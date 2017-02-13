Опасайтесь брачных аферистов!

Явление, известное под названием «брачный аферизм», встречается как на Западе, так и в мусульманских странах.

Канадский имам южноафриканского происхождения шейх Юнус Катрада (Younus Kathrada) дает консультации по религиозным вопросам и оказывает поддержку верующим более 20 лет. Он называет брачным аферизмом явление, когда мужчины-мусульмане, изображая из себя знающих и благочестивых мусульман, охотятся на женщин, по тем или иным причинам уязвимым, и убеждают их заключить брак только для того, чтобы использовать их в своих целях, злоупотреблять их отношением и через какое-то время бросить.

Иногда такие мужчины женятся и разводятся по многу раз, передают женщин друзьям, обращаются с ними как с вещью. Это бесчестное поведение травмирует мусульманок, калечит судьбы, разрушает семьи, оставляет шрамы в душах детей и отвращает от религии добропорядочных прежде мусульман.

Подобное поведение порождено образом мыслей, который не имеет ничего общего с религией и тем более не оправдывается ею, независимо от того, что эти мошенники говорят, как пытаются извратить и использовать ислам ради бесчестного использования доверчивых женщин.

Брачный аферизм – это очень серьезная вещь, которая наносит психологический, эмоциональный, физический вред, означает манипуляции, откровенный обман, двуличие, бессовестность, безответственность и, безусловно, отсутствие таквы (богобоязненности).

Жертвы и тактика

Вступление в брак является актуальным вопросом для каждого поколения мусульман. Молодым мужчинам и женщинам всегда сложно найти подходящего партнера, причем женщина, в такой ситуации, оказывается более уязвимой. Находясь под давлением семьи, общины, просто в силу огромного желания исполнить сунну брака, многие женщины, выбирая супруга, забывают о необходимых мерах предосторожности.

Исходя из своего опыта общения с жертвами брачных аферистов, шейх Юнус подчеркивает, что определенные категории женщин более других подвержены риску стать мишенями для таких непорядочных мужчин: это, прежде всего, женщины, недавно принявшие ислам, вернувшиеся к нему и неопытные в религиозной практике, особенно женщины из немусульманских семей или семей, отошедших от ислама. В силу разных факторов они подвергаются риску оказаться вовлеченными в неблагоприятные для них отношения. Иногда женщина приходит в ислам после многих испытаний, возможно, не одной попытки создать семью, с детьми на руках, оставшимися после неудавшихся отношений. Пытаясь найти поддержку себе и своим детям, зачастую глядя на исламский брак сквозь розовые очки, она с готовностью принимает предложение руки и сердца, не слишком вдаваясь в подробности биографии своего избранника. Иногда у женщины могут быть другие проблемы, из-за которых она считает, что у нее меньше шансов выйти замуж, это может быть какое-то заболевание, материальная нестабильность или сомнения в своей внешней привлекательности.

К сожалению, «хищник» точно знает, какого рода женщина ему нужна, что ей говорить и как себя вести, чтобы склонить к браку. В некоторых случаях он находит жертву в киберпространстве: в «исламских» чатах, на форумах, где мужчина имеет возможность общаться с женщинами, пытающимися больше узнать об исламе, и завязать с ними эмоциональную связь, как бы основанную на религии. Злоумышленник всячески показывает, что придает большое значение браку и напоминает сестрам, что главная роль женщины – быть женой и матерью, отдавать себя дому и семье. Рано или поздно мужчина делает предложение (иногда проявить инициативу может и женщина).

Не гнушаются «охотники на невест» и старых проверенных методов. Один из них состоит в том, чтобы попросить жену друга завести знакомство с сестрой, недавно пришедшей в общину, наладить с ней доверительные отношения и постепенно уговорить жениться «на одном хорошем парне, знакомом моего мужа».

Одна из крайне распространенных тактик, применяемых злоумышленниками как в киберпространстве, так и вживую, это религиозно-эмоциональная манипуляция: они уговаривают женщину как можно скорее выйти замуж «во исполнение сунны» и «во избежание греха». Если женщина ищет стабильности и спутника жизни, комбинация эмоционального шантажа («женщина, которая не торопится выходить замуж, плохая мусульманка») и льстивого внимания («ты такая благочестивая и прекрасная, я должен жениться на тебе, чтобы уберечься) может быть очень убедительным.

Когда мужчина обещает «счастливую исламскую семью», заверяет, что истинная красота женщины заключается в ее религиозности, напоминает, что многоженство – это сунна, и ее следует исполнять, мусульманки, мечтающие об «идеальном мусульманском браке», очень часто не могут устоять.

Сигналы тревоги

И все же брачного мошенника можно опознать по некоторым характерным чертам поведения, которые должны сразу же настораживать. Начнем с того, что, как правило, мошенник пытается убедить женщину в том, что с ее вали что-то не так (либо он не слишком хороший мусульманин, чересчур придирается к соискателю руки или по непонятным причинам препятствует браку) или этот человек не может быть ее вали (особенно, если родители и родственники женщины не мусульмане). Мужчина убеждает женщину, что у него есть более подходящий кандидат в вали для нее, обычно это его близкий друг.

Многим женщинам также говорят, что ожидать махра, тем более, существенного, это грех и противоречит сунне. Приводится хадис о том, что самый благословенный брак – это брак с женщиной, требующей наименьшего махра, женщине внушается чувство вины за то, что она хотела бы получить какое-то материальное вознаграждение.

Между тем, право женщины иметь вали, который будет защищать ее интересы, а также достойный махр – это неотъемлемая часть шариата. Женщина никогда не должна забывать об этих своих правах, которые дарованы ей самим Аллахом!

Продолжение обмана

К сожалению, после того как женщина соглашается, мошенник не прекращает плести свои сети. Во многих случаях женщина, в конце концов, обнаруживает, что все было ложью от начала и до конца: что она не первая и не единственная жена, что мужчина, за которого она вышла замуж, уже имеет одну или несколько жен. В других случаях ей сообщают, что поскольку она вторая (третья, четвертая) жена, то она должна сама себя обеспечивать или жить в одном доме с другими женами и в прямом смысле делить с ними все!

Бывает, что на плечи женщины вдруг ложится ответственность не только за себя и своих детей, но и за мужа! Например, после никяха обнаруживается, что у мужа уголовное прошлое или нет никакого образования, поэтому он не может устроиться на работу и содержать семью. Он может настаивать на том, что для мужчины главное – поиск знаний (по его версии, обычно в интернет-чатах), а долг жены – во всем поддерживать мужа.

Если жена жалуется, пытается протестовать, ее обвиняют в непослушании и создании конфликта в семье. Прежние слова о том, что женщина – это, прежде всего, хозяйка домашнего очага, уже никто не вспоминает.

Крушение

И материальные злоупотребления не единственная беда женщины в таком браке. Процветает психическое давление и эмоциональный шантаж, не исключено физическое насилие и сексуальное принуждение.

Часто жертва не может рассказать о том, что с ней происходит или получить необходимую помощь, чтобы восстановиться после этих травмирующих инцидентов. Наоборот, из-за табу на обсуждение подобных вопросов, женщина, порвавшая невыносимые отношения или говорящая о них вслух, скорее подвергнется остракизму со стороны общины.

Таким образом, женщина не только попадает в беду, но и остается с ней наедине. Иногда муж может сам захотеть развестись без видимых причин, просто устав от нее или заинтересовавшись новой жертвой. Некоторых бросают беременными, то есть, женщина остается без мужа, без отца ребенка и без средств.

Потеря веры

Очевидно, что такого рода горький опыт не проходит бесследно – он оказывает глубокое воздействие на всех участников событий, не только на женщину, но и на ребенка или детей. Но самое ужасное последствие такого бессовестного обмана – тем более, если женщина становилась его жертвой неоднократно – это то, что в сознании ее и, порой, детей, этот негативный опыт начинается ассоциироваться с исламом. В результате они могут утратить интерес к исламу и оставить практику с самыми негативными мыслями и чувствами.

Менее драматично, но не менее болезненно для женщины, это чувство того, что ее использовали и бросили. После этого некоторые полностью разочаровываются в браке и считают всех мужчин-мусульман хищниками и лжецами.

Как не попасть в ловушку

Мусульманка имеет право на вали – опекуна, который позаботится о ее интересах. Убедитесь, что ваш вали действительно о вас заботится, и вы можете ему доверять.

– опекуна, который позаботится о ее интересах. Убедитесь, что ваш вали действительно о вас заботится, и вы можете ему доверять. Не бойтесь задавать вопросы! Не нужно бросаться в брак как в омут с головой. Разберитесь, какой человек перед вами. Разузнайте, что можете, сами, или пусть этим займется ваш вали, не доверяйте наивно всем подряд.

Не нужно бросаться в брак как в омут с головой. Разберитесь, какой человек перед вами. Разузнайте, что можете, сами, или пусть этим займется ваш вали, не доверяйте наивно всем подряд. Не отказывайтесь от махра. Это право мусульманки, и его никто не может у нее отнять! Будьте разумны, не поддавайтесь на уговоры о «символическом» махре, если есть хоть малейшее сомнение.

Это право мусульманки, и его никто не может у нее отнять! Будьте разумны, не поддавайтесь на уговоры о «символическом» махре, если есть хоть малейшее сомнение. Терпение – это не синоним страдания. Поймите разницу между тем, чтобы терпеть трудности, и тем, чтобы сносить то, как вас лишают ваших законных прав. Если супруг вас обижает – эмоционально, психологически, физически – не миритесь с этим. Ищите помощи, обратитесь к имаму или к сестрам, чтобы они помогли вам найти выход из положения.

Умме пора признать, что в ее рядах есть такие «хищники», и вступиться за сестер. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Помоги своему брату – угнетенному или угнетателю».

Он подчеркивал, что единственный способ помочь угнетателю – это прекратить угнетение. Мусульманин, совершающий это вопиющее зло или способствующий ему, должен помнить, что он нарушает права своих же сестер по вере.

Да позволит нам Аллах отстаивать справедливость и дарует нам смелость бороться с любым злом.

Источник: Muslim Village