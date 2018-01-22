Как светские науки могут приблизить к Аллаху

Все мы знаем, какое почетное место в исламе занимает поиск знаний. Однако иногда бывает трудно – особенно в светском окружении – почувствовать, что учеба действительно является формой поклонения. Какое же должно быть к ней отношение, чтобы она приближала к Аллаху?

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Тому, кто встал на путь поиска знаний, Аллах облегчит путь в рай» (Муслим).

В ту эпоху поиск знаний действительно был долгим и тяжелым путем, зачастую вынуждавшим покидать родину. Сегодня же мы испытываем в этом деле иные трудности. Научно-методический подход, принятый в светских учебных заведениях, обычно не имеет ничего общего с Богом и часто подразумевает взаимодействие со скептиками и атеистами. Как в таких условиях помнить, что поиск знаний это акт поклонения, и использовать учебу для укрепления веры?

1. Помните, что «светские» науки все равно связаны с Творцом

Есть мнение, что наука бывает исламской и светской. Но если Аллах — Творец небес и земли, то разве изучение божьего творения, его устройства и поиск идей, идущих ему на пользу, в глубине своей не связаны с Творцом?

Например, изучая естественные науки, человек следует кораническому наставлению задуматься о знамениях Аллаха, явленных в Его творении, и тем самым еще глубже проникнуться восхищением и благоговением перед бесконечным величием и могуществом Аллаха. Изучение права или бизнеса позволяет подготовиться к лучшей службе умме и вообще всем людям и тем самым служить на благо творения Аллаха.

Таким образом, всегда нужно напоминать себе, что даже получение образования в области, считающейся сугубо светской, может быть актом поклонения при условии, что во всех своих начинаниях человек не перестает сознавать присутствие Аллаха.

2. Возобновите намерение

Примите твердое решение учиться ради Аллаха. Рассматривайте учебу как преимущество с точки зрения ислама и в свете многочисленных хадисов, указывающих на достоинство поиска знаний в исламе.

Возобновляйте это намерение в начале каждого занятия и сессии. Постоянно совершайте дуа за то, чтобы учеба была вам полезной, молитесь так:

«О Аллах! Сделай полезным для меня то, чему Ты меня научил, и научи меня тому, что будет мне полезным».

Передано Джабиром, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Проси у Аллаха полезных знаний и проси у Аллаха защиты от бесполезных» (Сунан ибн Маджа).

Кроме того, Умм Салама передает, что когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение) совершал утренний намаз, сказав «салам», он говорил:

«Аллахумма инни ас’алюка ‘ильман нафи‘ан ва ризкан таййибан ва ‘амалян мутакаббалян» («О Аллах! Поистине, я прошу у Тебя полезного знания, благого удела и такого дела, которое будет принято») (Сунан ибн Маджа)

3. Вдохновляйтесь лучшими примерами

Первые мусульмане были пионерами в науках, искусстве, философии в то время, когда остальной мир пребывал в невежестве. Прочтите о таких ученых, как отец современной медицины Ибн Сина, первый физик-теоретик Ибн аль-Хайсам или основатель алгебры Аль-Хорезми.

Пусть вас мотивирует их жажда знаний, вдохновленная любовью к Аллаху. Знайте, что как мусульманин, вы идете по их стопам, поставьте перед собой цель быть продолжателем их традиции, чтобы ислам снова оказался на передовых рубежах прогресса.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) называл знания благословением, которое нисходит не на всех. Считайте это большим комплиментом и даром Аллаха, который выбрал вас, чтобы сделать носителем знаний, т.е. предоставил вам возможность, которая выпадает далеко не многим.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Руководство и знание, с которыми послал меня Аллах (к людям), подобны выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и трав. (Другая часть) ее была плотной, она задержала (на себе) воду, и Аллах обратил ее на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать её для орошения. (Дождь) выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. (Эти части земли) подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знания и передали его (другим). А также подобны тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководство Аллаха, с которым я был (направлен) к людям» (Бухари, Муслим).

4. Чем больше знаний – тем больше смирения и благодарности Аллаху

Сегодня рост знаний нередко воспринимается как исключительно человеческая заслуга. Мы забываем, что при всем прогрессе науки и техники, люди «… постигают из Его знания только то, что Он пожелает» (Коран, 2:255).

Только Аллах дарует способность овладевать знанием, и все, что известно человечеству, оно знает только с Его произволения. Поэтому будьте смиренны и благодарны Аллаху за то, что Он дал вам возможность учиться. Напоминайте себе о том, что человеческие возможности ограничены, ведь Аллах сказал в Коране:

«О люди! Приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается!» (Коран, 22:73).

Это прекрасная иллюстрация того, что наши знания – только капля в море по сравнению с бесконечным Знанием и Мудростью (Хикма) Аллаха. Нам не стоит и пытаться измерить Его знание, ведь Ему ведомо все до мельчайших подробностей на небе и на земле и за их пределами. Знание Аллаха – всеобъемлюще. Помните об этом и пусть все, что вы узнаете, увеличивает ваше благоговение перед Аллахом, ибо Он – Единственный, Кто владеет безграничным знанием, которое за пределами человеческого разумения.

5. Используйте знания во благо и искренне помогайте другим

Делитесь знаниями и опытом с другими: давайте уроки, пишите блог, отвечайте на вопросы на онлайн-форуме, чтобы получить награду за саадака-джария (непрерывную милостыню). Если имеете подготовку оказания какой-то помощи или услуг, для нуждающихся делайте это безвозмездно. Всегда нужно помнить, что нам доступна та или иная информация только по воле и милости Аллаха (хвала Ему).

Поэтому активно разыскивайте Его Мудрость в знаниях и помогайте другим Ее увидеть – это долг, возложенный на вас Аллахом. Служить творению значит, в итоге, служить Творцу и приближаться к Нему.

Всегда помните об этом. Кроме того, не забывайте предварительно совершать омовение, а также поддерживать внутреннюю чистоту во время учебы.

Пусть Аллах дарует нам успех в учебе и сделает ее средством приближения к Нему. Пусть наши занятия позволят нам как умме в меру наших возможностей сыграть свою роль наместников на земле.

Источник: Productive Muslim