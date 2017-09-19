Стать мусульманином: путь к принятию

Джек Уайтэк (Jack Whitacre)

Когда я впервые вошел в мечеть – это было в Новой Англии, – я боялся, что мою многолетнюю неприязнь к исламу заметят и будут смотреть на меня как на чужака. Раньше я изучал контртерроризм и считал ислам отсталым.

Однако иногда заклятые враги становятся ближайшими союзниками.

После многочисленных пожеланий мира, которыми меня встречали пожилые сомалийцы с оранжевыми бородами, иракцы, индусы и афроамериканцы, я расслабился. А когда увидел нескольких заботливых отцов с детьми, я понял, что мусульмане любят свои семьи так же, как я люблю свою. Люди из разных уголков земли собираются вместе, чтобы узнать друг друга.

Я вырос в штате Мэн, но никогда не замечал здесь мусульман – возможно, из-за подростковой близорукости.

Я знал о сомалийской общине Портленда и Льюистона по школьной баскетбольной лиге, но никогда не встречал никого, кого можно было безошибочно назвать мусульманином, который молится пять раз в день, верит в Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммада (мир им), не ест свинины и не пьет спиртного.

Через восемь лет я стал мусульманином и вернулся домой с вопросами.

Кому об этом сказать? Нужно ли отрастить бороду? Можно ли носить такию? Где молиться? Что подумает мой работодатель?

Мне было сложно примирить личную веру с требованиями в службе доставки, где я работал, и где все происходит в бешеном темпе, и у нас есть только 10-минутные перерывы.

Сначала, когда меня спрашивали, я говорил, что отращиваю бороду потому, что мечтаю стать преподавателем, но потом побрился из-за давления дома и в университете.

Один университетский служащий, вероятно, не зная, что я практикую, подозрительно спросил, не отращиваю ли я бороду талиба.

К моему удивлению, через год тот же человек участвовал в организации межрелигиозных мероприятий в университете. Чтобы переварить весь мой новый опыт, я стал писать стихи в духе Руми, но никогда не подписывался, а такию носил только в мечети.

Сначала в мечети я старался быстрее помолиться и не решался ни с кем заговаривать из-за всевозможных страхов, привитых СМИ, или опасений перед манипуляциями или боязни наткнуться на «паршивую овцу».

Будучи белым, я привлекал к себе больше внимания, чем цветные мусульмане, и иногда это оборачивалось для меня всевозможными личными вопросами от людей, которых я впервые видел.

В душе я знал, что эти смутные опасения мешают мне пользоваться свободами, гарантированными Первой поправкой. Вдохновленный примером исторических фигур, таких как Малкольм Икс, борьбой феминисток и чернокожих женщин, таких как Тони Моррисон (Toni Morrison) и Майя Энджелоу (Maya Angelou), я нашел в себе смелость сказать работодателю, что мне нужен пятиминутный перерыв для молитвы так же, как другим нужны пятиминутные перекуры.

Я снова отпустил бороду и стал ухаживать за ней с помощью натуральных масел. Я изменил свое питание на более здоровое: ввел мясо халяль, мед, овощи местного производства. Даже стал надевать такию на общественные мероприятия и в библиотеку.

Сначала библиотекари, знавшие меня 15 лет, были поражены, но потом, что-то щелкнуло, и они стали улыбаться мне еще приветливее.

Роберт Аткинсон (Robert Atkinson) писал:

«Мир будет говорить тебе, кто ты, до тех пор, пока ты сам не скажешь это миру».

Любопытно, что в плане социальных ценностей у мусульман с консерваторами гораздо больше общего, чем можно подумать.

Как мусульманин, живущий в штате Мэн, я испробовал целую гамму способов выражения моих религиозных взглядов, молился в общественных местах, держался тихо.

Религиозная практика во многих отношениях усилила мою связь с родным городом, другими культурами и природой.

В заключение хочу сказать, что у каждого свой путь, и пытаться объяснить свою веру – это грандиозная задача.

Как гласит Коран:

«Если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже если бы Мы принесли в помощь ему такое же море» (18:109).

Когда я гляжу в воды залива Кескоу, мне остается только смиренно согласиться с этими словами и быть благодарным за столь тяжко добытые свободы в этой стране. Каждый рассвет – это подарок.

Источник: Muslim Village