысла текста. Поэтому все те, для кого арабский язык не является родным, должны читать Коран не только на арабском, но и на своем родном языке. Если человек не в состоянии кратко объяснить, о чем речь в суре 103, например, и как ее учения влияют на его повседневную жизнь и выбор, то становится ясно, что здесь что-то упущено.

Совершение дополнительных молитв

Другой способ усилить свою любовь к Творцу заключается в увеличении количества добровольных молитв. Многие действия могут совершаться «ради Аллаха», в то время как они не сосредотачиваются главным образом на Исламе, например, кормление бедных или помощь нуждающимся.

Молитва — это одно из действий, когда намерение и само действие полностью концентрируется на Боге и Его довольстве. Наши пять ежедневных молитв — это минимальное количество молитв, которое должны совершать все мусульмане по всему миру, но максимальное количество молитв не ограничено.

Опять же, следует убедиться, что намерение добровольной молитвы также должно включать усиление любви к Творцу. Те, кто не говорит по-арабски, должны понимать, что для этого требуется, чтобы они не только могли произносить молитву на арабском вербально, но и полностью понимать, что они говорят и почему. Это единственный способ сделать так, чтобы содержание молитвы привело к долговременным внутренним изменениям.

Размышление над Божьим созданием

И последнее, но не менее важное: нужно размышлять над созданиями Бога. Один из лучших способов узнать больше о Создателе — это посмотреть на Его создания.

Пророк (мир ему и благословение) созерцал природу в одиночестве, чтобы поразмышлять над ней еще до того, как к нему пришло Божественное Откровение. Господь ясно заявляет в Коране, что в Его творениях:

«…знамения для людей размышляющих» (Коран, 13:3).

Поистине, в творении содержится так много благословений, таких как солнце, тень и дождь, о которых говорится в Коране:

«Аллах даровал вам тень от того, что Он сотворил. Он устроил для вас убежища в горах, сотворил для вас одеяния, которые оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вами вреда. Так Он доводит до конца Свою милость к вам, – быть может, вы станете мусульманами» (Коран, 16:81).

Если кто-то хочет приблизиться к Творцу, ему нужно приблизиться к творениям. Пришло время выбраться из офисных зданий и отправиться на природу. Как только вы пойдете в лес, к речке, увидите разные растения, птиц и животных, любовь к Тому, Кто создал все это, будет расти и усиливаться.

Источник: About Islam