20 знаменитостей, которые приняли Ислам

Ислам – всеохватывающая и логичная религия. Поэтому не удивительно, что многие люди в поисках истины приходят именно к ней.

В прессе то и дело появляются заявления о том, что та или иная знаменитость пришла к Исламу. Об этом писали и в отношении Линдси Лохан, и Анджелины Джоли, и Уилла Смита, и Джорджа Клуни, и Роуэна Аткинсона. Тем не менее, пока эти заявления сами знаменитости не подтвердили, так что с уверенностью заявить о принятии ими Ислама нельзя. Тем не менее, представляем вашему вниманию истории 20 известных людей, которые рассказали о своей вере и сами подтвердили принятие Ислама.

Спортсмены

1. Кассиус Марцеллус Клей /Мухаммед Али

Кассиус Клей родился в афроамериканской христианской семье. После того как он завоевал свой первый чемпионский титул в 1964 году, в возрасте 22 лет он решил сменить имя. В тот момент весь мир узнал, что Али исповедует Ислам. Тогда мало кто отнесся к этому факту с одобрением, даже спортивная комиссия Нью-Йорка по спорту. Мухаммеду Али за всю его жизнь пришлось не один раз отстаивать свою точку зрения, делая ставку лишь на свой талант и огромную силу воли.

2. Фердинанд Льюис Алсиндор /Карим Абдул-Джаббар

Выдающийся баскетболист Фердинанд Льюис Алсиндор заявил о своем принятии Ислама в 1968 году и взял мусульманское имя Карим Абдул-Джаббар. В 1973 году Карим посетил Ливию и Саудовскую Аравию, чтобы выучить арабский язык и больше узнать об Исламе. Он закончил свою блестящую спортивную карьеру в возрасте 42 лет и считается одним из лучших игроков в истории баскетбола.

3. Майк Тайсон /Малик Абдуль-Азиз

Известный во всем мире боксер Майк Тайсон принял Ислам в 1992 году, когда сидел в тюрьме. По его словам, эта религия изменила его жизнь к лучшему, теперь он предался вере и отказался от прошлых греховных привычек. Как-то в своем интервью Тайсон сказал: «Я не нужен Аллаху, Аллах нужен мне». Он взял себе имя Малик Абдуль-Азиз, регулярно совершает намаз и в 2010 году совершил паломничество в Мекку.

4. Франк Рибери /Биляль

Франк Рибери – французский футболист, в настоящий момент являющийся полузащитником немецкого клуба «Бавария». Финалист Лиги чемпионов 2010 и 2012 годов, победитель Лиги чемпионов 2013 года, лучший футболист Европы 2013 года. Франк принял Ислам в 2006 году, женат на алжирке Вахибе Бельхами. Сейчас у пары четверо детей: дочери Хизия и Шахинез и сыновья Сеиф-аль-Ислам и Мохаммед.

5. Тьерри Анри

Французский футболист антильского происхождения, чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии, Испании, обладатель Кубка конфедераций. С 2006 года Анри исповедует Ислам. В интервью каналу «Аль-Джазира» он заявил, что принял эту религию с наставления коллег по сборной: «Интересоваться Исламом я начал под влиянием своих друзей по команде — Абидаля и Рибери. Разговаривая с ними, я чувствовал себя близким к Исламу и всем сердцем поверил в эту религию. Ислам стал для меня главнее всего». С тех пор футболист совершает земной поклон, саджа, после каждого забитого им гола.

6. Алвин Бёрк Младший /Хасан Хамин Ассад

Американский профессиональный рестлер, дважды чемпион США WWE. Находясь в тюрьме, принял Ислам и в декабре 2010 г был уволен из WWE по собственной просьбе.

Музыканты

7. Кэт Стивенс /Юсуф Ислам

Талантливый британский певец Стивен Деметр Гиоргиу, более известный как Кэт Стивенс в 1976 году чуть не утонул, купаясь у берегов Малибу. В тот момент он мысленно обратился к Богу: «О Боже! Если ты спасешь меня, я буду работать только для тебя». Тут же появилась большая волна, которая подхватила тонущего и отнесла его к берегу. После этого начались его поиски истинного пути: Стивенс увлекался астрологией, нумерологией, картами Таро, но лишь прочитав Коран, он понял свое истинное предназначение. В 1978 году Кэт Стивенс принял Ислам и сменил имя. Став мусульманином, Юсуф Ислам занялся активной общественной работой: построил несколько исламских школ и основал благотворительное общество.

8. Q-Tip /Камаль ибн Джон Фарид

Джонатан Дэвис, американский певец, признанный одним из величайших хип-хоп исполнителей, ранее считал себя агностиком. Он принял Ислам в 90-х годах после прочтения Священного Корана, что полностью поменяло его привычное состояние и мировоззрение, о чем он часто заявлял в своих обращениях.

9. Джермен Джексон

Родной брат Майкла Джексона принял Ислам в 1989 году, после того как совершил поездку в Бахрейн. Ранее он был свидетелем Иеговы, как и остальные члены его семьи. Джексон заявил: «Приняв Ислам, я почувствовал, как будто родился заново. Я нашел в исламе ответы на интересующие меня вопросы».

10. Джанет Джексон

После того как известная поп-исполнительница, сестра Майкла и Джермена Джексонов сочеталась браком с катарским миллиардером Висамом Аль-Мана, ее как-будто подменили! Вместо привычных декольтированных платьев и мини-юбок она теперь носит черные абайи и платки. Перемены произошли не только в ее манере одеваться, но и во внутреннем мире: благодаря принятию Ислама в 2013 году Джанет почувствовала себя умиротворенной. 3 января 2017 г Джанет Джексон стала мамой в первый раз – она родила сына Ису.

11. Ричард Томпсон

Британский исполнитель Ричард Томпсон признался, что всегда хотел поблагодарить Создателя за все его деяния, за дарованную ему жизнь. Томпсон раньше не знал, как это сделать, но в 1970-х годах принял Ислам и осознал, что эта религия способна подарить духовное равновесие. Ричард Томпсон – приверженец суфизма.

12. Мос Деф /Ясин Бей

Известный рэпер принял Ислам в 19 лет и сменил имя на Ясин Бей. Исполнитель говорит, что даже будучи очень скрытым человеком, он не стесняется того, во что верит. «Не говорить о своей религии из-за страха – ужасно», – сказал однажды Ясин.

13. Мария Алалыкина

Участница российской группы «Фабрика звезд» приняла Ислам в 2007 году. Она оставила музыкальную карьеру, ушла с проекта и теперь занимается переводами для ряда мусульманских сайтов. Кроме пяти европейских языков, она владеет ещё и арабским. Мария говорит: «Чтобы осознать свое место, услышать свое предназначение, нужно подготовить "слуховой аппарат", очистить его. А руководство по чистке – Шариат».

14. Юлия Волкова

Российская певица, бывшая солистка поп-группы «Тату». Певица подтвердила, что приняла Ислам в 2010 году, сказав: «Хоть я и не знаю наизусть Коран, не соблюдаю все традиции, я приняла Ислам, т.к. он близок моему сердцу. Меня всегда завораживали мечети, пение муллы, женщины в парандже».

Актеры

15.Мишель Демитри Шальхуб/Омар Шариф

Родители оскароносного египетского актера ливанского происхождения были христианами, католиками, но он, влюбившись в знаменитую актрису Фатен Хамама, принял Ислам: его возлюбленная, а впоследствии жена, происходила из мусульманской семьи.

16. Лилиана Мурад/Лейла

Египетская актриса и певица происходила из еврейской семьи и исповедовала иудаизм. Принятие Лейлой Мурад Ислама привело к полному разрыву отношений с родителями, не согласившимися с этим решением дочери, которые так и не восстановились.

17. Дэйв Шапелл

Актер Дэйв Шапелл стал одним из самых известных комиков. Он принял Ислам в 1998 году. Актер признал, что на публике о своей вере обычно не говорит, потому что не хочет, чтобы люди ассоциировали его и его недостатки с этой прекрасной религией. «Я считаю, что религия прекрасна, если правильно изучать ее. А на это уйдет целая жизнь, не меньше. Я уехал (актер на пике карьеры на некоторое время уехал в Южную Африку – прим.), потому что хотел утихомирить свое эго. Не хотел, чтобы моя слава отвлекала меня».

18. Шон Кристофер Стоун/Али

Сын знаменитого режиссера Оливера Стоуна (иудея по вероисповеданию), известный по эпизодическим ролям детей и подростков в фильмах своего отца, в 2012 году отправился в Иран на съемки документальной киноленты, где он и принял Ислам (шиитское направление).

19. Эллен Бёрстин/Хадия

Американская актриса, которая пользовалась огромным успехом в 1970-е годы и шесть раз номинировалась на премию Американской киноакадемии «Оскар», Эллен Бёрстин приняла Ислам в тридцать лет и заинтересовалась суфизмом.

20. Льюис Аркетт

Американский актер, сценарист и продюсер родился в христианской семье, женился на еврейке, но сам принял Ислам в 1997 году.