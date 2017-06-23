Советы по заучиванию Корана от работающей мусульманки

Аммар аль-Шукри (Ammar Al-Shukry)

Когда-то в 2011 году мне довелось присутствовать на празднике по случаю того, что одна обращенная мусульманка выучила наизусть весь Коран. К тому моменту, когда сестра Джули знала Коран на память, она была мусульманкой всего несколько лет. Мне удалось с ней побеседовать и расспросить, как она смогла, не прекращая привычную трудовую деятельность, находить время для того, чтобы проделать долгий путь хафиза, ведь она не мусульманка от рождения, а арабский язык не ее родной. Она дала несколько ценных советов, которыми теперь хотелось бы поделиться с читателями.

1. Что заставляло вас не сдаваться на этом нелегком пути, а теперь дает силы снова и снова повторять текст и учить других?

Прежде чем приступить к хифзу (заучиванию Корана), я ответила себе на вопрос, почему хочу знать Коран наизусть, и была полна решимости добиться своего. Преданность цели и постоянное напоминание себе о том, зачем я это делаю, не раз помогали мне в процессе заучивания и теперь, когда я занимаюсь повторением, изучением других коранических наук и учу других. В этом деле очень трудно дойти до конца, особенно взрослому, без решимости и осознания преимуществ хафиза и вознаграждений за его труд и знания.

2. Какой совет вы бы дали хафизам и учителям, которые борются со славой и похвалой?

Помните, что хифз, или знание Корана в целом – это благословенный дар Аллаха. Думайте о своих недостатках, о том, что вам надо многим еще нужно работать. Совершайте дуа, которому учил Пророк (мир ему и благословение) и размышляйте о нем:

«О Аллах, не призывай меня к ответу за то, что они говорят, прости меня за то, о чем они не ведают, и сделай меня лучше, чем они себе представляют».

3. Что для вас оказалось труднее всего и как вы с этим справились?

Мне не показалось что-то особенно трудным, когда я учила Коран. Пожалуй, сложнее всего было на протяжении долгого времени сочетать с заучиванием работу и другие обязанности. Необходимо всегда строго соблюдать дисциплину, ничего не выпускать из-под контроля.

4. В чем, на ваш взгляд, главная причина того, почему бывает так трудно довести хифз до конца?

У каждого по-разному. Здесь могут сыграть свою роль духовные факторы, например, неправильное намерение, или другие причины — например, проблемы с дисциплиной или настойчивостью. Одна из ловушек состоит в том, что мысль о том, чтобы знать на память весь Коран, кажется очень привлекательной, и люди начинают учить, но при этом у них нет четкого плана, как именно достичь этой цели. Из-за отсутствия реалистичного плана или наставника, который мог бы помочь, многие быстро устают и сдаются.

5. Не кажется ли вам, что среди квалифицированных учителей Корана мало женщин? Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы это изменить?

Мне кажется, что квалифицированных учителей Корана вообще мало, и особенно это очевидно, когда речь идет о женщинах. Это начинается с нашего собственного отношения к Корану и религиозным знаниям в том смысле, что их зачастую не считают приоритетом. Далее ситуацию ухудшают взгляды на женское образование, которые диктует та или иная национальная культура. Обращаясь к самому Корану, а также хадисам, мы видим, что награда за чтение Корана, знание его наизусть, обучение ему других, за жизнь по Корану обещана и мужчинам, и женщинам. И мы должны твердо помнить об этом и стремиться к этому. Это зависит от множества факторов, и многое нужно сделать, чтобы это изменить.

6. Что для вас стало отправной точкой, когда вы, наконец, решили: «нечего больше откладывать, или сейчас, или никогда»?

Хифз давно был моей целью, какое-то время я даже пыталась учить Коран самостоятельно. Со временем мне захотелось подойти к хифзу более серьезно, и я начала заниматься более интенсивно. Но без преподавателя или наставника с четкой программой довести дело до конца очень трудно, особенно если это должно быть быстро. Вскоре после того, как я решила ускорить процесс, я познакомилась с моим будущим учителем и узнала о его программе хифза для взрослых. Не каждый день выпадает такая возможность! То есть, я была серьезно настроена и понимала, что второго такого случая может не представиться, и я не хотела его упускать!

7. Вам пришлось чем-то пожертвовать? Друзьями, общением, хобби?

Когда хифзом занимается взрослый человек, у него обычно много других обязанностей: работа, учеба, обязательства перед семьей. Серьезный подход к хифзу требует времени, поэтому ни на что, кроме обязанностей, его практически уже не остается. Приходится отрезать какие-то второстепенные социальные обязательства, но при этом оставлять немного времени на отдых и какие-то, самые важные для вас виды деятельности – для баланса. Но легко сказать, трудно сделать. И еще нужно по ходу дела постоянно вносить какие-то коррективы.

8. Какой у вас был ежедневный распорядок дня с утра и до вечера?

По мере продвижения в хифзе он менялся. Вначале я заучивала по полстраницы утром и во второй половине дня. Когда это более-менее вошло в привычку, я увеличила количество страниц до двух в день, а ближе к концу моей нормой были четыре страницы в день. Заучив каждую страницу, я читала ее по телефону учителю. Одновременно я работала, у меня был свободный график и я переносила часть работы на вечер, чтобы компенсировать время, затраченное на учебу днем. В меру возможностей я всегда старалась ставить на первое место хифз, а вокруг него выстраивать все остальные обязанности.

9. Сейчас вы преподаете?

Сейчас я преподаю таджвид, не хифз. Пока что собираюсь и дальше сосредоточиться на таджвиде.

10. Теперь, когда вы знаете наизусть весь Коран, что дальше?

Я усердно занимаюсь повторением, закреплением того, что выучила. Еще я изучаю 10 кираатов, чтобы знать различные способы чтения, а также углубляю свои знания арабского.

11. Что бы вы хотели сказать тем, кто приступает к хифзу? Одно, самое важное?

Многие хотели бы выучить Коран наизусть, и у них есть на это время, но они боятся сделать первый шаг. Как в любом другом большом деле, самое трудное – сделать первый шаг. Если вы серьезно хотите стать хафизом, не позволяйте сомнениям вам помешать!

12. Теперь, когда вы закончили, как вы удерживаете в памяти священный текст?

Повторение, повторение и еще раз повторение! На самом деле, хифз никогда не кончается: первоначальное запоминание это только первый шаг, а потом необходимо постоянно повторять, чтобы поддерживать и укреплять хифз. Чаще всего я повторяю самостоятельно, но это можно делать с учителем, другом, родственником, в зависимости от индивидуального метода обучения и предпочтений.

13. Если бы у вас попросили дать три совета человеку, начинающему учить Коран, что бы вы сказали?

А) Никогда не забывайте о духовной стороне, т.е. постоянно возобновляйте намерение и молитесь.

Б) Пусть Коран станет главным в вашей жизни.

В) Найдите квалифицированного преподавателя, который разбирается в Коране и может помочь вам наставлением и замечанием.

14. А что бы вы посоветовали тем, кто интересуется хифзом, но не знает арабского языка?

Хорошо известно, что одно из чудесных свойств Корана – это то, что его могут выучить наизусть и те, кто говорит, и те, кто не говорит по-арабски. У тех, кто говорит по-арабски, есть преимущество в смысле понимания текста, но с другой стороны это увеличивает вероятность ошибок при заучивании, когда случайно путают или заменяют слова. У тех, кто не говорит по-арабски, все наоборот: им может быть труднее выучить текст, но они реже склонны вставлять слова, которых нет в Коране. Незнание арабского не должно быть причиной отказываться от хифза. Конечно, одновременно следует стараться выучить арабский язык, потому что масштабная цель это не просто знание коранического текста, но его понимание и претворение в жизнь.

15. Вы пользовались какими-то особыми техниками?

Многие ошибочно думают, что есть какие-то специальные техники или трюки, облегчающие заучивание. На самом деле, механизм запоминания очень прост, и он заключается в постоянном возвращении и повторении. От этого никуда не деться: нужно повторять много раз, столько, сколько нужно, чтобы запомнить и без запинок прочесть по памяти. Количество слов, запоминаемых за один раз, количество повторов – все это зависит от индивидуальных способностей, опыта, сложности конкретного фрагмента.

16. Что вы чувствовали, когда читали последний аят, после которого ваш хифз заканчивался?

На самом деле, ничего особенного! Когда привыкаешь постоянно учить, требуется какое-то время, пока до тебя дойдет, что всё, конец, учить больше нечего.

Источник: Muslim Matters