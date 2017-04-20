Материнское поклонение: пример Хаджар

В глазах Аллаха наши труды тоже могут быть актом поклонения, если только мы искренне верим

Нурин Акил (Naureen Aqueel)

После намаза аср в Масджид аль-Харам я устало вздохнула и присела. Мой малыш уснул на ковре. Тело болело.

Непрерывная беготня между гостиницей, мечетью, туалетом то с коляской, то с ребенком на руках – в мечеть с коляской не пускают - вымотала меня. По-видимому, у ребенка случилось расстройство желудка, и мы должны были то и дело бегать в туалет, при этом аппетит у него был отменный, поэтому мы часто выходили поесть. После многочасового перелета с другой стороны земного шара для совершения умры мы так и не приспособились к новому режиму, и нам приходилось несколько раз возвращаться в отель, чтобы поспать днем.

Это был наш последний день в священном городе, и моим единственным желанием было провести его как можно лучше. Мне хотелось не пропустить ни одного намаза, помолиться рядом с Каабой, даже просто спокойно посидеть, помолиться, почитать Коран. Но, оказалось, что по-моему не выйдет.

В этот последний день мне несколько раз пришлось катить коляску с ребенком то вверх, к отелю, то вниз, а в мечети – носить его на руках, так как он не хотел идти пешком. В мечеть мы пришли как раз во время азана, и с ребенком на руках я долго искала свободное место в зонах для женщин. Потом оказалось, что ему нужно в туалет, и, сопротивляясь ураганному ветру, мы поехали в гостиницу. После всего этого я потащила свое сонное чадо назад в мечеть – снова искать свободное место.

Я была совершенно выжатой, болели ноги. Я чувствовала, что в этот последний день мне так и не удастся мирно помолиться в мечети. Я была опустошена. И вдруг, по какому-то вдохновению, у меня мелькнула одна мысль: Хаджар!

Я вспомнила о Хаджар (мир ей). Она бегала между Сафой и Марвой, туда и обратно, чтобы найти воду для измученного жаждой плачущего ребенка. И Аллах (хвала Ему) сделал эту ее борьбу актом поклонения и возвел его в ритуал, который после нее повторили миллионы и миллионы людей во время хаджа или умры. Ритуал, без которого хадж или умра считаются неполными. Ритуал, который совершает каждый паломник, мужчина и женщина, стар и млад. Ритуал, который напоминает о тяжком труде, жертвенности, вере и упорстве матери.

Поклонение (ибадат) – это не просто молитва в мечети или рядом с Каабой, зикр, чтение Корана. В исламе поклонение не ограничивается ритуалами поклонения или пятью столпами, о которых мы читали. Мы совершаем акт поклонения, когда проходим через испытания Аллаха, заботимся о ребенке и семье, храним терпение в трудностях, идем в мечеть, зарабатываем на семью, протягиваем руку помощи, даже просто улыбаемся брату-мусульманину.

Пророк сказал:

«Каждый сустав из (суставов, имеющихся в телах) людей, должен давать садаку (милостыню) каждый день, в который восходит солнце: проявление тобой справедливости (, когда) между двумя (людьми возникает спор,) есть садака, и оказание тобой помощи человеку, которого ты подсадишь на его верховое животное или которому подашь его поклажу, есть садака, и доброе слово садака, и за каждый шаг, который ты делаешь на пути к молитве, (тебе записывается) садака, и устранение тобой с пути того, что причиняет вред (людям), есть садака» (Бухари).

«Если ты улыбнёшься брату своему, это запишется тебе как милостыня, и твоё побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого запишется тебе как милостыня. И если ты укажешь дорогу заблудившемуся человеку, это запишется тебе как милостыня, и если ты поможешь своим зрением человеку, который плохо видит, это запишется тебе как милостыня, и если ты уберёшь с дороги камень, колючку или кость, это запишется тебе как милостыня, и если ты выльешь воду из своего ведра в ведро своего брата, это запишется тебе как милостыня» (Тирмизи).

В еще одном хадисе Абу Зарр передает:

«Некоторые из сподвижников Пророка сказали ему: "О Посланник Аллаха! Богатые забрали все награды: они молятся, как молимся мы, и держат пост, как держим его мы, но к тому же жертвуют излишек своего богатства". Он сказал: "А разве Аллах не дал вам того, что вы можете пожертвовать? Ведь в каждом прославлении (Аллаха) милостыня, и в каждом возвеличивании (Аллаха) милостыня, и в каждом благодарении (Аллаха) милостыня, и в каждом повторении слов «нет бога, кроме Аллаха» милостыня, и в велении (совершать) одобряемое милостыня, и в запрещении порицаемого милостыня, и в лоне жен ваших милостыня". Люди сказали: "О Посланник Аллаха! Неуж-то каждый из нас, удовлетворяя свою похоть, получит за это награду?" Он сказал: "А как, по-вашему, коль человек удовлетворяет ее запрещенным путем (прелюбодеянием), разве не будет на нем греха? А коль он удовлетворяет ее разрешенным путем, будет ему и вознаграждение"» (Сахих Муслим).

Аллах дает разные возможности для поклонения, в зависимости от положения, в которое Он нас ставит. Для кого-то поклонением могут быть бессонные ночи над детской колыбелькой, для других – пробуждение на тахаджуд, для третьих – терпение и смирение в беде. На протяжении жизни каждому представляется шанс попробовать разные виды поклонения.

Поэтому я обращаюсь к таким же матерям как я, которые, отдавая все силы заботе о детях, считают, что упускают все другие возможности поклонения: вспомните Хаджар.

Одна в пустыне без еды, воды и человеческой помощи, Хаджар бегала между холмами Сафа и Марва, не сомневаясь, что Аллах неспроста оставил ее с ребенком в пустыне. Когда Ибрагим, мир ему, привел ее в пустыню, она спросила: «Аллах ли приказал тебе сделать это?». Он ответил: «Да». «Значит, Всевышний не оставит нас», сказала Хаджар. (Бухари).

Тем не менее, она не сидела, сложа руки. Хаджар была уверена, что у Аллаха (хвала Ему) есть насчет них какой-то замысел, но она и сама действовала: искала воду, чтобы напоить сына. За ее веру и таваккул (упование на Аллаха), Аллах сделал ее поступок актом поклонения. Она боролась за физическое выживание, но в глазах Аллаха это было поклонением. Вместо того чтобы спокойно сидеть и молиться, она активно боролась за жизнь свою и ребенка.

Мы, матери, постоянно хлопочем в нескончаемых заботах о ребенке. Проводим на ногах целые часы, выполняя свой долг перед семьей. В такие моменты всегда ли мы помним о замысле Аллаха и верим в него? Продолжаем ли исполнять свои обязанности перед Ним (обязательные намазы, закят, исполнение Его заповедей и т.п.)? Настоящая искренняя вера поддерживает в нас уверенность в том, что все это не напрасно.

Когда мы пропускаем дополнительные молитвы, потому что пора укладывать ребенка, когда не успеваем прочесть несколько лишних страниц Корана, потому что надо покормить ребенка, когда не просыпаемся на тахаджуд, потому что слишком устали за бессонные ночи, мы должны помнить, что в глазах Аллаха наши труды тоже могут быть актом поклонения, если только мы искренне верим.

Аллах говорит:

«Скажи: "Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров» (Коран, 6:162)

Муаз ибн Джабаль (да будет доволен им Аллах) говорил:

«Я надеюсь получить награду за свой сон, также как надеюсь получить награду за свою ночную молитву» (Бухари).

Также передается, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Что бы ты ни израсходовал из стремления к Лику Аллаха, ты непременно получишь за это награду, даже за тот кусочек, который ты положишь в рот свой жене» (Бухари).

Поэтому я обращаюсь к матерям, вечно занятым хлопотами о семье и чувствующими себя виноватыми за то, что пропускают какие-то акты поклонения. Вспомните Хаджар! Быть может, Аллах (хвала Ему) дает вам шанс на собственный акт поклонения, как это было с ней.

Источник: Muslim Matters