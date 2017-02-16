Скромность – крепость женщины

Хайя (скромность/кротость/стыдливость) – неотъемлемое свойство имана (веры). Чем крепче иман, тем больше верующему свойственно качество хайя.

Хотя скромность присуща и мусульманам, и мусульманкам – или должна быть присуща – наиболее глубока она в женщинах, обладающих богобоязненностью.

Скромность – это настолько возвышенная добродетель, что Всевышний Аллах подчеркивает ее в Коране. В описании прекрасного и благородного поведения дочери пророка Шуайба (мир ему) Коран гласит:

«Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала: "Мой отец зовет тебя… "» (Коран, 28:25).

У пророка Шуайба (мир ему) не было сына и он послал к пророку Мусе (мир ему), который в тот момент был бездомным странником, одну из своих дочерей. Она стыдливо подошла к нему, опустив голову, и, стоя на почтительном расстоянии, сообщила послание отца. Пророк Муса (мир ему), чья хайя была очень глубока, согласился идти в дом пророка Шуайба, дороги к которому он не знал, но попросил, чтобы она проводила его, идя на достаточном расстоянии позади. Он сказал ей подобрать несколько камешков. Когда нужно было поворачивать направо, она бросала камешек направо, и, соответственно, налево – если нужно было идти налево. Прислушиваясь к своей стыдливости, она не осмеливалась заговаривать с путником. Так велика была ее скромность и целомудрие.

Таким образом, преславный Коран особо подчеркивает хайя (скромность) дочери Шуайба, и описывает ее шаг словом «истхья», что значит «застенчиво». Как видим, эта женщина была воплощением чистоты, скромности и стыдливости.

Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение) спросил Али (да будет доволен им Аллах): «Что лучше всего для женщины?» Али не мог ответить. Он сказал, что должен спросить свою жену Фатиму (да будет доволен ею Аллах). Он пошел домой и спросил ее, а она сказала в ответ: «Лучше всего для женщины, чтобы ее не видел ни один мужчина, и она не видела ни одного мужчины». Когда Али (да будет доволен им Аллах) сообщил этот прекрасный ответ Посланнику Аллаха (мир ему и благословение), его (Посланника) лицо осветилось радостью, и он восхищенно воскликнул: «Фатима – часть меня».

Фатима (да будет доволен ею Аллах) обладала столь возвышенным, дивным и глубоким целомудрием и скромностью, что ее последняя воля и завещание стали сунной для всех мусульманок до Судного дня. Хотя тело усопших женщин оборачивали в шесть слоев савана, она велела, чтобы после ее смерти, ее тело еще и накрыли покрывалом, чтобы ни один мужчина случайно не взглянул на ее завернутое тело. Более того, она хотела, чтобы ее похоронили под покровом ночи – это было дополнительной мерой, продиктованной ее скромностью и целомудрием.

Ее тело обвивали шесть саванов, но она хотела, чтобы ее, даже мертвую, прикрыли еще и покрывалом. Эта сунна действует по сей день при погребении женщин и, по воле Аллаха, останется до Судного дня.

Действительно, этот обычай преобладает и сегодня, когда хоронят мусульманку, но пока она жива все обстоит совершенно иначе. В наше время есть мусульманки, которые отбросили почти все признаки стыдливости, превзойдя даже немусульманок в демонстрации своей дерзости и нескромности. С точки зрения ислама, причина их бесстыдства заключается в том, что все моральные качества имеют свою противоположность. Отказ от одного из них приводит не к вакууму, а к замене его на противоположное качество. Если нет хайя, то с какого-то момента то, что должно быть вместилищем скромности и кротости, становится вместилищем непристойности и аморальности.

Сегодня хиджаб некоторых мусульманок сжался до крошечного лоскутка. Наши дочери, сестры, жены и даже матери начали беззастенчиво общаться и болтать с не-махрамами, рассматривать их фотографии и постить свои, так что их может увидеть любой пользователь всемирной сети. Между тем рассматривать женщину с вожделением – это зина (прелюбодеяние), совершаемое глазами. А мусульманки, которые выставляют свои фото (и фото своих близких и друзей) в социальных сетях? Разве они не становятся соучастницами греха, совершаемого теми, кто рассматривает эти фото?

Ислам сделал хиджаб символом достоинства и доброго имени женщины. Хиджаб был предписан Аллахом, а не людьми, как думают многие мусульмане с искаженными представлениями об исламе. Один такой мусульманский автор в своей статье о хиджабе написал следующее:

«Обязанность носить хиджаб – это, безусловно, НЕ предписание ислама, а нововведение (бида) мужчин, страдающих комплексом благочестия, которые настолько духовно слабы, что просто не могут себе доверять!», т.е. не могут быть уверенными, что не посмотрят на женщину с вожделением.

Это высказывание является неопровержимым свидетельством невежества этого автора относительно того, что требует Аллах от верующей женщины в плане хайя.

Взгляды подобных авторов подобны взглядам их коллег-немусульман, которые говорят, что хиджаб угнетает и порабощает женщину. Однако их речи пребывают в резком противоречии с реальностью. Хиджаб обеспечивает нашим матерям, сестрам, дочерям и женам достоинство и уважение, которого они заслуживают. Какое уважение, достоинство и права человека предлагает женщинам Запад, позволяя им оголяться перед каждым встречным? Ислам защищает их от порочных взглядов и порочных мыслей мужчин и предоставляет им высокий статус, достоинство и такое уважение, которого не давал им никто в истории человечества.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

«И пусть они [женщины] не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают» (Коран, 24:31).

Подразумевается, что они не должны стучать ногами так, чтобы звенели браслеты на ногах, скрытые одеждой. Таким образом, когда женщине не позволяется стучать ногами (идти так, чтобы привлекать внимание посторонних мужчин к их скрытой красоте), то что сказать о том, когда они ходят по улицам с открытыми лицами или без хиджаба?

Аллах (хвала Ему) создал женщину не для публики. Поэтому хайя называют крепостью женщины. Скромность защищает ее от многих пороков и исключает греховные мысли о ней со стороны мужчин.

Да научит нас Аллах подражать целомудрию и чистоте первых мусульман. Амин.

Источник: MuslimVillage