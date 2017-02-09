Собираясь бороться с исламом, я стала мусульманкой

Шариффа Карлос (Shariffa Carlos)

История о том, как я приняла ислам, это история о замыслах. Замыслы были у меня, у людей, меня окружавших, был замысел и у Аллаха. А Его замыслы – наилучшие.

Когда я была подростком, на меня обратила внимание одна организация, имевшая довольно зловещие планы. Это была, и, наверное, есть, организация людей, занимавших различные государственные должности и объединенных одной особой целью – разрушить ислам. Как я понимаю, это не государственная организация, просто они пользовались своими должностями в американском госаппарате для достижения этой цели.

Однажды ко мне подошел член этой организации и сказал, что заметил мое умение четко выражать свои мысли, энергичность и активную позицию в том, что касается прав женщин. Он сказал, что, если я буду изучать международные отношения со специализацией на Ближнем Востоке, он гарантирует мне работу в американском посольстве в Египте. Он хотел, чтобы, пользуясь своей должностью, я общалась с мусульманками и содействовала развитию в этой стране молодого движения за права женщин.

Это показалось мне отличной идеей. Я видела мусульманок по телевизору, знала, что это бедные угнетенные женщины и хотела повести их к свету свободы XX века.

С этим намерением я поступила в колледж и начала учиться. Я учила Коран, хадисы, историю ислама. Я изучала, как можно использовать эти мои знания. Я узнала, как манипулировать словами, чтобы донести свою мысль. Это был ценный навык.

Но чем больше я узнавала, тем больше меня привлекала суть этого мировоззрения. В нем был смысл. И это пугало. Чтобы противодействовать этому эффекту, я решила записаться на занятия по христианству. Я стала ходить на лекции к одному университетскому преподавателю, так как у него была хорошая репутация, он защитил диссертацию по теологии в Гарвардском университете. Мне казалось, что я в надежных руках. Так и было, но не по этой причине. Оказалось, что этот профессор — последователь унитарианства. Он не верил в Троицу и божественность Иисуса. На самом деле он верил, что Иисус был пророком.

Он доказывал это, опираясь на варианты Библии на греческом, иврите и арамейском, и показывал, какие места были искажены. При этом он рассказывал, какими историческими событиями сопровождались и определялись эти изменения.

К окончанию курса мои религиозные воззрения были разрушены.

Шло время, я продолжала учиться ради себя и ради будущей карьеры. Так прошло три года. За это время я не раз говорила с мусульманами об их вере.

Однажды я общалась с братом из мусульманской студенческой ассоциации. Альхамдулиллях, он заметил мой интерес к религии и начал прилагать усилия со своей стороны, чтобы расширить мои знания об исламе. Всякий раз, когда мы виделись, он старался говорить со мной об исламе.

Однажды он позвонил и предложил встретиться с группой мусульман, приехавших в город. Я согласилась. Мы должны были встретиться после намаза ‘иша [ночного]. Меня привели в комнату, где было не меньше двадцати мужчин. Они подвинулись, я села и оказалась прямо перед пожилым пакистанцем.

Этот человек хорошо разбирался в христианстве. Мы проговорили с ним о Библии и Коране до фаджра [утреннего намаза]. В этот момент, после того, как я услышала от этого мудрого человека то, что уже знала из курса христианства, он сделал то, что до него не делал никто: предложил мне стать мусульманкой.

За три года моих поисков и исследований никто никогда не предлагал мне этого. Меня учили, со мной спорили и даже обижали, но никогда не предлагали.

Поэтому, когда он предложил, это подействовало. Я поняла, что пришло время. Я знала, что это истинная религия и мне остается только решиться. Альхамдулиллях, Всевышний открыл мое сердце, и я сказала: «Да, я хочу быть мусульманкой».

Тогда этот человек помог мне произнести шахаду на английском и арабском языках.

В тот момент я почувствовала нечто необычное. Я почувствовала, что у меня с груди только что сняли огромный физический груз, и теперь я могу глубоко вдохнуть – так, как будто это был первый вдох в моей жизни.

Альхамдулиллях, Аллах позволил мне начать новую жизнь с чистого листа, Он дал мне шанс на Рай, и я молю о том, чтобы прожить остаток дней и умереть мусульманкой.

Источник: AlMujtama Magazine