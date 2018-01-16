6 цитат Корана, которые облегчат депрессию

Человек не может прожить, ни разу не ощутив боль

Ты лучший, если поклоняешься Аллаху, и не позволяй никому – даже самому себе – утверждать иное. Сам Аллах (хвала Ему) говорит:

1. «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (Коран, 95:4).

Человек может опуститься и стать хуже животного, но он же может возвыситься и стать лучше ангелов. Все, что ему нужно – это всегда стараться оставаться в том виде, в каком его сотворил Аллах.

2. Успех не зависит от обладания

Чтобы быть успешным, не обязательно иметь лучшую работу, лучшую машину, лучший дом и лучшую супругу/супруга. Все эти вещи только приносят чувство неуверенности, и они не в счет. Тогда что? Аллах перечисляет качества успешного человека, такие люди:

«… веруют в сокровенное, совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили, …веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней жизни, … следуют верному руководству от их Господа, и они являются преуспевшими» (Коран, 2:3-5)

3. Ты из «лучшей из общин»

Со времен Адама до Судного дня лучший из народов – это народ нашего Пророка (мир ему и благословение), а ты принадлежишь этому народу.

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха» (Коран, 3:110).

Представь себе, с какой радостью встретит тебя Пророк в Судный день, ведь ты принадлежишь его общине, и ты – один из его последователей! Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение), будучи на кладбище, сказал:

«Мир вам, обитатели могил из числа верующих и мусульман, и если пожелает Аллах, то мы тоже присоединимся к вам! Я прошу у Аллаха благополучия для нас и для вас» (Сахих Муслим).

О ком идет речь? Не о его сподвижниках, а о тех, кто поверил ему, не видя его.

4. Аллах почтил тебя

Неважно, как к тебе относятся люди. Аллах говорит:

«Мы почтили сынов Адама…» (Коран, 17:70).

Тебя почтил Аллах! Можешь ли ты понять всю важность этих слов? Аллах говорит, о чем сообщается в хадие кудси:

«Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне!» (Бухари).

5. Эта жизнь временна

Ни боль, ни печаль этой жизни не вечны, когда-нибудь они кончатся. Так же как уйдут люди, обидевшие тебя. И ты сам раньше или позже отправишься в иной мир. Эта мысль неоднократно повторяется в Коране:

«Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Они радуются мирской жизни, но ведь мирская жизнь по сравнению с Последней жизнью — всего лишь преходящее удовольствие» (Коран, 13:26)

Эта жизнь похожа на ожидание, подобно тому, как человек ждет на станции своего поезда, чтобы ехать домой. Когда-нибудь поезд приедет и за тобой, чтобы отвезти в вечную жизнь.

6. Другие тоже испытывали боль

Кто бы что ни говорил, но человек не может прожить, ни разу не ощутив боль. И это совсем не значит, что у него что-то не так с верой. Твоя боль говорит о том, что ты человек, такой же, какими были пророки и праведники, тоже испытывавшие человеческую боль.

Пророк Йакуб (мир ему) был настолько сокрушен потерей второго сына, что утратил зрение. О его судьбе говорит Коран:

«Он отвернулся от них и сказал: "Как жаль Йусуфа (Иосифа)!" И его глаза покрылись бельмами от печали, которую он сдерживал. Они сказали: "Клянемся Аллахом, ты не перестанешь поминать Йусуфа (Иосифа), пока не ослабеешь или не умрешь". Он сказал: "Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху, и я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете…» (Коран, 12:84-86).

И это лишь немногие цитаты из Корана, которые помогают справиться с тоской и печалью. Так пусть Коран всегда будет частью твоей жизни, чтобы в любых жизненных ситуациях у тебя было благословенное руководство Аллаха!

Источник: About Islam