5 шагов, чтобы преодолеть разочарование

Если у вас действительно очень тяжелый период, не бойтесь обратиться за помощью

В жизни каждого человека неизбежно случаются моменты разочарования: работой, семьей, друзьями, обществом, даже самим собой. Так уж устроен мир, в котором мы живем. Он неидеален, несовершенен, в нем неизбежно рано или поздно обнаруживаются какие-нибудь недостатки.

Что же делать, если постигло разочарование? Как примириться с необходимостью продолжать работать и поддерживать отношения, выполнять обещания самому себе, при нашей всеобщей слабости и нерадивости? Как прощать обиды? Как забывать и продолжать идти вперед? Как преодолеть острое разочарование и даже неверие, иногда переполняющее нас?

Никто не говорит, что это легко. Более того, Аллах предупреждает:

«Мы создали человека с тяготами» (Коран, 90:4).

Человек надеется, мечтает, к чему-то стремится, пытается созидать, но одновременно он не застрахован от ошибок, падений, обид, измен, равнодушия – своих и чужих. Однако ему под силу подняться ради новых попыток, вернуть себе надежды, мечты, стремления, успех, ощущение счастья и полноты жизни. Только нужно сделать эти пять шагов:

1. Обратиться к Аллаху

Ищите утешения в понимании того, что Творец знает, что с вами произошло, как вы себя чувствуете, как вам тяжело, и в Его силах вас исцелить, исправить поломанное, даровать вам приятие ситуации и умиротворение.

Cосредоточьтесь на размышлениях о свойствах Аллаха. Размышление над Именами Аллаха Ар-Рахман (Милостивый), Ар-Рахим (Милосердный), Аль-Малик (Царь), Аль-Вадуд (Любящий), Аль-Хаким (Мудрейший), Аль-Алим (Всеведущий), Аль-Карим (Щедрый) и другими является источником утешения и силы от осознания того, что Создатель неба и земли заботится о вас.

Обратитесь за помощью к терпению и намазу. В Коране сказано:

«Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных» (Коран, 2:45).

Совершайте дуа, ибо сказано:

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне» (Коран, 2:186).

Каждый человек в чем-то нуждается и стремится достичь каких-то целей, и поэтому каждому нужна вера и руководство. Каждый человек хочет любви, поддержки, заботы, внимания семьи и окружающих. Каждый хочет быть здоровым и счастливым, воплотить свои замыслы и многого другого. Разочаровавшись, он теряет надежду и перестает видеть цель. Это значит, что пора заглянуть в свое сердце и найти там самые скрытые желания, а затем обратиться к Аллаху, зная, что ни одна просьба не является для Него чрезмерной, а дуа обладает невообразимой силой.

2. Пересмотреть свои ожидания

Коран снова и снова повторяет мысль о несовершенстве этого мира, и это подтверждается человеческим опытом, ибо нет такого человека, который в какой-то момент не разочаровывался в жизни – и, возможно, неоднократно.

«Или вы полагали, что войдете в Рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что Посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: "Когда же придет помощь Аллаха?" Воистину, помощь Аллаха близка» (Коран, 2:214)

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых» (Коран, 2:155)

Осознав то, что человеку от века предначертано периодически переживать трудности и беды, а значит, испытывать тревогу, печаль, горе, можно научиться справляться с чувством разочарования. Причем, чем чаще он попадает в сложные ситуации, тем сильнее он становится. Но эта сила не значит очерствение сердца, наоборот, человек, видевший много бед, более терпелив и сострадателен к другим людям. На самом деле, эта сила значит, что сердце такого человека становится настолько живым и чутким, что превращается в источник силы в трудные времена – для других и для него самого. Наверняка вы сами знаете, что пережив горе, лучше понимаешь чувства других людей.

Вера в предопределение тоже дает уверенность в том, что ничто не происходит без воли Аллаха, как сказал Пророк Ибн Аббасу, когда тот был ребенком:

«О мальчик, я научу тебя нескольким словам: помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой. Если (захочешь) попросить (о чём-либо), проси Аллаха, если (захочешь) обратиться за помощью, обращайся за ней к Аллаху, и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли» (Тирмизи).

3. Сосредоточиться на том, что действительно важно

Чтобы какой-то разочаровывающий момент, ситуация или встреча не повлияли существенным образом на жизненные приоритеты и ценности, нельзя тратить на мысли о них слишком много времени и душевных сил. В подобной ситуации поступите правильно: сделайте, что от вас зависит, в любом случае ведите себя достойно и порядочно и продолжайте жить дальше. Пройдет время и вам станет легче.

В конце концов, вы не можете повлиять на всех и вся. Не любую ситуацию можно исправить, и нельзя быть для всех лучшим другом. Главное, чтобы ваши поступки были угодны Творцу, а обо всем остальном не волнуйтесь.

4. Вырабатывать жизнестойкость

Речь идет о способности переживать трудные ситуации и выходить из них более сильным. Обычно жизнестойкость вырабатывается по мере взросления и накопления опыта. По мнению экспертов, это качество является одним из главных ключей к успеху, потому что жизнь человека не должна быть только результатом сложившихся обстоятельств.

Стойкость позволяет человеку снова и снова подниматься даже после тяжелых бед и разочарований, так как он учится брать верх над обстоятельствами, не допускает, чтобы они диктовали ход его жизни. Такой человек не воспринимает как приговор даже самые плачевные и страшные повороты судьбы: бедность, болезнь, горе, войну, стихийное бедствие, опасность, потерю возможностей, социальной поддержки.

Чтобы постепенно выработать такую сопротивляемость, каждый день повторяйте себе: «По воле Аллаха, я преодолею это разочарование/горе/обиду». Помните, что человек должен быть благодарен за каждый день жизни, за все блага и испытания, посылаемые Аллахом. Выражайте свои мысли в дуа или ведите дневник. Доказано, что люди, которые осознанно перечисляют все, за что стоит благодарить Аллаха, бывают счастливее и лучше себя чувствуют.

Очень полезно найти цель в жизни, какую-то «страсть», которая заставит преодолевать трудности и испытания. И помнить, что жизненные достижения человека пропорциональны его смелости, которая, в свою очередь, основана на вере в себя, независимо от того, удастся ли ему достигнуть цели или нет, а также умению выходить более сильным из испытаний.

Жизнестойкость – это именно умение, навык, который можно в себе развить. Поэтому нужно реально верить, что внутри ты обладаешь огромной смелостью, что преодолеешь любые трудности и достигнешь успеха и удовлетворенности, если позволит Аллах.

5. Научиться заботиться о себе

Многие, чаще всего женщины и люди, которым приходится опекать других, склонны фактически превращать свою жизнь в сплошное самопожертвование. Хотелось бы напомнить, что делиться можно, только если сам что-то имеешь, по-настоящему поддержать ближнего можно, только если тебе самому хватает жизненных сил.

Поэтому заботьтесь о себе! Высыпайтесь, ешьте здоровую пищу (с достаточным содержанием белка, ненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов), пейте достаточно воды, снизьте потребление токсинов, таких как искусственные подсластители и, конечно, не забывайте о физических нагрузках (доказано, что зарядка – эффективный антидепрессант и естественный способ выработки эндорфинов, или «гормонов счастья»).

Научитесь говорить «нет», когда нужно. Разберитесь, что вам требуется для восстановления сил. Даже экстраверт, который жить не может без общения, нуждается в каком-то времени для расслабления наедине с собой. Поищите, что успокаивает именно вас. Это может быть чтение, рисование, физические упражнения, молитва, вдохновляющие видео- или аудиозаписи.

Если у вас действительно очень тяжелый период, не бойтесь обратиться за помощью: после Аллаха попросите помощи у близкого человека, надежного друга, запишитесь в группу поддержки, поговорите со специалистом.

И, наконец, обязательно верьте, что разочарование пройдет и что познание своей слабости обернется открытием в себе новых сил, которые, по воле Аллаха, приведут вас к величайшим победам.

Источник: Muslim Matters